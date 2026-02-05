الدوحة، قطر: على هامش مشاركته في فعاليات قمة الويب قطر 2026، أبرم بنك دخان مذكرة تفاهم مع شركة "درايف ويلث" (DriveWealth)، الرائدة عالميًا في حلول التكنولوجيا المالية والوساطة القائمة على واجهات برمجة التطبيقات السحابية.

تؤسس هذه المذكرة لمرحلة من التعاون المشترك لاستكشاف آفاق الابتكار في مجال الاستثمارات الرقمية، بما في ذلك الاستثمار المُدمج والوصول إلى الأسواق العالمية، وفق الأطر الرقابية ومعايير الحوكمة المعتمدة، لضمان تقديم حلول مالية متطورة وآمنة لعملائه.

مرتكزة على بنيتها التكنولوجية المدعومة بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية، تتيح شركة درايف للبنوك، وشركات الوساطة المالية، ومنصات التكنولوجيا المالية، وتطبيقات المستهلكين حول العالم تقديم حلول استثمارية رقمية متنوعة، تضمن سهولة الوصول إلى تداول الأسهم الجزئية. ويعكس هذا التعاون تركيز بنك دخان الاستراتيجي على تطوير خدماته المصرفية الرقمية وتوفير تجارب استثمارية مبتكرة تُلبي تطلعات العملاء المُتغيرة بوتيرة متسارعة.

تعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال السيّد طلال أحمد الخاجه، الرئيس التنفيذي للتسويق والإتصال في بنك دخان:

"تؤكد مذكرة التفاهم هذه التزام بنك دخان بالريادة في مجال تجربة العملاء الرقمية في قطر. إن استراتيجيتنا واضحة؛ تمكين عملائنا من الوصول السلس والمباشر إلى فرص استثمارية عالمية تدعم بناء الثروات واستدامتها، بمرونة تامة في أي وقت ومن أي مكان. كما تتيح لنا شراكتنا مع درايف ويلث استكشاف طرق جديدة لتوفير الوصول إلى الأسهم العالمية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وذلك ضمن إطار حوكمة ورقابة تنظيمي قوي، وبما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد."

ومن جانبها، قالت السيّدة نورين حسن، الرئيس التنفيذي لشركة درايف ويلث:

"يسعدنا العمل مع بنك دخان في إطار مواصلة توسيع حضورنا في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة تشهد زخمًا ونموًا غير مسبوقين كمركز مالي عالمي. ويملك هذا التعاون القدرة على توسيع نطاق الوصول إلى فرص الاستثمار لملايين المستثمرين، من خلال الجمع بين تقنيات الاستثمار المتطورة من الجيل الجديد وشريك مصرفي محلي موثوق وراسخ. ونتطلع إلى البناء على التزامنا المشترك تجاه المنطقة، وتقديم تجارب استثمارية مبتكرة عبر حلول آمنة وقابلة للتوسع ومدعومة بالتمكين الرقمي."

تندرج هذه المذكرة ضمن إطار التفاهم غير التجاري في مرحلتها الحالية؛ حيث يرتبط تنفيذ أي تعاون مستقبلي بنتائج التقييمات اللاحقة، واستيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة، مع إبرام اتفاقيات نهائية ومستقلة بين الطرفين.

ويؤكد توقيع هذه المذكرة خلال قمة الويب قطر 2026 على جهود بنك دخان المتواصلة لترسيخ شراكته مع رواد التكنولوجيا المالية حول العالم، ويبرز طموحه الدائم للأخذ بزمام المبادرة في مجال الابتكار المصرفي الرقمي في قطر والمنطقة

