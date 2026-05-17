الكويت – أعلنت شركة مخازن اليوم، الاسم التجاري الجديد لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 حيث سجلت إيرادات بقيمة 36 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض نسبته 5% على أساس سنوي وذلك نتيجة تسليم بعض المواقع في الكويت خلال عام 2025.

خلال الربع، وبناءً على التطورات القضائية الأخيرة المتعلقة ببعض مسائل الأراضي المستأجرة في الكويت، قرر مجلس الإدارة أخذ مخصص كامل مقابل أصول االعقارات الاستثمارية المرتبطة بها والأرصدة ذات الصلة. وقد أسفر ذلك عن تسجيل خسارة نقدية غير متكررة بقيمة 233 مليون دينار كويتي. وستواصل الشركة الدفاع بقوة عن موقفها عبر جميع القنوات القانونية المتاحة.

ونتيجة لهذه القيود المحاسبية الاستثنائية غير النقدية، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعلنة للربع سالب 216 مليون دينار كويتي، بينما بلغ صافي الخسارة لمساهمي الشركة 225 مليون دينار كويتي.

وباستبعاد هذه البنود غير متكررة، ظلّ الأداء التشغيلي الأساسي للشركة متماسكًا، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16 مليون دينار كويتي، وبلغ صافي الربح المعدل العائد إلى مساهمي الشركة 7 ملايين دينار كويتي خلال الربع.

أداء الربع الأول من عام 2026

خلال الربع، واصلت مخازن التركيز على تعزيز منصتها التشغيلية، وتحسين قاعدة أصولها، والمضي قدماً في المشاريع التي تدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية طويلة الأجل لدولة الكويت.

وقد حققت عمليات مخازن أداءً تشغيلياً أساسياً مربحاً عبر جميع قطاعاتها الرئيسية، بما يعكس استمرار الانضباط التشغيلي وقوة منصة أعمالها الأساسية.

المستجدات التشغيلية والاستراتيجية

تسير الأعمال الإنشائية في مشروع ساوث فيليج (S2) بشكل جيد، وهو مشروع تطوير لوجستي وتجاري يخدم مدينة صباح الأحمد، أحد أكبر مشاريع التطوير الحضري المخطط لها في الكويت.

كما يسير عقد شركة المعادن والصناعات التحويلية (MRC)، الممنوح من قِبَل شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، على المسار الصحيح.

وتواصل شركة جلوبال كليرنجهاوس سيستمز (GCS)، تقديم أداء تشغيلياً قوياً، مدعوماً بتحسين الشبكة وتوسيع نطاق الخدمات المُقدمة.

تملك مخازن - كما في 31 مارس 2026 - حصة استراتيجية تبلغ 25% في أجيليتي جلوبال، التي تواصل تحقيق أداء قوي عبر شركاتها التابعة. وعن الربع الأول من 2026، سجلت أجيليتي جلوبال أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بقيمة 103 ملايين دولار أمريكي، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 185 مليون دولار أمريكي، وإيرادات بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي أصولها 13.2 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت حقوق المساهمين 5.6 مليار دولار أمريكي.

وقال السيد/ فيصل جميل السلطان، رئيس مجلس إدارة مخازن:

"يعكس الربع الأول من عام 2026 أداء تشغيلياً أساسياً مرناً. وفي حين تأثرت النتائج المُعلنة بشكل ملحوظ بأعباء انخفاض القيمة غير المتكررة والمصروفات المرتبطة بالعقارات المستأجرة، فإن أعمالنا الأساسية لا تزال محققة للربحية وسليمة على المستوى التشغيلي، ، وستواصل الشركة متابعة حقوقها القانونية فيما يتعلق بهذه المسائل.

ومع مضينا قدماً تحت العلامة التجارية مخازن، يبقى تركيزنا منصبّاً على تعزيز الأعمال، والتحسين الهيكلي لأصولنا، وترسيخ مكانة الشركة لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد. كما نواصل الحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية. وبفضل ما تتمتع به مخازن من ميزانية قوية ومنصة تشغيلية متماسكة، تظل ثقتنا قائمة في قدرة الشركة على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين."

نبذة عن مخازن

مخازن، الاسم التجاري الجديد لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع، توفّر البنية التحتية الداعمة لطموحات الكويت الاقتصادية والتجارية. تقوم مخازن بتطوير وتشغيل بنية تحتية وحلول استراتيجية تُسهم في تسريع النمو ودفع عجلة التجارة وترسيخ مكانة الكويت على الساحة العالمية. وتمتد أعمالنا لتشمل العقارات الصناعية، ورقمنة العمليات الجمركية، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتتمحور حول دعم الأولويات الاقتصادية الوطنية للكويت. وتمتلك مخازن حصة بنسبة 25% في أجيليتي جلوبال، وهي شركة مالكة ومُشغّلة ومستثمرة متعددة الأنشطة. ومخازن مدرجة في كل من بورصة الكويت وسوق دبي المالي.

