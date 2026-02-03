الرياض، ستُطلق الخطوط الجوية السنغافورية (SIA) رحلات مباشرة بدون توقف بين سنغافورة والرياض في المملكة العربية السعودية بمعدل أربع رحلات أسبوعيًا، وذلك اعتبارًا من يونيو 2026. وستعتمد شركة الطيران على النسخة متوسطة المدى من طائرة Airbus A350-900، والمهيأة لاستيعاب 303 ركاب ضمن فئتين من درجات الخدمة: 40 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و263 مقعدًا في الدرجة السياحية.

من المقرر أن تقلع الرحلة SQ498 من سنغافورة إلى الرياض، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة، أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد في تمام الساعة 18:20 (بالتوقيت المحلي). وستقلع رحلة العودة SQ499 من الرياض إلى سنغافورة في الأيام نفسها في تمام الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي). ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في

الملحق أ.

قال السيد لي ليك هسين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية السنغافورية: "تأتي عودتنا إلى الرياض في ظل ما تشهده المدينة من بيئة أعمال مزدهرة وتطور طموح، مما يجعلها من أكثر المدن حيويةً وديناميكية في منطقة الشرق الأوسط. وإلى جانب كونها وجهة جديدة، تتيح لنا هذه الخدمة إمكانية العمل مع شركائنا لتوفير مزيد من خيارات السفر لعملائنا عبر المنطقة."

ستكون الرياض الوجهة الثانية لمجموعة الخطوط الجوية السنغافورية في المملكة العربية السعودية، مكملةً بذلك خدمة سكوت الجوية التي تُسيّر أربع رحلات أسبوعيًا إلى جدة.

تُعد الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية والمركز الإداري والمالي لها. ويمكن للزوار زيارة مواقع تاريخية مثل الدرعية وحصن المصمك، بالإضافة إلى الاستمتاع بمعالم سياحية متنوعة تشمل متاحف عالمية، وفنادق فاخرة، وخيارات واسعة للتسوق وتناول الطعام.

رهنًا بالموافقات التنظيمية، سيتم طرح تذاكر رحلات الخطوط الجوية السنغافورية إلى الرياض للبيع تدريجيًا عبر قنوات التوزيع الخاصة بشركة الطيران.

جداول رحلات الخطوط الجوية السنغافورية إلى الرياض

