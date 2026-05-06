دبي، الإمارات العربية المتحدة - أقامت شركة الاتحاد للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول التأمين المبتكرة التي تركز على العملاء للأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات، مؤخراً فعاليتها السنوية لعام 2026 حيث احتفلت الشركة بالإنجازات المالية الهامة التي تحققت في عام 2025 بمشاركة الموظفين وعائلاتهم.

تضمن الحفل مراسم توزيع الجوائز، حيث تم تكريم الموظفين تقديراً لكفائتهم وسعيهم الدائم نحو التميز، إلى جانب تكريم أولئك الذين حققوا أداءً متميزاً في المبيعات خلال العام الماضي. وقد أضفى حضور العائلات لمسة خاصة على الأمسية، تقديراً لنظام الدعم الحيوي الذي يقف وراء نجاح كل موظف.

وخلال الحفل، توجه الرئيس التنفيذي، السيد رامز أبو زيد، بالشكر لجميع الإدارات على مساهماتهم في تحقيق النتائج المالية القوية للشركة. وسلط الضوء على عدة مؤشرات مالية رئيسية، من أبرزها نمو الأرباح بنسبة 20% لتصل إلى 45.97 مليون درهم في عام 2025 مقارنة بـ 38.3 مليون درهم في عام 2024، بالإضافة إلى نمو صافي أرباح الاكتتاب بنسبة 21% على أساس سنوي، حيث ارتفع من 19.8 مليون درهم في عام 2024 إلى 24.04 مليون درهم في عام 2025.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد رامز أبو زيد: "إن لحظات كهذه تشكل الركيزة الأساسية لنمونا ونجاحنا المستمر، حيث نكرم فيها الكفاءات التي تقف وراء إنجازات الشركة."

نبذة عن شركة الاتحاد للتأمين

تأسست شركة الاتحاد للتأمين في عام 1998، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويبلغ رأس مالها المدفوع 250 مليون درهم إماراتي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات التأمين الفردية والتجارية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

