دبي، الإمارات العربية المتحدة: في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تواصل مايلستون سيستمز، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الفيديو المعتمدة على البيانات، تسريع جهودها لدعم مستقبل السلامة الذكية والمرونة التشغيلية في المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في معرض إنترسك دبي 2026.

واستناداً إلى مسار نمو قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستهل مايلستون عام 2026 بتوسيع محفظتها من حلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز حضورها الإقليمي. وكانت الشركة قد أطلقت مؤخراً الجيل الجديد من النموذج المتقدم للغة البصرية بنسختين مخصصتين للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب ابتكارين جديدين قائمين على هذا النموذج، هما أداة تلخيص الفيديو لمنصة XProtect ونموذج اللغة البصرية كخدمة.

وتعزز دولة الإمارات مكانتها بشكل متسارع كمركز عالمي لتطوير حلول ذكاء اصطناعي قابل للتوسع وآمن ومسؤول، وهو ما يدفع دول الخليج إلى الاعتماد المتزايد على أنظمة السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المدن الذكية وقطاع النقل والبنى التحتية الحيوية والعمليات الصناعية. ويأتي هذا التحول متماشياً تماماً مع استراتيجية مايلستون القائمة على المنصات المفتوحة.

وفي معرض تعليقها على هذه المشاركة قالت لويز بو راشد، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مايلستون سيستمز: "تتضاعف قيمة تقنيات الفيديو عندما تتجاوز المفهوم التقليدي للأمن، لتتحول إلى مصدر لبيانات قابلة للتنفيذ تسهم في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحقيق نتائج أعمال ملموسة. ومن خلال منصة مايلستون المفتوحة وقدراتها المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحصل العملاء على ما هو أبعد من أنظمة المراقبة. ومع تبنّي دولة الإمارات ومنطقة الخليج للذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة والمرونة، تُمكّن منصتنا المفتوحة المؤسسات العامة والخاصة من تحويل بيانات الفيديو إلى ذكاء تشغيلي يدعم التميز المؤسسي واتخاذ القرار المستنير".

وتستعرض مايلستون خلال مشاركتها في إنترسك دبي 2026 حلولها المتقدمة للأمن والسلامة المعتمدة على البيانات، مع التركيز على تعزيز المرونة السيبرانية والتطبيقات القائمة على النتائج، بما يسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، وذلك من خلال:

دمج تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أنظمة التحكم الذكي في الدخول وبيانات المستشعرات لدعم اتخاذ القرار الاستباقي.

توحيد تقنيات تكنولوجيا المعلومات (IT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) لاستخلاص رؤى تشغيلية وتحقيق كفاءة أعلى.

تأمين أجهزة الحافة ووحدات التحكم ومنصات إدارة الفيديو عبر التشفير، وإرشادات التقوية الأمنية، والتحديثات المستمرة.

وتحوّل حلول برامج إدارة الفيديو XProtect، وتحليلات BriefCam، ومنصة Arcules السحابية من مايلستون ، بيانات الفيديو إلى رؤى عملية تدعم مبادرات المدن الذكية، وإدارة الحركة المرورية، وتنظيم الحشود، وتحسين استخدام الأصول. كما تضمن بنية مايلستون المفتوحة قابلية التكامل مع أبرز أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المنطقة، بما يحمي استثمارات العملاء ويؤمّن جاهزية الحلول للمستقبل.

ويمكن لزوّار معرض إنترسك دبي 2026 زيارة مايلستون سيستمز في الجناح S1 H24.

-انتهى-

