دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة الأنصاري للصرافة، إحدى الشركات الرائدة في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية (ش.م.ع)، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية لمدة عام مع جيتور الإمارات ومجموعة ايليت القابضة، الشريك الحصري للعلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في إطار هذا التعاون المستمر، ستعمل جيتور الإمارات كشريك السيارات الحصري للأنصاري للصرافة في جميع الحملات الكبرى لعام 2026.

وتبني هذه الشراكة على النجاحات الكبيرة التي حققتها الحملات الترويجية لعام 2025، حيث لعبت جيتور الإمارات دورًا محوريًا في تعزيز تفاعل العملاء وتقديم حوافز مجزية ضمن حملاتها.

كجزء من الاتفاقية، سيتم دمج سيارات جيتور ضمن المبادرات الترويجية للأنصاري للصرافة طوال عام 2026، مما يتيح للعملاء فرصًا جذابة للفوز بسيارات فاخرة. وتعكس هذه الشراكة التزام الأنصاري للصرافة المستمر بتقديم مزايا وعروض مباشرة للعملاء وتعزيز تجربة العملاء من خلال حملات مبتكرة ومجزية.

وعلق علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، قائلاً: "يسرنا استمرار تعاوننا مع جيتور بعد النجاح الكبير لحملاتنا العام الماضي. كما تدعم هذه الشراكة جهودنا لتقديم قيمة حقيقية لعملائنا بشكل مستمر، حيث أننا بهذه الشراكة نكرس جهودنا بالتعاون مع مؤسسة تركزعلى الجودة والابتكار ورضا العملاء."

ومن جانبه، قال هارون حيات، المدير المالي لمجموعة ايليت القابضة: " إن تجديد شراكتنا مع الأنصاري للصرافة يعكس قوة العلاقة التي بنيناها، وتركيزنا المشترك على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومن خلال جيتور، نفخر بدعم المبادرات التي تعزّز تفاعل العملاء بطرق ذات معنى، مع تأكيد التزامنا المستمر بالنمو والابتكار في سوق دولة الإمارات."

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الحملات القادمة في الوقت المناسب.

-انتهى-

#بياناتشركات