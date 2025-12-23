دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) عن مشاركتها في معرض إنترسك دبي، أكبر معرض دولي للأمن والسلامة والوقاية من الحرائق، المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود. وسيجمع الحدث نخبة من قادة القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي لمناقشة التحديات والفرص الناشئة في ظل النمو المتسارع للبنية التحتية في منطقة الخليج.

تتضمن مشاركة الجمعية في معرض إنترسك دبي 2026 "يوم NFPA" المرتقب، الذي سيُعقد في اليوم الثاني من مؤتمر الحرائق والإنقاذ. وسيجمع هذا الحدث الخاص كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص في حلقات نقاش استراتيجية وجلسات يقودها خبراء متخصصون. المواضيع المطروحة تشمل تأثير الذكاء الاصطناعي، والمشاريع العملاقة، والتحول في قطاع الطاقة، مما يوفر رؤى آنية تُسهم في رسم ملامح الجيل التالي من ممارسات السلامة من الحرائق وحماية الأرواح في جميع أنحاء المنطقة.

وفي تعليقه على المشاركة، أوضح جيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق أن مؤتمر إنترسك دبي 2026 يشكل حافزًا أساسيًا لتطوير منظومة السلامة من الحرائق وحماية الأرواح في المنطقة، لافتًا إلى أنه يعزز التعاون وتبادل المعرفة، كما أنه يُسرّع مسيرة تبني الحلول المتقدمة التي تُسهم بإنقاذ الأرواح. وأضاف: "تنسجم هذه الرسالة تمامًا مع التزام الجمعية بإرساء مستقبل أكثر أمانًا. وعلى ضوء النمو المتسارع في مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط، يُوفر إنترسك منصة مثالية لتسليط الضوء على معايير السلامة وكيفية معالجة التحديات الناشئة بشكل مباشر. ويسعدنا تعزيز هذا الحوار من خلال استضافة يوم NFPA في اليوم الثاني من مؤتمر الحرائق والإنقاذ".

من جهته، اعتبر مايكل برونزيل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، يوم NFPA فرصة محورية لتعزيز السلامة من الحرائق وحماية الأرواح في جميع أنحاء المنطقة، مشددًا على أن معرض إنترسك منصة بارزة تجمع الخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. وأعرب عن فخر الجمعية بالمساهمة في هذه الفعالية من خلال تقديم رؤى عملية ومعايير تخفف من حدة المخاطر وتحمي الأرواح. وأضاف أن مشاركة الجمعية في إنترسك تعكس التزامها بتمكين المعنيين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإرساء معايير جديدة للسلامة.

ومن أبرز محطات يوم NFPA كلمة افتتاحية رئيسية يلقيها مايكل برونزيل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، تليها كلمة لجيم بولي، رئيس الجمعية ومديرها التنفيذي، تتضمن إعلانًا هامًا عن NFPA LiNK، المنصة الرقمية الخاصة بالجمعية التي تسمح بالوصول إلى أكثر من 300 من كود ومعيار للسلامة. كما سيشارك بولي في جلسة حوارية مع أولغا كاليدونيا، مديرة تطوير الأعمال الدولية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق حول ريادة الجمعية وتأثيرها الدولي.

يتخلل الحدث جلسات نقاش متخصصة ومؤثرة، تشمل عرضًا تقديميًا مميزًا تقدمه لورين كارلي، نائب الرئيس للتواصل التوعوي والمساندة في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، بعنوان "مواجهة التحدي العالمي للتحول في الطاقة"، إلى جانب حلقة نقاش بعنوان "تحويل الرؤية إلى واقع"، تديرها دانا كمال، مديرة التطوير الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق. وتتضمن الفعالية جلسة بعنوان "تحديث أنظمة الحماية من الحرائق باستخدام الذكاء الاصطناعي"، يشارك فيها إبراهيم لاري، رئيس مجلس إدارة شركة سيبكا، وريتشارد بيرسون من أومنيكون، تستعرض الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأعمال التفتيش وأنظمة الإنذار المتوافقة مع معايير الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، بالإضافة إلى حلقة نقاش حول سبل الاستفادة من معايير وأكواد الجمعية لإدارة بيئات السلامة عالية الخطورة، يديرها زاهي ضاهر، مدير تطوير الأعمال الدولية في السعودية لدى الجمعية.

وسيتطرق الحدث إلى موضوع سلامة المشاريع العملاقة في جلسة بعنوان "بناء المستقبل"، التي ستديرها سوسن دهّام المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SIENA، بمشاركة خبراء من أرامكو السعودية وشركة البحر الأحمر العالمية. تتضمن الجلسات الأخرى مناقشات حول معايير البناء في الإمارات، وحلقات حوار حول السلامة في حالات المخاطر العالية، مع التركيز على استخدام معايير الجمعية لحماية الأفراد والممتلكات.

