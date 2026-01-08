المحرّق، مملكة البحرين: أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، عن استئناف رحلاتها الموسميّة إلى كلٍ من جنيف السويسرية (GVA) ونيس الفرنسية (NCE)، عبر ربطهما بمدينة ميلان الايطالية (MXP)، وذلك ضمن جدول رحلات طيران الخليج الأوسع لموسم صيف 2026، ويأتي هذا الاستئناف ليمنح للمسافرين مزيدًا من الخيارات المريحة للسفر إلى أبرز وجهات الناقلة الوطنية في أوروبا خلال موسم الصيف.

ستبدأ الرحلات بين مملكة البحرين ومدينة نيس اعتبارًا من 24 مايو وحتى 27 سبتمبر 2026، في حين سيتم تسيير رحلات إلى مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 11 سبتمبر 2026. بواقع رحلتين أسبوعيًا لكلتا الوجهتين باستخدام طائرات إيرباص A321neo مع مواعيد وصول صباحية ملائمة.

وتأتي هذه الرحلات الموسمية ضمن جدول رحلات طيران الخليج الأوسع لموسم الصيف، بما يمنح المسافرين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون مزيدًا من خيارات السفر والربط الجوي عبر مطار البحرين الدولي، ويوفّر فرصًا إضافية للسفر خلال موسم الذروة، مدعومة بجداول تشغيل موثوقة ومعايير خدمة متسقة وعالية الكفاءة.

وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد مارتن غاوس أن أوروبا ما زالت تشكّل وجهة صيفيّة مفضّلة للمسافرين من المملكة والمنطقة بأكملها، مؤكدًا أن استئناف رحلات جنيف ونيس، يوفر للمسافرين جداول تشغيل مريحة وملائمة وخدمة عالية الجودة، مع إمكانية الوصول بسلاسة إلى اثنتين من أبرز الوجهات الأوروبيّة التي تحظى بإقبال واسع. وأضاف السيد غاوس أن تركيز الشركة سيظل منصبًا على مواءمة شبكة وجهاتها مع الطلب الموسمي وتفضيلات المسافرين.

هذا وتواصل طيران الخليج جهودها لتطوير شبكة وجهاتها الموسميّة وتطويرها ضمن خططها التشغيليّة الأوسع. وقد تم فتح باب الحجز عبر الموقع الإلكتروني gulfair.com، وتطبيق طيران الخليج للهواتف الذكية، ومركز الاتصال، إضافة إلى وكلاء السفر المعتمدين.

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

