المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم انضمام مكتب حسن رضي ومشاركوه كشريك داعم في نسخته الرابعة، المقرر انعقادها يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

وتُقام النسخة الرابعة من المنتدى تحت شعار "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحوّل في مجالي الطاقة والمناخ"، حيث يشهد الافتتاح كلمة خاصة يقدمها معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستقطب المنتدى أكثر من 400 من قادة الأعمال وصنّاع القرار الحكوميين وخبراء الاستدامة والمناخ من مختلف دول المنطقة والعالم. كما تتضمن أعمال المنتدى كلمة افتتاحية يلقيها سعادة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، تحت عنوان "في اقتصاد مناخي جديد".

وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بدعم جهود الاستدامة وتعزيز الحوكمة المسؤولة، إلى جانب تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المتوائمة مع متطلبات العمل المناخي، بما يسهم في تمكين التحول نحو نمو اقتصادي مستدام وأكثر مرونة على المدى الطويل.

ويُعد مكتب حسن رضي ومشاركوه من أبرز مكاتب المحاماة في مملكة البحرين، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجالات الحوكمة المؤسسية، والاستشارات التنظيمية، وتطوير الأطر القانونية الداعمة للتنمية المستدامة. ومن خلال انضمامه كشريك داعم للمنتدى، يسهم المكتب في إثراء الحوار الإقليمي الهادف إلى تعزيز القدرات المؤسسية، ومواءمة السياسات مع أهداف الاستدامة، ودعم مسارات التحول نحو اقتصادات أكثر جاهزية للمستقبل.

وتعليقًا على الشراكة، قال السيد سيدجعفر محمد، شريك والرئيس التنفيذي في مكتب حسن رضي ومشاركوه:

"يسرّنا دعم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، باعتباره منصة إقليمية مهمة تجمع صنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة قضايا الاستدامة والعمل المناخي. وتؤدي الأطر القانونية والتنظيمية دورًا محوريًا في دعم النمو المستدام والمسؤول، وتعكس هذه الشراكة التزامنا بالمساهمة في هذه الجهود على مستوى المملكة والمنطقة".

من جانبها، قالت السيدة زهراء طاهر ، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، مؤسسة ومنظمة منتدى الشرق الأوسط للاستدامة "يسعدنا الترحيب بمكتب حسن رضي ومشاركوه كشريك داعم للنسخة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة. وتمثل خبراتهم الممتدة في المجالات القانونية المختلفة إضافة نوعية لنقاشات المنتدى، لا سيما في ظل تزايد المتطلبات المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي".

وستشهد النسخة الرابعة من المنتدى برنامجًا معززًا يتضمن جلسة وطنية رفيعة المستوى حول الرؤية الوطنية، تجمع عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة سبل تعزيز القدرة التنافسية الوطنية بالتوازي مع التقدم نحو أهداف الحياد الصفري والاستدامة الشاملة. كما ستتناول الجلسات الأخرى موضوعات تشمل تمويل التحول، والتحول في قطاع

الطاقة، وإزالة الكربون الصناعي، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، ودور أسواق الكربون والتنوع البيولوجي، وتطوير رأس المال البشري وبناء القدرات المؤسسية.

ويحظى منتدى الشرق الأوسط للاستدامة 2026 بدعم مجموعة من الشركاء، حيث يشارك منصة صَفا وبنك البحرين والكويت كشركاء رئيسيين، فيما يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك الخليج الدولي كشريكين استراتيجيين. كما تشمل قائمة شركاء المنتدى شركة ألمنيوم البحرين، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة، وبنك البحرين الوطني، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، إضافة إلى إمباكت للتعلّم والتطوير كشريك للتعلّم، وصحيفة عرب نيوز وصحيفة الأيام كشركاء إعلاميين، وذا باترفلاي إفكت كشريك للتسويق.

