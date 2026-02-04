دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستعد سويسلوج، الشركة العالمية الرائدة في حلول الخدمات اللوجستية الآلية، للتواصل مع عملائها وشركائها ضمن مشاركتها في معرض لوجي مات 2026، حيث تسلط الضوء على أحدث التحديثات التي أُدخلت على مجموعة منتجاتها ، إلى جانب التطورات المتسارعة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أتمتة المستودعات.

ومع انسجام شعار معرض لوجي مات لهذا العام، الشغف بالتفاصيل، مع النهج الذي تتبناه سويسلوج والقائم على الدقة، تستعد الشركة لتقديم رؤيتها الطموحة تحت مظلتها الشاملة "جاهزون للمستقبل".

وقالت جوليا كولومبي، الرئيسة التنفيذية لشركة سويسلوج في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إن شعار "جاهزون للمستقبل" لا يُعد مجرد شعار، بل هو يجسد التزام الشركة بدعم الاحتياجات المتطورة باستمرار لعملائها في مجال الخدمات اللوجستية الداخلية. وأضافت : " سنستعرض خلال معرض لوجي مات 2026 حلولاً عمليه تجمع بين خبرتنا في الأتمتة والبرمجيات المتقدمة ، بهدف تمكين الشركات من الحفاظ على مرونتها وربحيتها ، وتعزيز قدرتها على التوسع بكفاءة، وإدارة التعقديات بأعلى درجات الدقة "

ما يمكن توقعه من سويسلوج في معرض لوجي مات 2026

برمجيات مبسطة : ستعرض سويسلوج برنامج سين كيو (( SynQ ، وهو برنامج إدارة المستودعات الخاص بها ، وهو الحل المصمم لتزويد العملاء بمستويات أعلى من الشفافية ، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة العمليات داخل المستودعات. و سيتمكن الزوار من التعرّف على كيفية تمكين الحلول القياسية، المدعومة بتكوينات مدمجة وقوالب مُعدة مسبقاً وسير عمل مُوحّد، في تسريع النشر مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتوسع والتكيف مع تطور احتياجات ومتطلبات الأعمال. كما ستعرض سويسلوج برنامج ساب إي دبليو ام المتكامل ( SAP EWM) ، الذي يساند العملاء في مختلف مراحل التنفيذ المتكامل وإدارة دورة حياة النظام بالكامل لضمان الأداء التشغيلي والمرونة على المدى الطويل.

يوفر معرض لوجي مات فرصة للقاء والتعارف والتفاعل، وتدعو سويسلوج الزوار إلى تجربة ايتم بي آي كيو الغامرة تُجسد عملية انتقاء القطع وتُظهر مستقبل الانتقاء السريع والموثوق. ركن سويسلوج للخدمات اللوجستية الداخلية لأول مرة، ستقدم سويسلوج ركنها المخصص للخدمات اللوجستية الداخلية، وهو استوديو تفاعلي يضم حوارات مع خبراء وجلسات نقاشية حول القيادة الفكرية. وسيحصل الحضور على رؤى فريدة حول الجوانب العملية لسوق الخدمات اللوجستية الداخلية، وتحديات العملاء، والتطبيقات الواقعية.

وإلى جانب العروض التقنية، سيظهر فريق خبراء سويسلوج كيف يُسهم تركيزهم على القطاعات والحلول المتخصصة ، مدعوماً بمنظومة برمجيات متكاملة ، في تحقيق نتائج ملموسة للشركات التي تسعى للحفاظ على مرونتها وكفاءتها وقدرتها التنافسية في سوق اليوم سريع التغير.

انضموا إلى سويسلوج في الجناح ب41 في القاعة 1، من 24 إلى 26 مارس 2026، في شتوتغارت، لتجربة مستقبل الخدمات اللوجستية الداخلية بشكل مباشر، والتعرف على كيفية دعم سويسلوج لعملائها تحت شعار "جاهزون للمستقبل".

كما ستعرض الشركة الأم لـ سويسلوج، كوكا، مجموعة منتجاتها من الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMR) في هذا الحدث. وسيتمكن الزوار من استكشاف عرض حي يضم أكثر من 600 متر مربع من الروبوتات المتنقلة وروبوت سداسي المحاور. يمكن للحضور تجربة انسيابية الأتمتة مع شركة كوكا في الجناح ب61 بالقاعة 8.

نبذة عن سويسلوج

تقدم سويسلوج حلولاً روبوتية لأتمتة الخدمات اللوجستية، إلى جانب مفاهيم خدمة موثوقة ومرنة. بالتعاون مع الشركات الرائدة، نلتزم بوضع معايير جديدة في أتمتة المستودعات لتوفير منتجات وحلول مستقبلية. وبصفتنا جزءاً من مجموعة كوكا، يثق عملاؤنا بكفاءة موظفينا المتحمسين - أكثر من 15,000 شخص يعملون حول العالم.

