الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تطوير السياحة الريفية والبيئية والترفيهية في المملكة، مذكرتي تفاهم مع كلٍ من شركة درب العربية، وشركة فريش أون تيبل، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الثالثة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2026، الذي يُعقد خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير 2026 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وتأتي المذكرتان في إطار توجه شركة دان لتعزيز الشراكات النوعية التي تسهم في تطوير نماذج السياحة الريفية، وتفعيل الأدوار المجتمعية داخل الوجهات السياحية، ودعم الاقتصاد المحلي، لا سيما في المناطق الريفية الواعدة.

وجرى توقيع المذكرة الأولى مع شركة درب العربية، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشغيل المنتجعات والمخيمات البيئية الفاخرة التي تجمع بين أنشطة المغامرات والاسترخاء والتجارب المستدامة، حيث وقّعها كلٌ من الأستاذ عبدالرحمن أباالخيل، الرئيس التنفيذي لشركة دان، و المهندس أحمد عرب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة درب العربية. وبموجب هذه المذكرة، ستقوم درب العربية بتفعيل وتشغيل الساحة التفاعلية للمجتمع في منتجع تواجا الفاخر بالأحساء، تضمن فيها مواءمة الأنشطة والفعاليات مع هوية المنطقة ورؤيتها. كما تحدد المذكرة المتطلبات التمهيدية لاستكشاف فرص تعاون إضافية عبر مبادرات دان الأخرى وفق ما يتفق عليه الطرفان، وهي التي تمثل دليلًا حيًا على تمكين الشركات المحلية الواعدة في قطاع السياحة والترفيه.

كما وقّعت شركة دان المذكرة الثانية مع شركة فريش أون تيبل (Fresh on Table)، وهي منصة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، وتركّز على دعم المزارع المحلية وتعزيز الاستدامة، حيث وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة دان الأستاذ عبدالرحمن أباالخيل، و الأستاذ أتول شوبرا، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فريش أون تيبل. وتهدف المذكرة إلى التعاون في تأسيس وتشغيل منصة تقنية لربط المنتجات الزراعية بسوق قطاع الضيافة، بما يشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي، وذلك لدعم نموذج "من المزرعة إلى المائدة"، وتعزيز وصول المنتجات الطازجة وعالية الجودة من المزارعين والموردين مباشرة إلى منشآت الضيافة.

وبهذه المناسبة، علّق الأستاذ عبدالرحمن أباالخيل، قائلًا: "تُعد الشراكات محورًا رئيسيًا يجمع بين الخبرات المتخصصة والابتكار التشغيلي في نماذج عمل دان، بما يخلق قيمة حقيقية للمجتمعات. وتعكس هاتان المبادرتان تركيزنا على تمكين الشركات المحلية، ودعم ملاك المزارع، وخلق فرص للمجتمعات المحلية ورواد الأعمال، وتطوير نماذج سياحة ريفية قابلة للنمو، وبناء مبادرات متجذرة في المجتمع وذات جدوى اقتصادية".

من جانبه، قال المهندس أحمد عرب: "نرى فرصًا كبيرة لتقديم تجربة في الساحة التفاعلية للمجتمع تتكامل مع منتجع تواجا الأحساء وتعكس الهوية الثقافية للمنطقة، ونتطلع إلى العمل مع دان لتطوير برامج تشغيلية تقدم تجربة أصيلة وثرية للزوار".

فيما قال الأستاذ أتول شوبرا :"تمثل هذه الشراكة فرصة لتوسيع نموذج يضع الاستدامة في قلب المنظومة ويربطه بالطلب الفعلي في السوق، مع تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد لقطاع الضيافة. ومع دان، نطمح لبناء منصة تدعم المجتمعات المحلية وتسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي".

يُذكر أن شركة دان تأسست في عام 2022، وتهدف إلى تطوير مجموعة متنوعة من الأصول والتجارب السياحية، تشمل المنتجعات الراقية، والمزارع، والنُزل الريفية، وتسعى إلى إبراز التنوع الزراعي والطبيعي في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز التواصل مع الطبيعة من خلال تجارب سياحية ريفية وبيئية وترفيهية متكاملة.

