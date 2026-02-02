الرياض, المملكة العربية السعودية: على هامش منتدى مستقبل العقار 2026، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمُطوّر والمُشغّل لـ وجهة "مسار" عن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للتملك في الوجهة من خلال المطورين المعتمدين، وذلك خلال مشاركتها في منتدى مستقبل العقار 2026، الحدث الأبرز في صناعة العقار بالمملكة، والذي يشهد مشاركة دولية واسعة تضم ممثلين من أكثر من 120 دولة، وأكثر من 300 متحدث عالمي.

توفر المنصة الرقمية الجديدة معلومات دقيقة ومحدثة حول جميع المطورين المعتمدين داخل وجهة "مسار"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بما يعزز مبدأ الشفافية ويرسخ مستويات عالية من التنظيم ضمن منظومة حضرية متكاملة. وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لنهج حضري مسؤول يراعي خصوصية المكان وقيمة الإنسان.

وفي تعليقه على إطلاق المنصة، قال الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار: "يمثل إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للتملك في وجهة مسار خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والابتكار في القطاع العقاري، ويعكس التزامنا بتقديم تجربة حضرية متكاملة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسهم في وضع مكة المكرمة في صدارة مسيرة التحول الرقمي وتعزز الثقة في السوق العقاري من خلال خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم، ضمن بيئة حضرية عصرية ومستدامة"

وتُعد وجهة “مسار” أكبر المشاريع الحضرية في مكة المكرمة، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 1.2 مليون متر مربع، ويضم فنادق، وشققًا سكنية وفندقية، إلى جانب مرافق تجارية وطبية متكاملة، بما يواكب تطلعات المملكة نحو تطوير بيئة حضرية متقدمة تخدم الزوار والمقيمين على حد سواء.

وشهدت وجهة "مسار" خلال الفترة الماضية توقيع اتفاقيات تطويرية مع شركات كبرى وصناديق استثمارية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 63 مليار ريال، مما يعزز مكانة المشروع كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة.

