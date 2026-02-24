الشارقة، أطلقت رافد لحلول المركبات، خدمة فحص تجديد المركبات من وإلى موقعك خلال شهر رمضان 2026، بهدف تسهيل عملية الفحص وجعلها أكثر راحة وسلاسة للعملاء في إمارة الشارقة وفقاً لنطاق الخدمة، مع ضمان تجربة آمنة ومتكاملة دون الحاجة للتوجه إلى مركز الفحص.

وتوفر الخدمة إمكانية حجز موعد فحص تجديد المركبة بسهولة عبر تطبيق رافد، وبعد تأكيد الحجز، يتولى فريق الشركة إستلام المركبة من موقع العميل، نقلها إلى مركز الفحص في منطقة العزرة لإتمام فحص التجديد، وإعادتها بعد الانتهاء من الفحص، لتقديم تجربة سلسة وخالية من أي تعب خلال الشهر المبارك.

وتلتزم الخدمة بأعلى معايير الدقة والجودة، مع الاهتمام بكل التفاصيل لضمان رضا العملاء، وللحصول على الخدمة يُشترط مشاركة الموقع الجغرافي المباشر عبر التطبيق والتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالمركبة ومالكها، مع ضرورة حجز الموعد قبل يوم واحد على الأقل لضمان توفير الخدمة في الوقت المحدد.

وتعمل هذه الخدمة خلال شهر رمضان، من الساعة الـ 9:00 صباحًا حتى 3:00 عصرًا، طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، باعتبار يوم عطلة رسمية.

وتبلغ تكلفة الخدمة 300 درهم إماراتي، وتشمل نقل المركبة وإجراء فحص التجديد، لتوفير الوقت والجهد على العملاء وضمان تجربة مريحة وسلسة.

للاستفسار أو لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع فريق رافد لحلول المركبات عبر القنوات الرسمية أو الاتصال على الرقم 80092، حيث يحرص الفريق على تقديم أفضل تجربة خدمة مع أعلى معايير الاحترافية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة رافد لحلول المركبات، احدى الشركات التابعة للشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة.

-انتهى-

#بياناتشركات