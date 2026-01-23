دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك مجموعة أباريل كشريك رئيسي في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، الذي تستضيفه مدينة الرياض في الفترة من 3 إلى 4 فبراير 2026، ويُعد منصة عالمية بارزة تجمع قادة القطاع لمناقشة مستقبل التجزئة وأسواق المستهلكين والتعاون بين القطاعات المختلفة.

وتأتي نسخة 2026 في توقيت مهم يشهد فيه قطاع التجزئة تحولات متسارعة، حيث يجمع المنتدى قيادات من قطاع الأعمال، وصنّاع القرار، والمستثمرين، والمبتكرين، لمناقشة مسارات النمو، وأهمية الشراكات، والقرارات التي ستؤثر في مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية طويلة الأمد للمملكة العربية السعودية. ويجسّد توقيت هذه الشراكة تقاطعاً استراتيجياً بين توسّع مجموعة أباريل في مرحلتها التالية والتحول المتسارع لقطاع التجزئة في المملكة.

وبصفتها الشريك الرئيسي، تعكس مشاركة مجموعة أباريل دورها القيادي في قطاع التجزئة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تعمل عند تقاطع التوسع، والابتكار، وتطوير الأسواق. وتتخذ المجموعة من دبي مقراً رئيسياً لها، وتدير أكثر من 2,500 متجر، وتشرف على محفظة تضم أكثر من 85 علامة تجارية عالمية، مع حضور يمتد عبر 14 دولة. ومن خلال هذا الدور، ستسهم مجموعة أباريل بشكل فاعل في جدول أعمال المنتدى عبر جلسات قيادية، وحوارات استراتيجية، ومشاركات مختارة تركز على النمو، وبناء الشراكات، وتطوير الأسواق في المنطقة، بما يعزز مكانتها كصوت مؤثر في رسم مستقبل قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وخارجه.

و قال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: "تعكس مشاركتنا في المنتدى إيماننا بأهمية الحوار والتعاون والتخطيط طويل الأمد. ومع استمرار تطور الأسواق، تصبح الشراكات والعمل المشترك عوامل أساسية لتحقيق نمو مستدام. وتأتي مشاركتنا تأكيداً لالتزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع التجزئة من خلال تبادل الخبرات والرؤى العملية."

بانوس ليناردوس، رئيس دائرة قادة التجزئة، علّق قائلاً: "تجسّد شراكتنا المتجددة مع مجموعة أباريل في نسخة 2026 من منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي رؤية مشتركة للتحديات والفرص التي يشهدها قطاع التجزئة اليوم على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي وقت تشهد فيه الأسواق إعادة تقييم لمسارات النمو، يأتي هذا الاجتماع ليؤكد مكانة المنتدى كمنصة فاعلة للنقاش حول التوسع، وبناء العلامات، وتحقيق قيمة طويلة الأمد."

يُعد منتدى دائرة قادة التجزئة منصة تجمع قيادات مؤثرة من قطاعات متعددة تشمل التجزئة والعقارات والتكنولوجيا والاستثمار والسياسات العامة. ويتوقع أن تستضيف نسخة 2026 مشاركين من أكثر من 50 دولة، ما يعزز مكانة المنتدى كوجهة موثوقة لتبادل الخبرات وبناء علاقات استراتيجية.

وتؤكد مشاركة مجموعة أباريل كشريك رئيسي التزامها المستمر بالمساهمة في تطوير مستقبل قطاع التجزئة، من خلال التعاون، وتبادل المعرفة، وبناء قيمة مستدامة عبر مختلف الأسواق.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

لمعرفة المزيد حول المنتدى يمكن زيارة : https://rlcglobalforum.com/global-events/2026-annual-forum

