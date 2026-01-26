المحرّق، مملكة البحرين: أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، عن توسيع شبكة وجهاتها لصيف 2026 بإضافة وجهتين موسميتين جديدتين، وهما مالقة في إسبانيا والعلمين في جمهورية مصر العربية، مما يوفّر خيارات إضافية للمسافرين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي لقضاء عطلة الصيف في أبرز الوجهات السياحيّة.

وسيتم تشغيل الرحلات الى الوجهتين الجديدتين بمعدل رحلتين أسبوعيًا، حيث من المقرّر أن يتم تسيير رحلات مالقة (AGP) ابتداءً من 17 يونيو وحتى 25 سبتمبر 2026، بينما ستبدأ رحلات العلمين (DBB) اعتبارًا من 18 يونيو وحتى 30 أغسطس 2026، بما يتيح للمسافرين الوصول المباشر إلى اثنتين من أشهر الوجهات الساحليّة، فضلًا عن تعزيز خيارات الربط الجوي عبر مطار البحرين الدولي.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد مارتن غاوس بأن الطلب على السفر خلال فصل الصيف يشهد نموًا متسارعًا، لا سيّما إلى الوجهات السياحيّة والترفيهيّة في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن مالقة والعلمين تمثلان إضافة قيّمة إلى شبكة طيران الخليج الموسميّة، والتي توفر للمسافرين مزيدًا من الوجهات الجذّابة وخيارات السفر المريحة عبر مسارات مباشرة تعزز مكانة المملكة كمحور بارز للربط الجوي في المنطقة. وأكّد السيد غاوس أن طيران الخليج تواصل مواءمة شبكة وجهاتها مع تفضيلات المسافرين، مع التركيز على تقديم خدمات موثوقة وتجربة سفر مريحة خلال مواسم الذروة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الخطة الاستراتيجية لطيران الخليج الرامية إلى توسيع نطاق شبكة وجهاتها خلال موسم صيف 2026، مع تركيز خاص على قطاع السفر الترفيهي استجابة للطلب المتزايد على الوجهات الموسمية. وقد سبق للناقلة أن أعلنت عن استئناف رحلاتها الموسمية إلى كل من جنيف (GVA) ونيس (NCE) عبر محطة توقف في ميلانو (MXP)، في خطوة تعزز من جهودها لتلبية احتياجات المسافرين وتنويع خيارات السفر المتاحة أمامهم.

هذا وقد تم فتح باب الحجز عبر جميع القنوات الرسميّة لطيران الخليج، بما في ذلك الموقع الإلكتروني gulfair.com، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال، إضافة إلى وكلاء السفر المعتمدين.

طيران الخليج:

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: @gulfair

لينكدإن: Gulf Air

تويتر(×):@GulfAir



للتواصل الإعلامي

إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة طيران الخليج

هاتف: 17353454 973+

البريد الإلكتروني: Corporate.Communications@gulfairgroup.bh

-انتهى-

#بياناتشركات

البحرين (BAH) - مالقة (AGP): مرتان أسبوعيًا،

ابتداءً من 17 يونيو وحتى 25 سبتمبر

رقم الرحلة المسار المغادرة الوصول GF 0021 BAH → AGP 23:05 05:35 GF 0020 AGP → BAH 13:40 21:55

البحرين (BAH) - العلمين (DBB): مرتان أسبوعيًا،

ابتداءً من 18 يونيو وحتى 30 أغسطس