كشفت شركة "آدون تكنولوجيز" (Adon Technologies)، المتخصصة في التسويق الرقمي القائم على التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، عن خارطة طريقها الاستراتيجية لعام 2026، وذلك خلال حدث رئيسي حصري أُقيم في فندق "لو رويال" – ضبية، بحضور نخبة من العملاء والشركاء وأعضاء الفريق من أوروبا، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، وقياديي الشركة والفريق التقني العامل في لبنان.

وفي وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، اختارت "آدون تكنولوجيز" بيروت عن قصد للكشف عن رؤيتها المستقبلية، تأكيدًا على التزامها بالطاقات اللبنانية وإيمانها بقدرة لبنان على بناء تكنولوجيا عالمية المستوى ذات تأثير عالمي.

جمع الحدث عملاء أوروبيين يديرون شركات تجارة إلكترونية وعلامات تجارية ناشطة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ما أتاح فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع الفريق اللبناني الذي يطوّر ويشغّل حلول "آدون" المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال الكلمة الرئيسية، سلّطت "آدون تكنولوجيز" الضوء على مكانتها كشريك Google Premier Partner، ضمن أفضل 1% من وكالات غوغل على مستوى العالم، وقدّمت الأدوات التي تقود مرحلتها المقبلة من النمو، ومن أبرزها:

SLVD وهي منصة ذكاء اصطناعي متقدمة ترصد المشكلات وتضمن الامتثال لمتطلبات Google Merchant Center compliance .

وهي منصة ذكاء اصطناعي متقدمة ترصد المشكلات وتضمن الامتثال لمتطلبات . AdKnot وهي لوحة أداء ذكية مصممة لتوجيه مديري الحملات الإعلانية ودعم نمو فعّال وقابل للتوسّع عبر Google Ads .

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الحلول مطوّرة بالكامل على يد فريق تقني لبناني يعمل من داخل لبنان، ويخدم أسواقًا دولية ويدعم علامات تجارة إلكترونية عالية النمو حول العالم.

وفي كلمته خلال الحدث، قال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آدون تكنولوجيز"، رواد رمّوز: "يشكّل هذا الحدث رسالة واضحة بأن المواهب اللبنانية قادرة على البناء والابتكار والمنافسة وفق أعلى المعايير العالمية. طموحنا هو التوسّع في مشاريع أكبر وأكثر تعقيدًا مع شركائنا، انطلاقًا من فريقنا في لبنان".

وأضاف: ""آدون تكنولوجيز" تقوم على قناعة راسخة بأن النجاح لا يتطلّب الهجرة إلى الخارج. من لبنان، نطوّر أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة ونصدّر التكنولوجيا والحلول القائمة على الأداء إلى أكثر الأسواق تنافسية في العالم".

وأشار رمّوز إلى أن نمو "آدون" يعكس الثقة المتزايدة من شركائها وعملائها الدوليين. فمنذ تأسيسها، نجحت الشركة في توسيع حضورها العالمي بسرعة، ما ساهم في ترسيخ موقع لبنان كمركز موثوق للإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتسويق القائم على الأداء، والابتكار التكنولوجي.

وتضمّن الحدث أيضًا جلستين حواريتين استراتيجيتين تناولتا أبرز التحديات الراهنة في مجال النمو الرقمي، تحت عنواني: "كيفية التعامل مع التوسع السريع" و"ما الذي يتطلبه النجاح في عالم التجارة الإلكترونية اليوم".

-انتهى-

#بياناتشركات