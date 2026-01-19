تُشكل العمليات القائمة على التكنولوجيا والابتكار الذي يركز على العنصر البشري أساس التوسع العالمي لفنادق تايم في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق تايم عن تركيز استراتيجي على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المتقدم كركيزة أساسية لاستراتيجية نموها لعام 2026، مما يدعم قابلية التوسع التشغيلي، وتجارب الضيوف المحسنة، وخطة التوسع الدولي الطموحة للشركة، مع التأكيد على أن العنصر البشري لا يزال في صميم العلامة التجارية.

وفي ظل مواصلة فنادق «تايم» توسّعها في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مع 17 فندقًا قائمًا و12 فندقًا إضافيًا قيد التطوير تضمّ أكثر من 5,000 غرفة، تستثمر المجموعة في تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على البيانات لضمان تقديم خدمات متّسقة عبر مختلف الأسواق والعلامات التجارية.

وتهدف هذه المبادرات إلى دعم النمو دون المساس باللمسة الإنسانية الدافئة التي تُجسّد جوهر هوية الشركة وشعارها: "أنت حقًا مهم".

وقد أصبحت التكنولوجيا عنصراً أساسياً في نموذج تشغيل الشركة، حيث تدمج بسلاسة أنظمة إدارة العقارات، ومنصات إدارة علاقات العملاء وبرامج الولاء، والحجوزات، ونقاط التواصل مع الضيوف.

ويجري تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بشكل عملي لتعزيز التخصيص، وتحسين اتساق الخدمة في جميع العقارات، ودعم قرارات الإيرادات والتوزيع، ودعم التخطيط التشغيلي الأكثر ذكاءً، مما يتيح للفرق التركيز على التفاعلات الهادفة مع الضيوف.

وبالنظر إلى عام 2026، تتضمن خارطة طريق تايم للفنادق الرقمية توسيع نطاق الخدمات المعتمدة على الهواتف المحمولة والذكاء الاصطناعي، وزيادة الأتمتة في جميع مراحل تجربة الضيوف، وتطبيق حلول الكفاءة والاستدامة القائمة على إنترنت الأشياء، ومواصلة الاستثمار في الأمن السيبراني وإدارة البيانات، حيث تُعد هذه المبادرات أساسية لتحقيق نمو قابل للتوسع، وتستهدف مجموعة فنادق تايم توسيع محفظتها بشكل كبير في الوجهات السياحية ذات النمو المرتفع.

وبهذه المناسبة قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق تايم:"مع دخولنا عام 2026، سيلعب الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات دورًا متزايد الأهمية في مساعدتنا على النمو بذكاء أكبر والعمل بكفاءة أعلى في أسواق متعددة. ومع ذلك، في فنادق تايم، لن تحل التكنولوجيا محل العنصر البشري أبدًا، بل على العكس، فهي تمكّن فرقنا من التركيز على ما هو الأهم حقًا، فالتواصل الإنساني الحقيقي، والخدمة الحصرية المخصصة، والوفاء بوعدنا بأن كل ضيف هو بالفعل محور اهتمامنا، لذا فإن استثمارنا في الذكاء الاصطناعي يدعم طموحاتنا التوسعية، مع ضمان بقاء ثقافتنا وقيمنا وموظفينا في صدارة كل ما نقوم به".

تدير مجموعة تايم للفنادق حالياً 17 فندقاً في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر، وتضم أكثر من 3,000 غرفة فندقية، كما لديها 12 عقاراً و5,000 غرفة فندقية في طور الإنشاء، بما في ذلك عقارات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وتنزانيا والمغرب والمحيط الهندي.

ويدعم التوسع في هذه الدول إطلاق المجموعة الاستراتيجي لمحفظتها المتنامية من العلامات التجارية. وتشمل هذه العلامات "فيفي باي تايم"، وهي علامة تجارية مميزة تُعنى بأسلوب الحياة؛ و"هالو باي تايم"، وهي علامة فاخرة راقية؛ و"روتيلا"، مفهوم فنادق تايم الفاخر المُصمم لتوفير ضيافة حصرية وراقية وغنية ثقافيًا، كما تُعيد المجموعة تنظيم عروضها السكنية عبر ثلاث فئات مميزة: "تايم ريزيدنسز كلاسيك"، و"إكزيكتيف"، و"بريميوم"، لتقديم خدمات أفضل للضيوف المقيمين لفترة طويلة أو قصيرة.

نبذة عن تايم للفنادق:

تأسست فنادق تايم عام 2012 على يد فريق متعدد الجنسيات متخصص في فن الضيافة العالمية. يُدار كل فندق من فنادقنا في الإمارات العربية المتحدة بشغف لا يُضاهى، حيث نحرص على تلبية جميع احتياجات السفر، وتتجلى أفكارنا في كل جانب من جوانب فنادق تايم، بدءًا من غرفها الفاخرة ووصولًا إلى مهارات موظفي الفعاليات البارعين.

تفضل بزيارة أحد فنادقنا المميزة، واكتشف مفهومًا جديدًا للضيافة والسفر.

تُجسّد مجموعة تايم للفنادق الضيافة الفريدة التي تتميز بها المنطقة، حيث تقع فنادق تايم في بعضٍ من أرقى المواقع في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتوفر للمسافرين أماكن إقامة عصرية وأنيقة تُجسّد أحدث التوجهات، بالإضافة إلى الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها المنطقة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.timehotels.com/

