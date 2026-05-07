أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تشارك مجموعة سديرة، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في الدورة الجديدة من معرض «اصنع في الإمارات 2026» برؤية استراتيجية تؤكد تحولها من مزود لمساكن الموظفين إلى منصة متكاملة للبيئة المعيشية، تجمع بين السكن، وإدارة المرافق، وخدمات التموين، ومنافذ البيع بالتجزئة، وخدمات الغسيل، خدمات الترفيه والفعاليات ، وتشغيل المجمعات ضمن منصة واحدة متكاملة، تدعم استمرارية الأعمال والتوسع الصناعي مما يسهم في نمو القطاعات الصناعية في الدولة من خلال بنية تحتية خدمية وسكنية وتشغيلية متكاملة.

وتأتي مشاركة المجموعة هذا العام في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تسريع أجندتها الصناعية ضمن مستهدفات «مشروع 300 مليار»، حيث يوفر المنتدى منصة وطنية رائدة لعرض الفرص الصناعية، وبناء الشراكات، وتعزيز تنافسية المنظومة الصناعية الوطنية. ومن خلال مشاركتها، تؤكد مجموعة سديرة رسالة عملية مفادها أن النمو الصناعي لا يعتمد فقط على الطاقة الإنتاجية والخدمات اللوجستية والمرافق، بل يحتاج أيضاً إلى مجمعات سكنيةمُدارة بكفاءة تدعم الموارد البشرية التي تقف خلف الصناعة.

وخلال أيام المعرض، تكشف سديرة عن مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس اتساع دورها في دعم الصناعة والاستثمار، وفي مقدمتها إطلاق مشروع «مجمع أريام - كيزاد المعمورة»، أحد مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة الجديدة ذات الموقع الاستراتيجي في منطقة كيزاد A، والرامي إلى دعم الشركات العاملة في القطاع الصناعي واللوجستي والتجاري عبر بيئة معيشية متكاملة تعزز استقرار الموارد البشرية وكفاءة العمليات التشغيلية.

ويتميز المشروع الجديد بموقعه القريب من ميناء خليفة ومراكز النشاط اللوجستي ومحور أبوظبي–دبي الصناعي، ما يمنحه قيمة إضافية للشركات التي تحتاج إلى حلول سكنية منظمة وقابلة للتوسع بالقرب من مواقع عملياتها.

كما تعلن المجموعة خلال مشاركتها عن إطلاق شركتها الجديدة «زود» لخدمات التموين المتكاملة، بهدف توسيع منظومتها التشغيلية المتكاملة عبر إضافة ذراع متخصصة في خدمات الأغذية والتموين، بما يعزز جودة الحياة اليومية داخل المجمعات، ويرفع مستوى الكفاءة والاعتمادية في الخدمات المساندة التي تحتاجها البيئة الصناعية.

وتشهد المشاركة أيضاً توقيع خمس5 اتفاقيات مع جهات استراتيجية ، بما يعكس توجه سديرة نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع أطراف فاعلة في المنظومة الصناعية والاستثمارية والخدمية، ودعم المرحلة المقبلة من التوسع في حلول المعيشة الصناعية، وتطوير الأصول، ودمج الخدمات، وتعزيز الاستدامة التشغيلية.

وتستعرض سديرة في جناحها مفهوم "البيئة المعيشية" «The Livability Hub»، الذي يوضح كيفة تحويل مجمعات الموظفين من خدمة تشغيلية مساندة إلى عنصر تمكين فعلي للنمو الصناعي، من خلال منصتها المتكاملة التي تدير من خلالها أكثر من 160 ألف سرير عبر 10 مجمعات رئيسية في أبوظبي ومناطق أخرى في الدولة، مرتكزة على خبرة عملية تزيد عن عقدين في مجال السكن المشترك ، مع منظومة مترابطة تشمل الاستثمار، والتطوير، وإدارة الأصول، وإدارة العقارات، وإدارة المرافق، وخدمات التموين، وخدمات الترفيه والفعاليات.

وفي هذا الإطار، تبرز الاستدامة كأحد المرتكزات لدى سديرة، لاسيما من خلال مشروعات تحسين الكفاءة في مجمعاتها، ومنها مشروع التطوير في «أريام آيكاد» بالتعاون مع «شركة طاقة »، الذي يسهم في خفض استهلاك الكهرباء السنوي بنحو 36 جيجاواط ساعة، وتقليص استهلاك المياه بأكثر من 616 ألف متر مكعب، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 17 ألف طن سنوياً، وغيره من المشاريع والمبادرات الهامة التي تستعرضها مجموعة سديرة أثناء المعرض.

وفي هذا السياق أعرب عبدالعزيز باوزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سديرة: «إن النمو الصناعي لا يعتمد فقط على المصانع والطاقة الإنتاجية، بل يرتكز أيضاً على وجود مجمعات معيشية متكاملة قادرة على دعم الموارد البشرية التي تقف وراء هذا النمو. ومن هذا المنطلق، نعمل في سديرة على تقديم بنية تحتية معيشية تجعل التوسع الصناعي أكثر استقراراً وكفاءة واستدامة».

وأضاف: «تشكل مشاركتنا في "اصنع في الإمارات 2026" فرصة مهمة للإعلان عن مشاريع جديدة، وإطلاق خدمات نوعية، وتوقيع شراكات استراتيجية تدعم المرحلة المقبلة من النمو. فإطلاق “أريام كيزاد المعمورة”، وإطلاق “زود”، وتوقيع خمس اتفاقيات خلال المعرض، جميعها تعكس طموح سديرة في أن تكون شريكاً رئيسياً في البنية التحتية التي تحتاجها الصناعة في دولة الإمارات».

الجناح ES02 – القاعة 13 | معرض «اصنع في الإمارات 2026» | أدنيك أبوظبي، 4–7 مايو 2026

