من أجهزة الرنين المغناطيسي الحديثة والتصوير الرقمي المتقدم إلى حلول الجراحة المتكاملة ورعاية المرضى، تسعى تقنيات "جي إي هيلث كير" الجديدة إلى تقديم رعاية دقيقة ومخصصة، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر جميع مراحل سلسلة الرعاية

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ تكشف "جي إي هيلث كير" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز GEHC)، الشركة العالمية الرائدة في ابتكار التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، عن حزمة شاملة من ابتكارات الرعاية الدقيقة التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026 الذي يقام في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير.

واستناداً إلى إرثها الممتد لأكثر من قرن كامل في قطاع التكنولوجيا الطبية، تستعرض "جي إي هيلث كير" مجموعة من أحدث ابتكاراتها القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتسريع مستقبل القطاع وإعادة تشكيله في أسواق النمو في أوراسيا وأفريقيا. وتعزز هذه الابتكارات التزام الشركة بتطوير حلول الرعاية الدقيقة، وتمكّن مقدمي الرعاية الصحية والأطباء من تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتطبيق، وتقديم تشخيصات دقيقة وخطط علاجية أسرع، بالإضافة إلى دعم المستشفيات في تحسين كفاءتها التشغيلية.

بحضور نخبة من المبتكرين والموردين والمتخصصين، ومشاركة ما يزيد على 4300 عارض من أكثر من 180 دولة، ستستعرض "جي إي هيلث كير" أكثر من 20 ابتكاراً تقنياً مزوداً بإمكانات رقمية وحوسبية متقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الابتكارات أنظمة تصوير مصممة لتخفيف الأعباء الذهنية وأتمتة المهام الروتينية، إضافة إلى أدوات إعداد تقارير منظمة تساهم في تبسيط سير العمل وتحسين اتساق البيانات.

وتعكس مشاركة "جي إي هيلث كير" في الحدث الإقليمي الأبرز للرعاية الصحية التزامها بتعزيز الشراكات مع قادة القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعالجة التحديات الإقليمية، وحفز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحسين نتائج المرضى.

وبهذه المناسبة، قال كوستاس ديليجيانيس، رئيس أسواق النمو الأوروبية الآسيوية والأفريقية في "جي إي هيلث كير": "مع استمرار النمو السكاني في منطقة أسواق النمو بأوراسيا وأفريقيا، يزداد التركيز على العدالة الصحية ويتنامى الطلب على خدمات رعاية عالية الجودة ومتاحة للجميع. وبصفتنا شريكاً ملتزماً بتقديم حلول فعّالة في هذه المنطقة، تتعهد 'جي إي هيلث كير' بتوفير أحدث حلول التصوير والمراقبة والحلول الرقمية، مدعومة بالقدرات السحابية والذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات الصحية الفريدة في المنطقة ودفع عجلة تحول قطاع الرعاية الصحية. وتؤكد مشاركتنا في معرض الصحة العالمي 2026 هذا الالتزام، ونفخر بتقديم حلول متقدمة ترتقي بحياة المرضى وتعزز تجربة الأطباء، وتساهم في تحقيق الرؤى الصحية الطموحة للمنطقة".

وفي معرض الصحة العالمي 2026، ستعرض الشركة مجموعة متقدمة من حلول الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جهاز Photonova Spectra المصمم لإظهار أدق التفاصيل وتمكين توصيف الأنسجة بدقة عالية، مما يساهم في الكشف عن الأمراض وتحليل خصائصها. كما يوفر هذا النظام الطيفي للتصوير المقطعي المحوسب بيانات كمية تساعد الأطباء على رؤية أكبر نطاق من المعلومات واتخاذ قرارات أكثر دقة.

وتعرض الشركة كذلك جهاز SIGNA Sprint، وهو نظام رنين مغناطيسي قوي من الجيل الجديد بقوة 1.5 تسلا، ويعتمد على تقنيات التعلم العميق المدمجة، مما يتيح تحقيق تشخيصات دقيقة وتحسين تجربة المرضى على حد سواء.

ويُقدّم جهاز MAMMO – Pristina Via حلولاً مبتكرة لتبسيط وأتمتة وتحسين قدرات التصوير الشعاعي للثدي، وذلك من خلال إنتاج صور أكثر وضوحاً، مع تقليل التشويش وتعزيز التفاصيل الدقيقة.

كما تشمل حلول رعاية المرضى جهاز Carevance™ المخصّص للمراقبة القابلة للتطوير في بيئات الرعاية الحرجة، وكذلك جهاز التخدير المتطور Carestation™ 850 الذي يوفّر تجربة مستخدم محسّنة وإمكانات ترقية متقدمة.

ومن بين الحلول الفوق صوتية المعروضة في هذا الحدث، تبرز منصة Vivid Pioneer عالية الأداء التي توفر تصويراً قلبياً دقيقاً بفضل محركها المتطور cSound™ Pioneer؛ إلى جانب الجهاز المحمول Vscan Air المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح إجراء تقييمات سريعة ودقيقة في نقاط الرعاية مع توفير توجيهات فورية.

وستنضم "جي إي هيلث كير" أيضاً إلى أبرز الجهات الفاعلة في القطاع لتطوير شراكات تساهم في بناء مستقبل صحي ومستدام. يمكن زيارة جناح الشركة رقم N23 A.10 في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو.

نبذة عن "جي إي هيلث كير":

تعد "جي إي هيلث كير" شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية ، حيث تكرّس الشركة جهودها لتوفير الحلول والخدمات التشخيصية الرائدة إلى جانب حلول الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبرمجيات التي تساعد الأطباء على معالجة الأمراض الأكثر تعقيدًا في العالم. وطوال ما يزيد على 130 عام من العمل في قطاع الرعاية الصحية، تحرص "جي إي هيلث كير" على تطوير منهجية رعاية شخصية أكثر اتصالاً وتعاطفاً، مع تبسيط رحلة المريض العلاجية عبر مسار الرعاية المقدمة. وسوية، ستسهم تقنيات التصوير والموجات فوق الصوتية وحلول رعاية المرضى ومنهجيات التشخيص الصيدلانية في تحسين رعاية المرضى عبر رحلتهم العلاجية بدءاً من التشخيص وصولاً إلى العلاج وعملية المراقبة. هذا وتعد "جي اي هيلث كير" شركة ضخمة بقيمة تبلغ 20.6 مليار دولار وتضم فريق عمل مؤلفاً من 54000 موظف حريص على توفير منظومة رعاية صحية قادرة على تحقيق المستحيل.

