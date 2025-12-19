جدة – أعلنت «أرويا كروز»، أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز)، والتابعة لشركة «كروز السعودية» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن برنامج رحلاتها لعام 2026، بالتزامن مع مرور عام على تدشين سفينتها الأولى «أرويا» في ديسمبر 2024، بعد عام شهد إقبالًا كبيرًا من الضيوف من داخل المملكة وخارجها.

وخلال عامها الأول، استقبلت «أرويا» أكثر من 140 ألف ضيف من المملكة ودول الخليج وأوروبا وآسيا الوسطى، من خلال رحلات امتدت على مدار العام في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مقدّمةً تجارب متكاملة تجسّد الهوية العربية الأصيلة والضيافة التي تميّز «أرويا كروز».

ويقدّم برنامج رحلات عام 2026 مجموعة من الرحلات المصمّمة لتلبية اهتمامات الضيوف من مختلف الفئات. ففي يناير 2026، تطلق «أرويا» رحلة ذات طابع رياضي بالشراكة مع «الهيئة السعودية للسياحة» و«ميجر سبورتس كروز»، بمشاركة نجمي كرة القدم إيكر كاسياس وباتريك كلويفرت، تزامنًا مع إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة، وتمتد الرحلة من 8 إلى 11 يناير من جدة إلى ينبع ضمن تجربة تجمع بين الرياضة والسياحة والترفيه.

وفي فبراير 2026، ينطلق أول موسم لـ«أرويا كروز» في الخليج العربي عبر رحلات تنطلق من الدمام ودبي وأبوظبي والدوحة، تتيح للضيوف استكشاف أبرز مدن المنطقة عبر البحر، وذلك من خلال برامج تمتد بين خمس وسبع ليالٍ تُقدّم تجربة متكاملة تعكس طابع «أرويا» وتوفّر تجارب مميّزة للمسافرين من المنطقة والزوّار الدوليين.

كما تواصل «أرويا كروز» رحلاتها في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، عبر وجهات تشمل المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا واليونان، ضمن برنامج يتضمّن رحلات مخصّصة تتوافق مع المناسبات الثقافية والوطنية، مثل يوم التأسيس واليوم الوطني، إلى جانب رحلات ترفيهية تُعدّ وفق تفضيلات المسافرين في المنطقة، وبرامج متنوّعة تلبّي توقعات ضيوف «أرويا» من مختلف دول العالم.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "نحتفي اليوم بمرور عام على انطلاق رحلات «أرويا»، وهو عام شهد إقبالًا كبيرًا يؤكد مكانة التجربة العربية الأصيلة التي نحرص على تقديمها لضيوفنا. ومع الإعلان عن برنامج عام 2026، نتطلع إلى تعزيز خيارات الضيوف وتقديم رحلات أكثر تنوّعًا، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة على خريطة السياحة البحرية العالمية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

أُطلقت «أرويا كروز» في عام 2023 كوحدة أعمال مستقلة تابعة لشركة «كروز السعودية»، في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع السياحة الوطني وتعزيز حضور المملكة على خريطة الرحلات البحرية السياحية العالمية. ومع إتمام عامها الأول، تواصل «أرويا كروز» تقديم تجارب بحرية سياحية تجمع بين الضيافة العربية الأصيلة وأعلى المعايير العالمية في القطاع.

للمزيد من المعلومات حول رحلات أرويا كروز أو الحجز، يمكنكم زيارة الموقع الآتي: www.aroya.com/ar

حول أرويا كروز

أُطلقت «أرويا كروز» في يونيو 2023 كوحدة أعمال مستقلة تابعة لشركة «كروز السعودية»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتُعد «أرويا كروز» أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز)، حيث تقدّم تجارب متكاملة تجسّد الضيافة العربية الأصيلة وفق أعلى المعايير العالمية في القطاع.

تضم سفينة "أرويا"، الأولى ضمن أسطول الشركة، 1,678 كابينة، إلى جانب 12 مطعمًا تشمل خيارات مجانية ومتخصصة، و17 صالة ومقهى، و20 مرفقًا ترفيهيًا. كما تشمل السفينة منتجع صحي «أرويا بلوسم»، أحد أكبر المناطق المخصصة للأطفال في المجال، بما يضمن تجربة شاملة ومتكاملة للضيوف من مختلف الفئات. وتقدّم تجربة «خزامى» لضيوفها الباحثين عن مستويات استثنائية من الخصوصية والخدمات المصمّمة بعناية، من خلال أجنحة فاخرة وخدمات شخصية متكاملة.

تقدّم «أرويا كروز» برنامجًا موسميًا يشمل ثلاث مناطق بحرية رئيسة: البحر الأحمر، والخليج العربي، والبحر الأبيض المتوسط.

-انتهى-

#بياناتشركات