عمّان، الأردن: أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة تجمعها للمرة الأولى مع خطوط طيران كوندور، الناقل الألماني الرائد، وذلك في خطوة تمثل بداية لتعاون جديد طويل الأمد بين الطرفين.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش المشاركة في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2026، والتي تمتد على مدى خمس سنوات، ستتولى "جورامكو" مهمة تنفيذ فحوصات وإجراء عمليات الصيانة الثقيلة الأساسية لطائرات أسطول خطوط طيران كوندور، لا سيما طائرات إيرباص طراز A320ceo، وA320neo، وA330neo. وتعكس اتفاقية الصيانة الجديدة مع خطوط طيران كوندور، مكانة "جورامكو" المتنامية كشريك موثوق لشركات الطيران العالمية، بالنظر لتميزها بتقديم خدمات استثنائية وعالية الجودة وفق أعلى المعايير الدولية في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "سعداء بانطلاق شراكتنا الجديدة وطويلة الأمد مع خطوط طيران كوندور، والتي تعد خير دليل على الثقة التي نتمتع بها على مستوى عملائنا من شركات الطيران حول العالم، والتي جاءت نتيجة لالتزامنا بالتميز التشغيلي الذي جعلنا شريكاً مفضلاً باستمرار، متطلعين للبناء على هذه الشراكة وتوسيع آفاقها وتعزيز فرص النمو المشترك."

ومن جانبه، قال المدير العام والرئيس التنفيذي الفني لخطوط طيران كوندور، هايكو هولم: "سعداء بتعاوننا مع جورامكو التي ستقدم لنا خدماتها في مجال الصيانة الثقيلة لكامل أسطول طائراتنا من طائرات إيرباص من طرازات A330neo، وA320/A321neo، وA320/A321ceo. وقد جاء اختيارنا لشركة جورامكو بالنظر لسمعتها الطيبة وجودة وموثوقية كل ما تقدمه، وهو ما يدعم التزامنا بالتميز التشغيلي، والتحسين المستمر، كما يعزز جهودنا الرامية لتطوير استراتيجيتنا الرقمية في مجال الصيانة."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

