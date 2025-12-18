دبي - أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن توقعاتها لأربعة اتجاهات رئيسية ستُشكل استراتيجيات الأمن المادي في عام 2026، بدءاً من النشر السحابي المرن والأتمتة الذكية، وصولاً إلى التحكم المُحدّث في الوصول، وتنفيذ عمليات أمنية أكثر ترابطاً وتوحيداً. ومن المتوقع في ظل تزايد المخاطر السيبرانية المادية وتزايد أحجام البيانات، أن تؤثر هذه الاتجاهات على كيفية تنفيذ المؤسسات في الشرق الأوسط وخارجه للاستثمارات في بيئاتها الأمنية وإدارتها.

إمكانية الاختيار والمرونة سيحددان المرحلة التالية من تبني الحوسبة السحابية

ستُعطي المؤسسات الأولوية للحلول التي توفر مرونة في النشر وقابلية في التوسع. ثم ستختار البيئة الأنسب لتلبية احتياجاتها التشغيلية، سواءً كانت محلية أو سحابية أو هجينة. وستمنح حلول البنية المفتوحة المستخدمين النهائيين حرية اختيار الأجهزة والتطبيقات التي تدعم عملياتهم على النحو الأمثل. وهذا النهج سيُطيل عمر البنية التحتية الحالية، وسيمكّن الفرق المختصة من اعتماد الخدمات السحابية التي تُضيف أكبر قيمة ممكنة.

الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة الضجيج والاندهاش إلى مرحلة الأتمتة الذكية

سيتحول النقاش في عام 2026، من مرحلة الضجيج والاندهاش بقدرات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة، إلى مرحلة حلول الأتمتة الذكية العملية، التي تركز على النتائج، وتُبسط سير العمل، وتُحسّن الدقة، وتُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع وأذكى. فبدلا ًمن اعتماد التكنولوجيا لمجرد كونها مجرد تقنية، سيركز المستخدمون على الميزات التي تُحسّن العمليات اليومية بشكل حقيقي، مثل البحث الذكي لتسريع التحقيقات، وتقليل الإنذارات الكاذبة، وتعزيز الوعي بالظروف. ومع نضج السوق، سترتفع التوقعات بشأن الشفافية والتنفيذ المسؤول. وسيطالب المستخدمون بوضوح بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وكيفية بناء الأنظمة، وكيفية جمع البيانات ومعالجتها وحمايتها.

ستشهد عمليات تحديث التحكم في الوصول تسارعاً محموماً

سيظل التحكم في الوصول أولوية قصوى مع قيام المؤسسات بتحديث أنظمتها القديمة، واهتمامها بتعظيم العائد على الاستثمار. وتزداد قيمة التحكم في الوصول توسعاً لتتجاوز مجرد فتح الأبواب وإغلاقها، لتشمل تحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس، مثل كفاءة الطاقة، وإدارة الإشغال، والرؤى التشغيلية. وسوف يتسارع تبني التحكم في الوصول كخدمة، مع إعطاء المؤسسات الأولوية لسهولة الصيانة، وزيادة قابلية التوسع، وتكاليف التشغيل المتوقعة.

الأنظمة المتصلة ستوفر الذكاء والكفاءة لعمليات الأمن

خلال العام المقبل، سيستمر تزايد عدد الأجهزة المتصلة مع قيام المؤسسات بدمج مستشعرات إنترنت الأشياء وأنظمة المباني والأجهزة الذكية في منصات أمنية وعملياتية موحدة. وسيمنح جمع هذه المعلومات في مكان واحد فرق العمل المعنية رؤية أوضح لما يحدث في منشآتها، وسيساعدها على الاستجابة بشكل أسرع وبثقة أكبر. كما سيتسارع تقارب تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل والأمن المادي، ما سيتيح تبادل البيانات في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في جميع المنشآت.

ومع تزايد تعقيد المشهد، ستسعى المؤسسات إلى الحصول على إرشاد وتوجيه حول كيفية نشر التقنيات المناسبة وإدارتها بشكل فعّال.

