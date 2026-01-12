المملكة العربية السعودية - تعتزم شركة سيكوينت (Seequent)، التابعة لشركة (Bentley Subsurface)، المشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، حيث ستستعرض الشركة خلال الحدث تقنياتها الرائدة عالمياً في علوم الأرض، مسلطةً الضوء على دورها في تعزيز الاستكشاف المعدني القائم على البيانات في المملكة، إلى جانب مناقشة مستقبل قطاع التعدين الإقليمي مع قادة الصناعة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام شركة "سيكوينت" بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تؤكد دورها المحوري في دعم المشاريع التعدينية الكبرى في المنطقة. كما سيتمكن الزوار من استكشاف مجموعة حلول "سيكوينت" الشاملة، بما في ذلك MX Deposit، وImago، وLeapfrog،و Evo platform، وOasis montaj، وفهم كيفية تظافر هذه الحلول لتشكيل منظومة رقمية متكاملة للاستكشاف والتعدين.

وقالت الدكتورة يانينا إيليوت، مديرة قطاع التعدين في شركة "سيكوينت": "تعكس مشاركتنا في هذا الحدث الديناميكي رؤيتنا الراسخة لتعزيز ممارسات التعدين المستدام والابتكار الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، كما تسلط الضوء على خبرتنا في قطاع علوم الأرض والاستكشاف القائم على البيانات، وتؤكد مكانتنا كشركة رائدة في السوق تحظى بثقة تسع من بين أفضل عشر شركات تعدين في العالم".

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، ستشارك الدكتورة إيليوت في جلسة نقاشية بعنوان "التصدي لتحديات البيانات في المسح الجيولوجي والاستكشاف".

ومن المقرر عقد ورشة عمل قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر بالتعاون مع شركة الهيثم للتعدين يوم 12 يناير الجاري، وذلك تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين. وستعقد الورشة، تحت عنوان: "تكامل سير العمل – حلول سيكوينت للاستكشاف ونمذجة الموارد"، بقيادة مدير تطوير الأعمال الإقليمي في شركة "سيكوينت"، أمجد الأشقر، بصفته مستشاراً محلياً وموثوقاً ونقطة الإتصال الأولى للشركة في المنطقة. وتركز الورشة على إمكانات التكامل الرقمي في الحد من المخاطر التشغيلية، وتحسين اتخاذ القرارات، وتشجيع التعاون بين فرق الاستكشاف والتعدين.

ويُعد مؤتمر التعدين الدولي 2026 منصةً مثالية لشركة "سيكوينت" للتواصل مع قادة الشركات، وصناع السياسات، وأصحاب المصلحة الدوليين في قطاع التعدين. وتتمتع الشركة بحضور راسخٍ ومتنامٍ في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك مكاتب في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تدعم أبرز الجهات الفاعلة في القطاع من خلال تقنياتها المتقدمة، بما يسهم في دعم كبرى المشاريع الإقليمية.

