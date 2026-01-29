الملتقى السنوي يجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع التجزئة من مختلف أنحاء العالم في الرياض يومي 3 و4 فبراير 2026

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سينومي سنترز، الرائدة في تطوير وتشغيل وجهات أسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية، عن تجديد شراكتها مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي كراعياً رئيسياً لنسخة العام 2026.

ويُعقد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي يومي 3 و4 فبراير 2026 في مدينة الرياض، حيث يجمع نخبة من القادة والمؤثرين العالميين في قطاعات التجزئة والعقارات والاستثمار والتقنية والقطاع الحكومي، لمناقشة أبرز التحولات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو. وتحت شعار نسخة 2026 "مفترقات النمو"، يستعرض المنتدى كيفية إعادة مواءمة القطاعات العالمية في ظل التعقيدات الاقتصادية، وتغير تطلعات المستهلكين، وتطور البيئات الحضرية.

وتعكس مشاركة سينومي سنترز دورها الريادي في طليعة التحول الذي يشهده قطاعا التجزئة والتطوير الحضري في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز من مكانة المملكة المتنامية كمركز عالمي للاستثمار والابتكار وتطوير المدن المستقبلية.

وعلى مدار يومي المنتدى، يشارك أكثر من 150 متحدثاً، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 750 شركة، من بينهم كبار صناع القرار في قطاع التجزئة، وصنّاع السياسات، والمستثمرون، وخبراء الصناعة، ونخبة من الإعلاميين المؤثرين. وتتناول جلسات النقاش محاور متعددة تشمل تطوير الوجهات، والتقنيات الحديثة، وتدفقات رأس المال، ومستقبل التجزئة الفعلية بوصفها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتنموي الحضري.

وبهذه المناسبة، قالت أليسون ريهيل-إرغوفن، الرئيسة التنفيذية لسينومي سنترز: "نفخر باستمرار شراكتنا مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، الذي بات أحد أبرز المنصات المؤثرة في رسم مستقبل قطاعي التجزئة والتطوير الحضري على مستوى العالم. ومع مواصلة المملكة العربية السعودية مسيرتها التحولية في إطار رؤية 2030، تعتز سينومي سنترز بدعمها والمشاركة في منتدى يجمع القادة والأفكار والشراكات التي تقود النمو المستدام. ونتطلع إلى الإسهام في حوارات نوعية حول كيفية تطور قطاع العقارات التجارية عالمياً ليظل محفزاً لاقتصادات مرنة قائمة على التجربة والابتكار."

من جانبه، قال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "تُعد سينومي سنترز شريكاً استراتيجياً طويل الأمد لمنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، وقوة رائدة في تشكيل وجهات التجزئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج على نطاق أوسع. ومع تنامي تأثير المملكة على مشهد التجزئة والتطوير الحضري عالمياً، تعكس هذه الشراكة الأهمية المحورية للوجهات الفعلية باعتبارها عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية."

