مصحوبًا بتسجيل مساهمات دولارية بمعدل 52% من إجمالي الإيرادات ... "الإسكندرية للأسمدة" تحقق أداءًا استثنائيًا بفضل قفزة أسعار صادرات اليوريا ... و"نات إينرجي" ترصد نمو قياسي بعدد توصيلات الغاز الطبيعي الجديدة ... و"سبريا مصر" تعزز هامش الربح رغم اضطراب حركة الصادرات إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي

أعلنت اليوم مجموعة "ڤالمور القابضة" (VLMR.CA و VLMRA.CA في البورصة المصرية | VALMORE.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمارية رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

حققت المجموعة انطلاقة قوية لعام 2026 حيث بلغت الإيرادات المجمعة 166 مليون دولار، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 79.6 مليون دولار، فيما يعد نموًا سنويًا بمعدل 10%، مصحوبًا بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية بواقع 5 نقاط مئوية ليسجل 48% بختام الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ صافي الأرباح من العمليات المستمرة 41.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وهو نمو سنوي بمعدل 15% حيث يعكس ذلك جودة الأداء المالي والتشغيلي لمحفظة استثمارات المجموعة.

وعلى هذا الأساس بلغ نصيب مساهمي المجموعة من صافي الأرباح 34.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وهي زيادة سنوية بمعدل 0.5% رغم أن نتائج الربع الأول من العام الماضي تضمنت أرباحًا من العمليات غير مستمرة قدرها 2.09 مليون دولار.

وتأتي النتائج القوية لفترة الربع الأول من عام 2026 رغم مرور المنطقة بالعديد من من التحديات غير المسبوقة التي أدت لاضطراب النشاط التجاري والصناعي على الساحة الإقليمية، ويرجع ذلك لنجاح استراتيجية تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم المساهمة الإيجابية من مصادر الدخل الدولارية، علمًا بأن المجموعة حققت إيرادات دولارية قدرها 87 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، وبما يعادل 52% من إجمالي الإيرادات خلال فترة التقرير.

وفي تعليقه على أداء المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026، أوضح لؤي جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة ڤالمور القابضة، أن أحداث الربع الأول وضعت الشركات والأنشطة الاقتصادية أمام اختبار ضغط حقيقي، وأن المرونة والتنوع الذي ترتكز عليه استراتيجية استثمار ڤالمور كانا بمثابة الأساس الداعم لمحفظة الاستثمارات التابعة في اجتياز هذا الاختبار بجدارة، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال المجموعة تعكس مكتسبات ذلك التوجه الاستراتيجي ومساعي الإدارة لترسيخ مكانة ڤالمور بين أبرز الكيانات الاستثمارية على الساحة الدولية.

ولفت الخرافي أن قدرة المجموعة على تجاوز موجة الاضطراب التي مرت بها بعض الأسواق والقطاعات الاقتصادية يرجع بالمقام الأول إلى التركيز المتواصل على المشروعات الاستثمارية المتميزة بجودة الربحية وقوة المكانة التنافسية في الأسواق التي تغطيها وكذلك سلامة البنية التجارية لأعمالها.

وأعرب الخرافي عن ثقته في قدرة الاستثمارات التابعة على إحراز المزيد من التقدم الملموس خلال العام، مشددًا على حرص المجلس على إدارة رأسمال المجموعة بنفس الحكمة التي أتاحت تقديم توزيعات تقارب قيمتها الإجمالية مليار دولار منذ نشأتها، كما يجدد التزامه بتنفيذ المخططات الاستراتيجية الهادفة لتعظيم المردود الاستثماري المستدام للمساهمين.

واختتم الخرافي أن مجموعة "ڤالمور" تمضي قدمًا بخطى واثقة في هذه المرحلة الجديدة نحو أولويات استراتيجية واضحة ومعتمدة على ركائز مؤسسية متينة وإدارة قوية تجمعها رؤية مشتركة لمستقبل المجموعة على المدى البعيد.

ومن جانبه قال جون روك، العضو المنتدب لمجموعة ڤالمور القابضة، أن المجموعة حققت انطلاقة قوية مطلع العام الجاري وأن الاستثمارات التابعة ذات مصادر الدخل الدولارية أحرزت أداءًا استثنائيًا بينما تواصل مشروعات توزيع الطاقة تعظيم إيراداتها المتكررة.

وتابع أن أحداث الربع الأول كان لها تأثير متباين على محفظة استثمارات المجموعة، فبينما تأثرت بعض المشروعات باضطراب حركة التجارة وتباطؤ القطاع الصناعي في عدة أسواق رئيسية، كان لذات الأوضاع مردود إيجابي على أسعار اليوريا عالميًا ونتج عنها كذلك فرصًا تجارية جديدة في أسواق بديلة، وأشار أن الإدارة بادرت باقتناص تلك الفرص بفضل مرونة نموذج الأعمال.

وأكد عزم الإدارة على تنمية محفظة الاستثمارات التابعة في إطار مخطط استراتيجي متكامل تتبلور محاوره الرئيسية في تعظيم كفاءة تدوير رأس المال، وتعزيز نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي للمجموعة وكذلك تحديث الأطر المؤسسية الداعمة لتوسعات مجموعة ڤالمور على الساحة الدولية.

