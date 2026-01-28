المحرّق، مملكة البحرين : أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، عن اعتزامها إطلاق إنترنت "ستارلينك" فائق السرعة على مستوى أسطولها بالكامل اعتبارًا من منتصف العام 2026، لتوفر بذلك خدمة واي فاي مجانيّة للمسافرين على متن رحلاتها منذ لحظة صعودهم إلى الطائرة وحتى الوصول إلى وجهتهم. وذلك في خطوة نوعيّة من شأنها إحداث نقلة ملموسة في تجربة السفر، إذ سيتمكّن المسافرون من العمل عن بُعد، والاستمتاع بخدمات البث والمحتوى الترفيهي والألعاب والتواصل مع أحبائهم بكل يُسر.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد مارتن غاوس والرئيس العالمي لستارلينك للطيران السيد نيك سايتز في مبنى أوال للطيران الخاص، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج السيد خالد حسين تقي وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسئولي قطاع الطيران.

وبهذه المناسبة، أكّد السيد تقي أن طرح خدمة "ستارلينك" على مستوى أسطول طيران الخليج يجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بتجربة المسافر وتوفير خدمات اتصال متقدّمة في كل رحلة، مما يضيف بعدًا جديدًا لتجربة السفر التي يتوقّعها العملاء من الناقلة الوطنيّة، مضيفًا أن هذه الخطوة تدعم أهداف المملكة للتحوّل الرقمي، وتمكّن طاقم الطائرة من تقديم خدمات استثنائية وأكثر كفاءة وسلاسة لجميع المسافرين.

ومن جانبه، قال السيد غاوس: "من خلال إضافة مزايا إنترنت ’ستارلينك’ الفضائي إلى خدمات أسطولها، توفر طيران الخليج جيلًا جديدًا من حلول الاتصال المتطوّرة لجميع مسافريها، سواء كانوا يسافرون لأغراض العمل أو الترفيه. فبدايةً من لحظة صعودهم إلى الطائرة وحتى الوصول، سيتمكّن العملاء من الاستمتاع بخدمات البث والألعاب والعمل عن بُعد والتواصل مع عائلاتهم وأحبائهم، بغض النظر عن درجة سفرهم أو نوع تذكرتهم. وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بتجربة السفر بأكملها إلى آفاق جديدة، كما تعزّز التزامنا بتقديم أعلى مستوى من خدمات الاتصال السلس في كل رحلة."

وتعتمد خدمة "ستارلينك"، المطوّرة من قبل شركة سبيس إكس، على شبكة متنامية من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، ما يتيح إنترنت فائق السرعة بزمن استجابة منخفض. وتوفر هذه المنظومة اتصالًا مستقرًا وفوريًا، الأمر الذي يلبي احتياجات المسافرين ويدعم العمليات التشغيليّة لشركات الطيران في الوقت ذاته.

هذا، ومن المقرر دخول أول طائرة من طراز A320 تابعة لطيران الخليج ومزوّدة بنظام "ستارلينك" إلى الخدمة بحلول منتصف العام 2026، تتبعها عملية طرح هذا النظام المتطور في بقية طائرات أسطول الناقلة. وتعزّز هذه المبادرة أولويات طيران الخليج التشغيليّة، كما تسلّط الضوء على مملكة البحرين باعتبارها أحد أبرز مراكز الطيران الرائدة ذات الرؤى التقدميّة، إذ تركّز على توظيف أحدث التقنيات والارتقاء بتجربة المسافرين لصياغة مستقبل أكثر ازدهارًا لقطاع النقل الجوي.

طيران الخليج:

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوّن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

-انتهى-

#بياناتشركات