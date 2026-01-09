الدائرة تسلّط الضوء على مبادرات تركّز على الكفاءة والمرونة في قطاعي الطاقة والمياه

أبوظبي: تستعرض دائرة الطاقة في أبوظبي، بصفتها الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 مجموعة متكاملة من المشاريع التي تسلّط الضوء على نهجها الشامل في تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة عبر قطاعي الطاقة والمياه، وذلك استنادًا إلى الإطار الاستراتيجي للدائرة 2050.

وتعرض دائرة الطاقة في جناحها رقم (A210) وعلى مدار أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يمتد من 11 إلى 15 يناير 2026، مجموعة من مبادراتها ومشاريعها التي ركزت على تعزيز الكفاءة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والتخطيط الشامل للأنظمة والمنصات الرقمية عبر الشبكات والخدمات والمجتمعات، بهدف استدامة الطاقة والمياه ودعم تحقيق نتائج واقعية وملموسة.

وعلى مستوى الأنظمة والخدمات، تشمل هذه المبادرات استعراض منصة AD.WE، وهي أول منصة متكاملة لإدارة الطاقة والمياه مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح الارتقاء لمستوى العمليات على امتداد سلسلة القيمة، إلى جانب منصة "مايد" المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يجسّد التوجه الأوسع للدائرة في اعتماد الأدوات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعل عصري وفعّال عبر مختلف القطاعات.

أما على مستوى إدارة الموارد والطلب، فستسلّط الدائرة الضوء على مجموعة من المشاريع، من بينها عدادات المياه الذكية في منطقة الوثبة، وهي مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك المزارع للمياه ودعم الزراعة المستدامة، إلى جانب نظام المياه الذكي لخزانات المياه الجوفية، الذي يتيح المراقبة الفورية وتعزيز الإشراف وحماية مخزون المياه الجوفية. كما يشمل العرض مبادرات الاستجابة للطلب، ونماذج المزارع المتكاملة التي توظف الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين والتقنيات الذكية، بالإضافة إلى مزارع نخيل ذكية تعتمد حلول ري ومراقبة متقدمة مدعومة بالبيانات والتحليلات الذكية.

وفي هذا الإطار، تستعرض دائرة الطاقة الاستراتيجية المتكاملة للمياه، التي تهدف إلى تعزيز أمن واستدامة الموارد المائية في الإمارة، من خلال تنويع المصادر، ورفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك، وتحسين كفاءة الشبكات، وتوظيف الحلول الرقمية والتقنيات الذكية في إدارة المياه لتعزيز القيمة ورفع التنافسية، بما يعزّز مرونة القطاع واستدامته على المدى الطويل.

ومن خلال مشاركتها، تؤكد دائرة الطاقة – أبوظبي دورها الحيوي في تمكين السياسات والاستراتيجيات والأنظمة التي تضمن وتدعم أمن ومرونة قطاعي الطاقة والمياه، وتعزّز مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها نموذجًا عالميًا للابتكار والاستدامة، بما يسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال الاستدامة.

نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات واللوائح التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني doe.gov.ae أو متابعة قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

