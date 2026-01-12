أضافت الخطوط السعودية مدينة كوزيكود بجمهورية الهند لشبكة وجهاتها الدولية المجدولة والمنتظمة لتصبح سابع محطاتها في الهند والتي تشمل بنغالور، مومباي، كوتشي، دلهي، حيدر اباد، لكناو، ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها التوسعية للوصول إلى وجهات دولية جديدة وربط العالم بالمملكة عبر الاستثمار الأمثل لأسطولها الحديث وتعزيز موقعها التنافسي دولياً.

وستبدأ "السعودية" التشغيل إلى الوجهة الجديدة كوزيكود اعتباراً من 1 فبراير 2026، حيث تم جدولة 4 رحلات أسبوعياً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض كما أُتيحت للحجز عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، في الوقت الذي يجري التنسيق لتجهيز كافة المتطلبات التشغيلية بمطار كوزيكود الدولي بهدف ضمان توفير أفضل الخدمات وانسيابية الحركة.

يشار إلى أن التشغيل إلى الوجهة الجديدة كوزيكود يعتبر إضافة للمنظومة التشغيلية للخطوط السعودية والتي تشمل أكثر من 100 وجهة في 4 قارات حول العالم لخدمة السياح وقطاع الأعمال وموسمي الحج والعمرة، حيث يزيد معدل التشغيل اليومي للرحلات عن 550 رحلة داخلية ودولية.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

