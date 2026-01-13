أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في توفير الحلول الذكية في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، عن تقديم مجموعة من حلولها المتكاملة للطاقة الذكية خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بين 13 و15 يناير الجاري. وتسلط الشركة الضوء خلال الفعالية على منظومتها المتكاملة من الحلول المصممة لدعم عمليات الاستخدام الموثوق في مختلف المجالات وظروف التشغيل، بما في ذلك المشاريع واسعة النطاق والبيئات الصعبة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مع استمرار توسّع أنظمة الطاقة على مستوى المنطقة، باتت الجهات المعنية تولي أهمية متزايدة لاعتماد حلول تجمع بين الأداء العالي والموثوقية والقيمة طويلة الأمد. وفي ضوء ذلك، تستعرض ترينا سولار خلال القمة منهجيتها الشاملة التي تدمج حلول الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة والأتمتة الذكية وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية. وتسلط الضوء على دور هذه المنهجية في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة لقطاع الطاقة، مما يعزز إمكانية تمويل المشاريع ويتماشى مع طموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تود لي، رئيس ترينا سولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "تواصل دولة الإمارات العمل على تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة والحياد الكربوني، وتبرز في هذا السياق حاجة متزايدة إلى اعتماد حلول طاقة متكاملة، قادرة على تقديم الأداء الموثوق في جميع الظروف. ونستعرض في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 دور ترينا سولار في تطوير بنية تحتية مرنة وقابلة للتمويل في قطاع الطاقة، تكون مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية في المنطقة، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات العالمية للشركة في البحث والتطوير، وحلول التكنولوجيا المبتكرة، والخبرة الكبيرة على مستوى الأنظمة المتكاملة".

ويُعد من أبرز محطات مشاركة ترينا سولار في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 تقديم نظام تخزين الطاقة إليمينتا 3 من الجيل التالي في أول عرض له داخل دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزام الشركة المتواصل بتطوير الابتكار على مستوى الأنظمة في السوق الإقليمية. ولا تقتصر قدرات النظام على تطبيقات الشبكات التقليدية، إذ صُمم أيضاً لتلبية متطلبات سيناريوهات الطلب المرتفع الناشئة، مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع توسّع دولة الإمارات في بناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومن خلال تقديم الحلول المصممة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من ترينا ستوريج، القائم على منصة إليمينتا 3 والمدعوم بتقنيات متقدمة لتشكيل الشبكة، يوفّر النظام مستويات فائقة من الاستقرار والاستجابة السريعة وأداءً موثوقاً للطاقة، بما يدعم استقرار الشبكة ودمج الطاقة المتجددة بكفاءة في بيئات طاقة تزداد تعقيداً.

ويتيح جناح ترينا سولار لزوار المعرض الاطلاع على محفظة الشركة من الحلول الذكية المتكاملة، وفي مقدمتها وحدات الطاقة الكهروضوئية عالية الأداء وحلول التتبع الفعالة. كما يتضمن الجناح عرض وحدات الطاقة الكهروضوئية من سلسلة فيرتكس إن المدعومة بتقنية i-TOPCon المتقدمة للخلايا من الفئة إن، ومنصة وحدات 210 مم المتوفرة بنسختين 740 واط و650 واط، والمصممة لتقديم أداء ثابت في ظل درجات الحرارة العالية والإشعاع الشمسي القوي والأجواء الغبارية الشائعة في منطقة الشرق الأوسط.

وتتكمل هذه الحلول مع سلسلة أنظمة التتبع أحادية المحور فانغارد 1بي من ترينا تراكر، وهي منصة متكاملة مصممة لتلبية مختلف سيناريوهات المشاريع، ويعتمد النظام على تكوين هندسي قائم على توزيع وحدات تشغيل متعددة على امتداد صفوف التتبع الطويلة، ما يوفّر مستوى عالياً من الصلابة الهيكلية ومقاومة الالتواء، إلى جانب تحكم ديناميكي فعّال في أحمال الرياح. وتجعله هذه الخصائص مناسباً بشكل خاص للمشاريع واسعة النطاق في البيئات الصحراوية الصعبة، التي تتميز بتربة غير مستقرة، ودرجات حرارة مرتفعة، وتصاميم تعتمد على صفوف تتبع فائقة الطول.

وخلال عام 2025، سلّمت ترينا سولار أكثر من 1.5 جيجاواط من أنظمة التتبع من سلسلة فانغارد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس موثوقية هذه الحلول وقابليتها للتمويل، إلى جانب قدرة منصة فانغارد 1بي الموحدة عالمياً على التوسع عبر مختلف الأسواق. واستناداً إلى خبرات ترينا تراكر العالمية في مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير، أسست الشركة فرقاً هندسية متخصصة إقليمياً وتصاميم متقدمة لتحليل أحمال الرياح، مدعومة بشبكات محلية للتصنيع وتنفيذ المشاريع وخدمات ما بعد البيع.

كما يحتضن الجناح حلول ترينا بوت للأتمتة الذكية، بما في ذلك بيلدكس وأورورا، لدعم التشغيل الفعال للأنظمة وتعزيز منهجية ترينا سولار الشاملة في نشر الطاقة الذكية.

ومن خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، تواصل ترينا سولار تعزيز دورها كشريك على المدى الطويل في مسيرة تحول الطاقة ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال دعم تطوير أنظمة طاقة موثوقة ومستدامة وقابلة للتطوير تناسب ظروف المنطقة وتواكب الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة.

لمحة حول ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

