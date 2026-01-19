جناح بوينج التفاعلي يضم محاكي محطة تشغيل التزويد بالوقود جوّاً لطائرة KC-46 (AROS)، ونموذج لمروحية أباتشي AH-64، ومنظومة ScanEagle الجوية غير المأهولة، بالإضافة إلى محاكي طائرة F-15EX الذي سيتم عرضه في جناح القوات المسلحة القطرية.

الدوحة، قطر: أعلنت شركة بوينج عن مشاركتها بالنسخة القادمة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، الذي يٌقام من 19 إلى 22 يناير، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث ستسلط الضوء على قدراتها الدفاعية الأكثر تطوراً في العالم.

وتعكس مشاركة بوينج في "ديمدكس" عمق الشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع دولة قطر ودعمها المستمر للقوات المسلحة القطرية، فضلاً عن التوسع في حضورها المحلي. حيث توظف الشركة حالياً أكثر من 340 موظفاً في دولة قطر، وتواصل الاستثمار في تطوير القدرات المحلية عبر شركة بوينج أيروسبيس الدوحة ذ.م.م، بما يشمل دعم البحث والابتكار وتنمية القوى العاملة، وبشكل يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي تصريح له، قال فينس لوجسدون، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية والتسويق الاستراتيجي في بوينج للدفاع والفضاء والأمن: "يوفر معرض ديمدكس فرصة جوهرية لبوينج للتفاعل مع عملائها وشركائها في دولة قطر والمنطقة. ونحن فخورون بشراكتنا الطويلة مع القوات المسلحة القطرية، وملتزمون بمواصلة دعم جاهزية المهام عبر منصات متقدمة، وخدمات متكاملة، وحضور محلي قوي".

وستسلط بوينج الضوء على مجموعة من المنصات الدفاعية والقدرات المصممة لتلبية المتطلبات العملياتية المتطورة، وتشمل:

• F-15EX، مقاتلة متعددة المهام، تتميز بتقنيات طيران متطورة، وسعة في الحمولة، ومرونة عالية في أداء المهام.

• KC-46A بيغاسوس، أكثر طائرات التزويد بالوقود جوّاً المتعددة المهام تقدماً على مستوى العالم.

• CH-47 شينوك، مروحية النقل الثقيل المحدّثة، والمزودة بقمرة قيادة رقمية متكاملة تماماً، وقدرات متقدمة لمناولة الشحنات.

• أنظمة الطائرات غير المأهولة من شركة إنسيتو، بما في ذلك عائلة ScanEagle، التي توفر قدرات استخبارات ومراقبة واستطلاع طويلة المدى، مع حجم عملياتي صغير.

وسيحظى زوار جناح بوينج بفرصة اختبار محاكي محطة تشغيل التزويد بالوقود جوّاً لطائرة KC-46 (AROS)، ومشاهدة نموذج مُصغّر لمروحية AH-64 أباتشي، واستكشاف محفظة الدفاع المتكاملة للشركة عبر منصة عرض ثلاثية الأبعاد (3D Cube Totem Table) تضم أحدث حلول بوينج في مجالات الجو والبر والبحر. كما سيتم عرض محاكي طائرة F-15EX في جناح القوات المسلحة القطرية، لتسليط الضوء على إمكانيات المقاتلة المتقدمة وتقنيات التدريب الحديثة.

وخلال المعرض أيضاً ستعرض بوينج مجموعة خدماتها العالمية، والتي تشمل خدمات الصيانة، والتدريب، والحلول الرقمية للطيران، وخدمات قطع الغيار والتوزيع، والدعم اللوجستي القائم على الأداء، بهدف تحسين جاهزية الطائرات وتعزيز الجهوزية العملياتية، وخفض التكاليف. وقد شهد العام الماضي إنجازاً بارزاً، سجل فيه برنامج طائرة F-15QA عشرة آلاف ساعة طيران دون حوادث، بفضل التزام بوينج جلوبال سيرفيسز بأعلى معايير الخدمة، مع تجاوز معدل جاهزية الأسطول للالتزامات التعاقدية بفارق كبير.

وعلى مدار نحو عقدين من الزمن، دعمت بوينج القوات المسلحة القطرية عبر توفير الطائرات، وخدمات التدريب، والصيانة، والدعم اللوجستي لمنصات رئيسية تشمل C-17 Globemaster III، وAH-64 أباتشي، وF-15QA، بما يعزز أمن قطر عبر الجو والبر والبحر، إلى جانب دعم المهام الإنسانية وعمليات التحالف بكفاءة استثنائية.

وللتعرف على مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة جناح بوينج (رقم 119 في القاعة 6) بمركز قطر الوطني للمؤتمرات .خلال الفترة 19 - 22 يناير

-انتهى-

#بياناتشركات