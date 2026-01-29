أبوظبي: كشفت شركة "تريدرز هب"، منصة التداول المرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) ومقرها أبوظبي، عن أجندتها الاستراتيجية لعام 2026، والتي تركز على تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز الحضور الميداني خارج القنوات الرقمية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء الدولة.

وتستند أجندة عام 2026 إلى النجاحات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، إلى جانب سلسلة من التحديثات التقنية التي شملت تطوير بوابة الدفع والبنية التحتية للأنظمة، بهدف توفير عمليات إيداع وسحب أسرع وتحسين كفاءة تنفيذ الأوامر.

وتقدم المنصة حاليًا أكثر من 5,000 أداة تداول عالمية تشمل العملات الأجنبية، الأسهم، المؤشرات، صناديق المؤشرات المتداولة، السلع، والعملات الرقمية. كما توفر فئات حسابات متنوعة تلبي احتياجات المتداولين المبتدئين، وأصحاب التداولات عالية الحجم، والمؤسسات، إضافة إلى دعم بشري محلي متاح على مدار خمسة أيام في الأسبوع.

وبصفتها وسيطًا منظّمًا من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ومقره أبوظبي، تؤكد «تريدرز هب» التزامها بأعلى معايير الشفافية وحماية العملاء، من خلال فصل أموال العملاء عن أموال الشركة، واعتماد تقنيات التشفير لضمان أمان العمليات.

ورغم أن الابتكار الرقمي يظل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة، إلا أن أجندة 2026 تتضمن توسعًا ملحوظًا في الأنشطة الميدانية داخل الدولة. وفي هذا الإطار، تخطط "تريدرز هب" لإطلاق حملات إعلانية خارجية تشمل سيارات الأجرة المعلّمة بعلامتها التجارية في أبوظبي، إلى جانب لوحات إعلانية وشاشات رقمية عالية التأثير في دبي، فضلاً عن حملات محلية وفعاليات تعليمية في مدينة العين.

وفي سياق متصل، أوضحت إدارة الشركة أن التوسع في الأنشطة غير الرقمية يأتي مكمّلًا لاستراتيجية أوسع ترتكز على التطوير التقني والالتزام التنظيمي. وكانت "تريدرز هب" قد نفذت في نوفمبر 2025 تحديثات جوهرية على أنظمة توجيه الأوامر، وتحسين آليات التنفيذ، مع إضافة أدوات مراقبة متقدمة لضمان أداء مستقر خلال فترات تقلبات السوق العالية.

وقال حافظ بكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في تريدرز هب: "تعزيز سرعة واستقرار الأنظمة أمر أساسي للحفاظ على بيئة تداول موثوقة، لا سيما خلال فترات النشاط المرتفع للأسواق. المستثمرون اليوم يتوقعون سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تنوع المنتجات، وبوابات دفع سلسة تلبي المعايير الدولية".

وتأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه قطاع التداول في دولة الإمارات تطورًا متسارعًا، مدفوعًا بازدياد الاعتماد على الحلول الرقمية وارتفاع الطلب على محافظ استثمارية أكثر تنوعًا وشفافية. ويعكس توجه "تريدرز هب" استجابة وسيط محلي منظّم لهذه المتغيرات، من خلال الجمع بين التسجيل الرقمي السريع، بما في ذلك حلول مثل «UAE Pass»، والحضور الميداني الفعّال في المواقع التي يتواجد فيها المستثمرون.

ومن خلال حملاتها التوعوية، تسلط الشركة الضوء على مبادئ التداول المسؤول، وإدارة المخاطر، وأهمية التمويل بالعملة المحلية، مع التأكيد المستمر على ترخيصها الرسمي، وفصل الحسابات، واستخدام تقنيات التشفير لحماية بيانات العملاء.

ومع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي، تعكس أجندة "تريدرز هب" لعام 2026 نموذجًا متوازنًا يجمع بين الابتكار المالي والتواصل المباشر مع المجتمع، بما يدعم أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع المالي.

عن تريدرز هب

تريدرز هب هي شركة وساطة مالية خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. توفر المنصة الوصول إلى أصول متعددة تشمل الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع، صناديق المؤشرات، والعملات الرقمية. مستندة إلى مبادئ الشفافية والابتكار وخدمة العملاء أولًا، تقدم تريدرز هب مستويات مختلفة من الحسابات لتلبية احتياجات كل متداول، من المستثمرين الجدد إلى المؤسسات الكبيرة. ومع دعم متعدد اللغات يركز على العنصر البشري وبنية تحتية آمنة، تمكن المنصة المتداولين في المنطقة من الانخراط في الأسواق العالمية بثقة وطمأنينة.

-انتهى-

#بياناتشركات