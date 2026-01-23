تستضيف مجموعة يانغو، بالتعاون مع «إنسياد» و«بولينوم»، ورشة عمل تنفيذية مغلقة بدعوات خاصة على هامش مؤتمر «الآلات يمكنها أن تفكر 2026»، أبرز حدث للذكاء الاصطناعي في الإمارات. وتركّز الورشة على استكشاف التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي. تُعقد الورشة يوم 26 يناير في فندق بارك حياة السعديات بأبوظبي، من الساعة 11:20 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

أصبح الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في عمل الحكومات والمؤسسات في الإمارات، مدفوعاً بطموحات وطنية واضحة واستثمارات واسعة النطاق. ومن خلال استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، تسعى الدولة إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 عبر قيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على مستوى مختلف القطاعات، وخلق أسواق عالية القيمة تدعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، ستسلّط الجلسة الضوء على أسباب صعوبة توسيع العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي لتتجاوز المرحلة التجريبية رغم النتائج الأولية الواعدة. كما ستناقش تأثير قرارات المشتريات وملكية البيانات والهياكل التنظيمية ونماذج الحوكمة على نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذها على نطاق واسع. وسيتبادل المتحدثون رؤاهم حول دمج الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات صنع القرار، بدلاً من اقتصاره على أتمتة المهام الفردية فقط. كما ستسلّط الجلسة الضوء على المفاضلات طويلة الأجل التي يجب على الحكومات والمؤسسات الكبرى إدارتها لضمان تحقيق أثر مستدام وقابل للمساءلة للذكاء الاصطناعي.

ويشارك في النقاش نخبة من القيادات الحكومية وخبراء القطاع، من بينهم محمد عدنان رتمي من «كور 42»، ونعيمة الفلاسي، والدكتور مروان دبّاح من «بولينوم» وجامعة خليفة، وطارق عشماوي من دائرة التمكين الحكومي، إلى جانب سيرجي لويتر، الرئيس التنفيذي لقسم البحث والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الإعلان في مجموعة يانغو.

وتأتي هذه المبادرة البحثية في ظل التسارع الكبير في تبنّي الذكاء الاصطناعي في الإمارات، حيث بلغ معدل الاعتماد عليه 97% في عام 2025، دعماً للهدف الوطني المتمثل في الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بحلول عام 2031. كما تجاوزت الاستثمارات الموجّهة للذكاء الاصطناعي 543 مليار درهم إماراتي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس انتقال الدولة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التنفيذ العملي واسع النطاق. وتضع هذه الورشة مجموعة يانغو و«إنسياد» في قلب نقاش عملي يركّز على التنفيذ، مستكشفين كيفية انتقال الذكاء الاصطناعي من الطموح الاستراتيجي إلى تطبيقات مسؤولة ومستدامة.

للانضمام إلى قادة الذكاء الاصطناعي والمبتكرين العالميين في أبوظبي، يمكن التسجيل عبر الموقع: http://machinescanthink.ai

