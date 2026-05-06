حققت شركة إل جي إلكترونيكس إيرادات موحدة بلغت 16.24 مليار دولار أمريكي وأرباحاً تشغيلية قدرها 1.14 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2026.

تجاوزت الإيرادات المجمعة من قطاعيّ الأجهزة المنزلية وحلول المركبات في "إل جي" 6.84 مليار دولار أمريكي لأول مرة*. وبرز قطاع حلول المركبات كقطاع متميز، محققاً أعلى مستوياته على الإطلاق في الإيرادات والأرباح التشغيلية خلال الربع الأوّل، ومؤكداً مكانته كمركز ربحي موثوق في مجال أعمال الشركات. وواصل قطاع الأجهزة المنزلية في الوقت نفسه تعزيز مكانته كقطاع رئيسي في مجال حلول العملاء محققاً أرباحاً مستقرة ومتكررة.

استحوذ قطاع أعمال الشركات في "إل جي" على 36% من إجمالي الإيرادات وحافظ قطاع الاشتراكات على نموه المضاعف.

ساهمت الاستراتيجيات الرئيسية التي تشمل اتباع نهج مزدوج في قطاع الأجهزة المنزلية وتسريع نمو منصة webOS في تحسين الربحية.

تعمل "إل جي" على تأمين الفرص المستقبلية في مجالات النمو المرتفع، مثل حلول تبريد مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

دبي : أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم عن إيرادات موحدة بلغت 16.24 مليار دولار أمريكي وأرباح تشغيلية قدرها 1.14 مليار دولار أمريكي للربع الأول من عام 2026.

حققت الشركة أعلى إيرادات لها في الربع الأول من العام، مسجلةً زيادة قدرها 4.3% على أساس سنوي. كما حققت "إل جي" ثالث أعلى ربح تشغيلي لها في الربع الأول بزيادة قدرها 32.9% على أساس سنوي.

ساهمت أعمال الشركة الأساسية، التي تضم الأجهزة المنزلية والتلفزيونات، في تحقيق نتائج قوية محققةً ريادةً في سوق الأجهزة المتميزة وأداءً عاماً قوياً في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي. وحافظت أعمال حلول المركبات لدى شركة "إل جي" التي تُعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية توسّع الشركة في مجال أعمال الشركات، على نمو مستقر خلال الربع الأول. وفي إنجازٍ هام، تجاوزت إيرادات قطاعيّ حلول المركبات والأجهزة المنزلية مجتمعين 6.84 مليار دولار أمريكي لأول مرة.

استمرّ النمو النوعي القائم على الربحية في قطاعات أعمال الشركات ومنصاتها وخدماتها المباشرة. وارتفعت إيرادات قطاع أعمال الشركات في الربع الأول بنسبة 1% على أساس سنوي و19% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 4.45 مليار دولار أمريكي، مما يمثل 36% من إجمالي الإيرادات. كما ارتفعت إيرادات أعمال الاشتراكات التي تشمل المنتجات والخدمات إلى 437.8 مليون دولار أمريكي، محققة زيادة قدرها 15% على أساس سنوي و8% على أساس ربع سنوي.

نتائج وتوقعات الشركة للربع الأول من عام 2026

شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية

حققت الشركة إيرادات بلغت 4.75 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق، وأرباحاً تشغيلية قدرها 389.9 مليون دولار أمريكي. وتحقق هذا النمو بفضل استراتيجية ناجحة ذات مسارين تستهدف كلاً من شرائح السوق المتميزة والأسواق الجماهيرية إلى جانب التوسّع المستمر في خدمات الاشتراك والتجارة الإلكترونية. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، حافظت أعمال "إل جي" للأجهزة المنزلية على هامش ربح تشغيلي بنسبة 8.2%.

تتطلع "إل جي" إلى الربع الثاني من العام وتخطط لتعزيز نمو مبيعاتها المستمر من خلال تنويع منتجاتها واستهداف الأسواق الرئيسية في دول الجنوب. كما ستركز على ضمان الربحية عبر تحسين سلسلة التوريد وتعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة. وستواصل الشركة أيضاً دعم محركات النمو المستقبلية، التي تشمل أعمالها في مجال الروبوتات المنزلية ومكوناتها.

شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه

سجّلت الشركة إيرادات بلغت 3.54 مليار دولار أمريكي وأرباحاً تشغيلية قدرها 254.5 مليون دولار أمريكي. وتحسنت الربحية بشكل ملحوظ على أساس سنوي. ويعود هذا الأداء القوي إلى مبيعات المنتجات المتميزة ونمو أعمال منصة webOS والجهود المستمرة لتحسين كفاءة تكاليف التسويق وخفض التكاليف الثابتة.

ستمنح "إل جي" في الربع الثاني الأولوية للربحية وستستجيب بشكل استباقي لطلب السوق الناتج عن الأحداث الرياضية العالمية الكبرى. كما ستواصل توسيع شراكاتها والاستثمار في المحتوى لتسريع نمو أعمال منصة webOS لديها.

شركة إل جي لحلول المركبات

سجّلت شركة حلول المركبات أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية ربع سنوية في تاريخها، حيث بلغت 2.49 مليار دولار أمريكي و145 مليون دولار أمريكي على التوالي. ويعود نمو الإيرادات إلى التوجه نحو حلول المعلومات والترفيه المتميزة داخل المركبات وتوسع استخدامها في مجموعة أوسع من طرازات السيارات، لا سيما بين شركات صناعة السيارات الأوروبية. وتجاوز هامش الربح التشغيلي 6% لأول مرة. ورسّخ هذا الإنجاز المتميز مكانة الشركة كشريك موثوق في قطاع أعمال الشركات وركيزة أساسية في محفظة أعمال "إل جي" الأوسع، بفضل النمو المستقر الناتج عن تراكم الطلبات.

شركة "إل جي" للحلول البيئية

حققت شركة "إل جي" للحلول البيئية إيرادات بلغت 1.93 مليار دولار أمريكي وأرباحاً تشغيلية قدرها 170.3 مليون دولار أمريكي. وانخفضت الإيرادات والأرباح التشغيلية على أساس سنوي نتيجة لتراجع ثقة العملاء المحليين بسبب الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين.

تعتزم "إل جي" توسيع نطاق أعمالها غير المتعلقة بالأجهزة، مثل التركيب والصيانة وتعزيز مبيعات منتجاتها المخصصة لمناطق محددة، والتي تشمل أنظمة التكييف الموحدة في أمريكا الشمالية وحلول المضخات الحرارية في أوروبا. كما تركز الشركة على تأمين فرص النمو المستقبلية في سوق حلول تبريد مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذلك من خلال تعزيز مجموعة حلول التبريد الهوائي الحديثة لديها المزودة بتقنيات التبريد السائل.

مؤتمر الأرباح ومكالمة الفيديو

ستعقد شركة إل جي إلكترونيكس مؤتمراً هاتفياً باللغتين الكورية والإنجليزية يوم 29 أبريل 2026، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت كوريا (7:00 صباحاً بتوقيت غرينتش/التوقيت العالمي المنسق). يُرجى من المشاركين التسجيل المسبق عبر الإنترنت للحصول على رمز PIN خاص. للانضمام إلى المكالمة، اتصلوا على الرقم +82 31 810 3130، ثم أدخلوا رمز المرور 6418# متبوعاً برمز PIN. وسيكون ملف العرض التقديمي متاحاً للتنزيل على موقع إل جي إلكترونيكس الإلكتروني قبل بدء المكالمة.

*تم حذف إيرادات التلفزيونات والمكيفات.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، "حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة www.LGnewsroom.com.

