القاهرة، مصر، تعلن دي دي مصر بفخر عن شراكتها الرسمية مع قمة رايز أب 2026، المنصة الأبرز لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة، والمقرر انعقادها في المتحف المصري الكبير. وتستقطب القمة على مدار ثلاثة أيام ما بين 35,000 و40,000 مشارك، وأكثر من 400 متحدث عالمي، و300+ شركة ناشئة، في تجربة متكاملة تركز على التعاون واتخاذ خطوات عملية.

وتعكس هذه الشراكة التزام دي دي مصر المستمر بدعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي والتنقل المستدام في مصر وعلى مستوى المنطقة. ومن خلال مشاركتها في قمة رايز أب 2026، تسهم الشركة بفاعلية في النقاشات التي تشكّل مستقبل الابتكار والنمو المدفوع بالتكنولوجيا في الأسواق الناشئة.

وفي إطار الشراكة، يشارك كل من محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية، وأحمد سيف، المدير الاقليمي لتجربة العملاء، في جلستين حواريتين بارزتين ضمن برنامج القمة. وتسلط مشاركتهما الضوء على رؤية دي دي مصر للتحول الرقمي، والتنقل الحضري المستدام، ودور التكنولوجيا في تمكين المجتمعات داخل مصر وخارجها.

وتعليقًا على الشراكة، قال محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية في دي دي مصر:

نؤمن بأن التنقل يتجاوز كونه وسيلة انتقال، فهو محفّز للفرص والتواصل والتمكين. وتتيح لنا الشراكة مع قمة رايز أب دعم مسيرة الابتكار في المنطقة، والوقوف إلى جانب رواد الأعمال وصنّاع التغيير الذين يشكّلون ملامح المستقبل. ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا والتفاعل مع العقول المبدعة التي تقود مسيرة التقدم في الشرق الأوسط وخارجه.

ولدعم مجتمع رايز أب بشكل أكبر، ستوفر الشركة أكواد خصم حصرية للرحلات من وإلى المتحف المصري الكبير، بما يضمن وسائل انتقال سهلة ومريحة للمشاركين طوال أيام القمة الثلاثة.

ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد دي دي مصر دورها كداعم طويل الأمد لريادة الأعمال وشريك موثوق في خدمات التنقل للمجتمعات التي تصنع اقتصاد المستقبل. ومن خلال ربط الأفراد بالفرص وتسهيل الوصول إلى أحد أبرز تجمعات الابتكار في المنطقة، تواصل ديدي مصر تعزيز منظومة الابتكار في مصر والمساهمة في مسيرة التحول الرقمي.

