نقوش من مخطوطة "سرّ الكون" تتحول إلى تصاميم مجوهرات على يد مبدعات إماراتيات

استلهام زيارات إلى متاحف الشارقة لتقديم تصاميم تراثية فريدة من نوعها

تعاون استراتيجي بين المنصة ومعرض "لآلئ الشارقة" لإحياء تراث الغوص على اللؤلؤ

منى السويدي: المنصة مظلة وطنية تجمع المبدعات من كافة الإمارات وتدفع بهن نحو العالمية

تشهد منصة "صاغة الإمارات" التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة إقبالاً لافتاً من الزوار في معرض جواهر الإمارات 2026، الذي يختتم فعالياته اليوم الأحد في مركز إكسبو الشارقة، بحضور استثنائي يجسد تفرد المنصة بتصاميم إبداعية تمد جسورها بإتقان بين عراقة التراث الإماراتي والتصاميم المعاصرة التي تبرز مهارة المصممين المحليين.

وتحتل منصة "صاغة الإمارات" موقعاً محورياً في خارطة المعرض، وتستعرض نتاج مسيرة إبداعية ملهمة تعكس نضج التجربة الإماراتية في مجال تصميم المجوهرات وصياغتها، حيث قدمت المصممات الإماراتيات المنتسبات للمنصة قطعاً فنية تحكي قصصاً من الشغف والإتقان، مستلهمات من رحلاتهن ومعارفهن وتجاربهن الحياتية مما يمنح كل قطعة روحاً خاصة وهوية متفردة.

قطع فنية فريدة

وأكدت منى السويدي، مديرة المكتب التنفيذي بغرفة الشارقة ومسؤولة منصة "صاغة الإمارات"، أن المنصة شهدت زيادة ملموسة بنسبة 10% في عدد المنتسبات، مؤكدة أن المؤشر الأهم للنجاح ليس فقط في العدد بل في الاستدامة والتمكين، حيث بات بالإمكان رؤية المصممات وهن ينتقلن من مرحلة الدعم إلى مرحلة الاستقلال المهني من خلال قدرتهن على الاستثمار في أجنحتهن الخاصة وتوسعة أعمالهن، مما يثبت أنهن قادرات على الوقوف على أرض صلبة في سوق العمل، بمتابعة من منصة "صاغة الإمارات" كمظلة وطنية تجمع المبدعات من كافة إمارات الدولة دون استثناء، مشددة على أن المنصة تحتفي بالموهبة الإماراتية أينما كانت وتدفع بها نحو آفاق العالمية.

وأشارت منى السويدي إلى أن الزيارات الميدانية لمتاحف الشارقة من قبل المنتسبات لمنصة "صاغة الإمارات" أثمرت استلهام مجموعة من المبدعات تصاميمهن من المخطوطات التاريخية النادرة، ومنها مخطوطة "سر الكون" التي تحولت بفضل شغفهن إلى مجوهرات تجسد الخبرة والقدرة على استلهام الموروث.

وقالت السويدي إن المنصة نجحت في تحفيز المصممات الإماراتيات على استحضار جماليات رحلتهن الأخيرة إلى اليابان وتحويلها إلى قطع فنية فريدة، بحيث يستطيع الزائر أن يرى في التصاميم المحلية دمجاً ساحراً بين اللؤلؤ والأحجار الكريمة بأنامل إماراتية مبدعة تمتلك رؤية عصرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ولفتت إلى أن من أبرز ملامح المشاركة الحالية للمنصة في المعرض التعاون الاستراتيجي مع معرض "لآلئ الشارقة"، حيث قامت إحدى المصممات المتميزات بصياغة قطع استثنائية استوحتها من جودة وعراقة لؤلؤ الشارقة، لتقدم قطعاً تحكي قصة التعاون المثمر الذي يعيد إحياء تراث الغوص على اللؤلؤ في قالب معاصر يخاطب الذائقة العصرية.

علامة إماراتية تروي حكايات التراث

ومن النماذج الإبداعية المعروضة ضمن منصة "صاغة الإمارات" المصممة الإماراتية شيماء الطنيجي التي تثري المشهد الإبداعي في المعرض من خلال علامتها التجارية المسجلة "دُرية" (Doreia) التي باتت تحظى باهتمام متزايد من الزوار والمقتنين على حد سواء، وتجسد شغف المصممة بتطوير فن الصياغة وتقديم رؤية معاصرة للمجوهرات الإماراتية.

وأوضحت الطنيجي أن تصاميم "دُرية" تتميز بالتنوع، انطلاقاً من إيمانها بأن خلف كل قطعة حكاية ملهمة تستحق أن تُروى، مشيرة إلى أن معظم تصاميمها مستمدة من الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات، حيث تسعى من خلال مشاركتها في معرض جواهر الإمارات بالشارقة إلى تقديم هذا المزيج الفني للجمهور ودعوة الزوار لاكتشاف تصاميم تحتفي بالهوية والجمال، وأكدت أنها تصيغ لكل تصميم حكاية متفردة مستلهمة جوهر التصاميم من عمق التراث الإماراتي الأصيل لتقدم ما يجمع بين عبق الماضي وحداثة الحاضر.

ويستثمر معرض "جواهر الإمارات"، الذي يختتم فعالياته اليوم الأحد، الزخم المتصاعد للإقبال الجماهيري ليقدم للزوار تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والاستكشاف والتعلم، في مشهد يؤكد أن الشارقة باتت وجهة عالمية لصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة.

