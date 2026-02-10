ينطلق الخميس بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً و 13000 زائر على مدار ثلاثة أيام

زائر على مدار ثلاثة أيام يجمع قادة التجارة الرقمية لمناقشة مستقبل الاقتصاد الرقمي إقليمياً وعالمياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين "دييز" و"وصل" العقارية، عن جدول أعمال وجلسات ومتحدثي الدورة الثانية من فعاليات "وورلديف دبي 2026"، المنتدى العالمي المتخصص بقطاع التجارة الرقمية، والذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز".

ويستهل المنتدى، الذي تنظمه "دبي كوميرسيتي" على مدار ثلاثة أيام من 12 – 14 فبراير 2026 بالتعاون مع "وورلديف"، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية، فعالياته بجلسة افتتاحية يُلقي خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلمة رسمية، يليها كلمات لسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز، وعمر نارت، الرئيس التنفيذي لمنصة "وورلديف."

وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 150 متحدثاً، وحضور ما يزيد عن 13000 زائر من 80 دولة، يمثلون نخبة من الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية المختصة بقطاع التجارة الرقمية.

كما يضم المعرض المصاحب للمنتدى ما يزيد عن 160 جهة عارضة وعلامة تجارية، تشمل أبرز الشركات العالمية والإقليمية في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمالية، بما في ذلك Temu، وزاجل، وLandmark Group، وVtex، وOmniful، وDHL، وeBay، وAmazon Seller Society، إلى جانب مشاركات رسمية من جمارك دبي والإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى الرائدة.

ومن المقرر أن يقام على هامش المنتدى فعاليات مبادرة "Dune"، التي تنظمها شركة "أوراسيا كابيتال"، الذراع الاستثمارية التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، حيث تجمع المبادرة أبرز المستثمرين والمُبتكرين ضمن منظومة الشركة وذلك لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص المستقبلية، إلى جانب ورش عمل متخصصة في مجموعة من المواضيع المخصصة للمستثمرين، فضلاً عن مسابقة بين شركات ناشئة للفوز بتمويل بقيمة 100 ألف درهم إماراتي والتي استقبلت أكثر من 260 طلباً للمشاركة.

تطوير منظومة متكاملة

يؤكد تنظيم منتدى وورلديف دبي 2026 للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققته دورته الأولى التي استقطبت أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة، المكانة المتقدمة التي رسَّخها المنتدى كمنصة عالمية رائدة للتجارة الرقمية. كما يعكس تضاعف أعداد المشاركين في هذه الدورة الزخم المتنامي والثقة الدولية المتزايدة بمنظومة التجارة الرقمية في إمارة دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والمدعومة ببنية تحتية متطورة وبيئة تنظيمية مرنة ومحفزة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة الرقمية، وتعزيز دورها في قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي عالمياً.

وتتميز النسخة الحالية من وورلديف دبي بتركيزها المتنامي على جزئية دعم منظومة الشركات الناشئة ضمن المنتدى، وذلك من خلال تخصيص منطقة متكاملة للشركات الناشئة تستضيف أكثر من 50 شركة، بما يسهم في بناء جسور مباشرة بين المبتكرين والمستثمرين وأبرز الجهات العالمية الفاعلة.

فعاليات المنتدى

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى جلسات نقاشية متخصصة تناقش سياسات التجارة الرقمية وبُنية النظام التجاري الجديد، وتكامل التجارة الإلكترونية مع الخدمات اللوجستية والتجارة العالمية، وتطور نماذج الأسواق الرقمية التي تشمل المنتجات والخدمات والتجارب، إلى جانب تحديث قطاع التجزئة في دول الخليج، واستعراض فرص الاستثمار في الشركات الرقمية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يتناول اليوم الأول اقتصاد التجارة السريعة، والتجارة العابرة للحدود في العالم الرقمي، ومستقبل التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحلول الدفع الرقمية من حيث الأمن والسرعة، وبناء العلامات التجارية العالمية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وآفاق التجارة الإلكترونية حتى عام 2030، ودور رواد الأعمال في تشكيل العلامات التجارية المستقبلية.

أما فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، فتسلط الضوء على الاستدامة ودورها في نمو التجارة الرقمية، والأتمتة والذكاء الاصطناعي والبيانات في عمليات الإمداد والتوصيل، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والثقة الرقمية، ومستقبل المدفوعات غير النقدية، والتجارة الرقمية العابرة للحدود خلال العقد المقبل.

كما يناقش اليوم الثاني التوجهات المستقبلية مثل التجارة الحوارية والتسوق المدمج ضمن منصة (ChatGPT)، والتحول الرقمي في تجارة الأزياء، والمتاجر الذكية وتجربة "التسوق الهجين"، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ودقته في التجارة، و"اقتصاد الانتباه" والتسويق الرقمي، وتكامل التجارة بين القنوات الرقمية والتقليدية، ودور الموارد البشرية وبناء المواهب في الاقتصاد الرقمي.

أما اليوم الثالث من المنتدى سيخصص للجمهور والمشاركين لاستكشاف أجنحة المعرض والتفاعل مع العارضين والتعرف على أحدث الابتكارات، مما يعزز فرص التواصل والشراكات التجارية.

ويشارك في جلسات المنتدى نخبة من قادة الشركات العالمية والجهات المتخصصة في التجارة الرقمية، من بينهم نيلهان أونال جوكتشيتكين، الرئيس التنفيذي لمنصة (Hepsiburada)، وأليستير كروكر الرئيس التنفيذي لشركة ( Tradeling)، وبريمر باو الرئيس التنفيذي التجاري لشركة (DHL)، وناريندرا ياداف، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة بايتِم الهند، إلى جانب أوتو ويليامز نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في (PayPal)، وآنا جيرمانوس، المديرة الإقليمية في (Meta).

كما يشارك فادي غندور رئيس شركة "ومضة، ورحول سواميناثان المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة (Desertcart)، وإيدي فرحات، نائب الرئيس في شركة إي آند للاستثمار، وفيفيك راجكومار الرئيس التنفيذي لمنصة (6th Street)، إلى جانب عدد كبير من المتحدثين من منصات التجارة الإلكترونية وشركات التجزئة والتقنيات المتقدمة.

