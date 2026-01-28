الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة شيخ تك عن الإطلاق التجريبي لمنصة أمانافِست، وهي منصة عالمية لإتاحة الوصول إلى فرص الاستثمار، تهدف إلى ربط المستثمرين الأفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم بفرص عقارية مختارة وفرص استثمارية متنوعة داخل المملكة العربية السعودية. ويستمد اسم "أمانافِست" جذوره من كلمة "أمانة" العربية، التي تعني الثقة، إلى جانب كلمة "استثمار"، في تعبير يعكس فلسفة المنصة القائمة على الشفافية، والنزاهة، والاستثمار المسؤول. وقد جرى الإعلان عن الإطلاق خلال النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار، الذي عُقد في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، تحت رعاية معالي الأستاذ ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، حيث جمع الحدث قادة عالميين من أكثر من 140 دولة لمناقشة مستقبل القطاع العقاري في ظل تطور أنظمة تملّك الأجانب في المملكة.

وقد أعلن زيشان شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة شيخ تك، رسميًا عن منصة"أمانافِست" خلال منتدى مستقبل العقار 2026 في الرياض، أحد أبرز التجمعات الدولية المتخصصة في قطاعي العقار والاستثمار، حيث سلّط الإعلان الضوء على موقع المنصة ضمن منظومة الاستثمار العقاري والاستثمار الأجنبي المتنامية في المملكة.

وجاء الإعلان عن أمانافِست استجابة مباشرة للأنظمة الجديدة الخاصة بتملّك العقارات للأجانب في المملكة، والتي صدرت خلال هذا الشهر. وسيُمنح المشاركون المقبولون في هذه المرحلة صفة الأعضاء المؤسسين لمنصة أمانافِست، مع مزايا وصول مبكر وفوائد طويلة الأجل على مستوى المنصة.

وبدأت أمانافِست أعمالها بمرحلة وصول خاصة وحصرية عبر الدعوات فقط، صُممت بعناية لضمان الجودة، والشفافية، والتوافق، وذلك تمهيدًا للتوسع المدروس قبل الإطلاق العام. وتركّز المرحلة الأولى على مدينتي المدينة المنورة والرياض، على أن يمتد نطاق الوصول لاحقًا إلى مدن رئيسية أخرى تشمل مكة المكرمة وجدة والدمام.

وقد تم تطوير المشروع كمنصة تقنية للاكتشاف والتيسير، تتيح للمشاركين استكشاف الفرص الاستثمارية حسب المدينة، ونوع الأصول، والملف الاستثماري، ضمن بيئة آمنة قائمة على نظام الدعوات. وتضم المنصة مجموعة متكاملة من أدوات البحث والاستكشاف المصممة خصيصًا للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق العقاري السعودي، إلى جانب إتاحة هياكل تملّك متعددة تشمل التملّك الحر، وحقوق الانتفاع طويلة الأجل، وخيارات المشاركة الزمنية، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها وشروط المشاريع ذات الصلة. كما تُهيكل جميع الفرص الاستثمارية عبر المنصة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية ذات العلاقة.

وتقوم شركة شيخ تك بوضع أمانافِست كمنصة تيسير تربط بين مروّجي المشاريع العقارية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والمطورين العقاريين، ورعاة المشاريع المعتمدين، وبين مجتمع عالمي من المستثمرين. وقد صُممت البنية الرقمية للمنصة لدعم التفاعل الشفاف، وإدارة المستندات، وسير عمليات التعاملات المنظمة بين مطوري المشاريع ورؤوس الأموال الدولية.

ويتمتع الفريق القائم على المشروع بخبرة واسعة في بناء المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري العابر للحدود، حيث سبق لأعضاء فريق التأسيس تسهيل صفقات عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار أمريكي، وخدمة مستثمرين دوليين عبر أسواق متعددة وبيئات تنظيمية مختلفة.

وقال زيشان شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة شيخ تك: "تدخل المملكة العربية السعودية فصلًا تاريخيًا جديدًا مع انفتاح سوقها العقاري على العالم. إنها فرصة استراتيجية تربط رؤوس الأموال العالمية بإحدى أكثر قصص التنمية حيوية على مستوى العالم. ومن خلال أمانافِست، نعمل على بناء جسر موثوق ومدعوم بالتقنية يربط المستثمرين بالمدن السعودية المتنامية، ويجعل الاستثمار العقاري عالي الجودة أكثر سهولة وشفافية وقوة على المستوى المؤسسي"

وتوفر أمانافِست مجموعة متكاملة من أدوات الاستثمار الرقمية، تشمل خرائط تفاعلية ومحدّدات للمواقع العقارية، إضافة إلى غرف صفقات افتراضية آمنة تتيح للمروجين والمستثمرين التفاعل، ومراجعة المستندات، والتفاوض ضمن بيئة رقمية محكمة وآمنة. كما تستفيد المنصة من تقنيات التوأم الرقمي على مستوى المدن والأصول التي تطورها شركة شيخ تك، بما يوفّر مستوى غير مسبوق من الشفافية على المنصات الرقمية.

وتُوجَّه الدعوات للانضمام إلى المرحلة الأولى من «أمانافِست» بشكل انتقائي، مع التركيز على التوافق طويل الأمد، والانضباط الرأسمالي، والالتزام المشترك بالشفافية وإجراء العناية الواجبة المستقلة. ويمكن التقدم بطلب صفة عضو مؤسس من خلال تعبئة نموذج إبداء الاهتمام على الموقع الإلكتروني للمنصة (www.AmanaVest.com). وسيُمنح المتقدمون الذين يُدرجون رمز أحد الأعضاء المؤسسين الحاليين في خانة «تمت الإحالة بواسطة» أولوية في النظر، وفقًا لشروط الأهلية والطاقة الاستيعابية للمنصة، علمًا بأن الوصول خلال هذه المرحلة محدود بطبيعته.

ولا تعمل المنصة كوسيط، أو مدير صناديق، أو مستشار استثماري، بل تؤدي دور طبقة وصول وهيكل تيسير منظم، يتيح للمشاركين التفاعل المباشر مع الفرص الاستثمارية مع تنفيذ إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشكل مستقل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.AmanaVest.com

