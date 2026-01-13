حصلت "بريجستون لإطارات الطائرات في أوروبا" (BAE)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بريجستون، التصنيف الذهبي من "إيكوفاديس" (EcoVadis)، المنصة العالمية المختصة بتقييم الاستدامة. ويمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية منذ عام 2023، حيث يضع الشركة ضمن أفضل 5% من بين 130,000 شركة على مستوى العالم تم تقييمها من قبل "إيكوفاديس" ضمن 220 قطاعاً صناعياً.

وقال جان-فيليب مينيه، مدير عام شركة "بريجستون لإطارات الطائرات في أوروبا": "بعد حصولنا على التصنيف البرونزي قبل عامين فقط، يثبت حصولنا على التصنيف الذهبي اليوم وتيرة التقدم السريعة لرحلتنا في مجال الاستدامة. وفي العام الماضي؛ كنا ضمن أفضل 15%، وها نحن اليوم نرتقي إلى فئة أفضل 5%، وهو ما يعكس العمل الجماعي والالتزام الذي يميز فريقنا، حيث يجسد هذا الإنجاز مضينا قدماً في بناء قطاع طيران تجاري أكثر استدامة".

ويتزامن حصول الشركة على تصنيف "إيكوفاديس" الذهبي لعام 2025 مع تحقيقها سلسلة من الإنجازات البارزة في مجال الاستدامة، من أبرزها:

إتمام تقييم شامل لبصمة الكربون (يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة).

إجراء مراجعة شاملة لكفاءة استهلاك الطاقة ووضع خارطة طريق للحد من الانبعاثات الكربونية .

تعزيز ثقافة السلامة والمحافظة على سجل خالٍ من حوادث العمل المهدرة للوقت لأربع سنوات متتالية .

تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المتوافقة مع التزامات بريجستون الثمانية (E8) ، مثل الشراكات لدعم الأندية الرياضية المحلية والوطنية والأنشطة الخيرية، ودعم المنظمات التي تكافح مرض السرطان وتساعد الأطفال المحتاجين .

يُذكر أن منصة "إيكوفاديس" تقيّم الشركات بناءً على مدى دمجها لمبادئ الاستدامة في أنظمتها الإدارية والتشغيلية عبر أربعة محاور رئيسية، هي: البيئة، وحقوق العمالة والإنسان، وأخلاقيات العمل، والمشتريات المستدامة.

تعد "بريجستون لإطارات الطائرات أوروبا" (BAE)، إحدى شركات مجموعة بريجستون العالمية، مورداً رائداً للإطارات الجديدة والمعادة تصنيعها، بالإضافة إلى تقديم حلول النقل المستدامة لقطاع الطيران التجاري. وتمتلك الشركة، التي تتخذ من فراميريس في بلجيكا مقراً لها، خبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في خدمة شركات الطيران ومراكز صيانة الطائرات المعتمدة حول العالم.

