القاهرة : أدرج أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، ضمن قائمة Forbes Middle East لأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا لعام 2026، والتي تكرّم القادة الأكثر تأثيرًا في المنطقة ممن يسهمون في تشكيل مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتسلّط القائمة الضوء على القيادات التي تم اختيارها ضمن فئتي أبرز القادة التكنولوجيين في الشركات العالمية وأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، تقديرًا لدورهم في قيادة المؤسسات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الرقمي، وفي ظل الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والابتكار في التنمية الاقتصادية الإقليمية.

وعلّق أحمد خليل على هذا التكريم قائلًا:"يشرفني هذا التقدير، لكن القصة أكبر من أي تكريم فردي. راية تأسست قبل 27 عامًا من اندماج شركات تكنولوجيا معلومات رائدة، ومنذ ذلك الحين أصبحت التكنولوجيا هي المحرّك الرئيسي لكل ما نبنيه ومع توسعنا في قطاعات التكنولوجيا المالية، وخدمات التعهيد، والتنقل، والتجزئة والتوزيع، والمباني الذكية، والضيافة، والتصنيع، مع بقاء التكنولوجيا العامل المشترك الذي يربط ويمكّن جميع شركات محفظة راية الاستثمارية. التقدير الحقيقي يعود لآلاف الكفاءات في راية التي حوّلت الخبرة والابتكار إلى شركات ومنصات، ثم إلى أثر ملموس. فالتكنولوجيا بالنسبة لنا ليست قطاعًا، بل أداة لخلق الفرص، وتعظيم القيمة الاستثمارية، وبناء شركات قادرة على الاستمرار والنمو".

وخلال عام 2025، عززت راية مجموعة من الشراكات التكنولوجية الاستراتيجية؛ حيث تعاونت راية لخدمات التعهيد مع شركة RSVP البريطانية لتوسيع خدمات تجربة العملاء العابرة للحدود، فيما أبرمت أمان القابضة – الذراع التكنولوجي المالي للمجموعة – شراكة مع اثنتين من كبرى شركات التجزئة في المملكة العربية السعودية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة. كما أطلقت راية أوتو Electra EV Charge بالتعاون مع Sungrow MENA و Central Asia لتطوير منظومة شحن السيارات الكهربائية في مصر، كما استثمرت مؤسسة Africa50 مبلغ 15 مليون دولار في شركة راية لمراكز البيانات لتمويل إنشاء مركز بيانات جديد من الفئة Tier III في مصر، دعمًا لنمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.

تولّى خليل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2020 بعد انضمامه إلى راية عام 2009. وتحت قيادته، عززت المجموعة منصاتها التكنولوجية ووسّعت حضورها الإقليمي، مع تركيز متزايد على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وخلق قيمة استثمارية مستدامة عبر محفظتها المتنوعة. وتعمل راية اليوم في قطاعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، وخدمات التعهيد، والتجزئة، والتوزيع، والتنقل الكهربائي، والتصنيع، والضيافة، ويعمل بها أكثر من 20 ألف موظف عبر 6 دول وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حققت المجموعة إيرادات بلغت 950 مليون دولار بزيادة 41% على أساس سنوي، فيما وصلت إجمالي الأصول إلى 1.05 مليار دولار، ما يؤكد قوة الأداء المالي واستمرار التوسع. كما يشغل خليل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة Makarony Polskie. المدرجة في بورصة وارسو

-انتهى-

#بياناتشركات