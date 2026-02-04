دبي، الإمارات العربية المتحدة - فبراير 2026 -مع الاستعداد لانطلاق الدورة الخمسين المرتقبة من معرض الصحة العالمي في دبي (المعروف سابقًا باسم معرض الصحة العربي)، الحدث الرائد في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، تتأهب فرنسا للمشاركة بوفد استثنائي يضم 98 شركة تحت مظلة مبادرة الرعاية الصحية الفرنسية "فرانش هيلثكير". يقام المعرض في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض – مدينة إكسبو، حيث سيسلط الضوء على الخبرات الفرنسية في مجالات المعدات والأجهزة الطبية (القاعة( S5، وجراحة العظام والعلاج الطبيعي/إعادة التأهيل) القاعة( N37، والأشعة والتصوير الطبي )القاعة N21).

وسيتمكن زوّار الأجنحة الفرنسية من اكتشاف باقة من الابتكارات الرائدة في مجال الرعاية الصحية تشمل التقنيات الطبية المتقدمة، وحلول البنية التحتية للمستشفيات، والصناعات الدوائية، والصحة الرقمية، بما يعكس التزام فرنسا الراسخ بالابتكار والاستدامة وتقديم رعاية تتمحور حول المريض.

فرنسا: شريك استراتيجي لدولة الإمارات والمنطقة

تشهد دولة الإمارات توسعاً متسارعاً في منظومتها الصحية، مدفوعة بـ "رؤية 2071" ومبادرات طموحة في مجالات الابتكار والوقاية والبنية التحتية. في عام 2025، بلغ عدد المنشآت الصحية في دبي نحو5,000 منشأة، مما يؤكد طموح الإمارة للتحول إلى مركز عالمي للتميز الطبي والسياحة العلاجية. كما يتقدّم التحوّل الرقمي بوتيرة سريعة من خلال اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الترخيص الموحدة، ومنصات الامتثال المؤتمتة.

في هذا السياق، تسهم فرنسا بدور محوري في دعم هذا التطور، بفضل قدراتها المتقدمة على مستوى العالم في علم الجينوم، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والرعاية الصحية الاستباقية-وهي مجالات تتوافق بالكامل مع أولويات دولة الإمارات الاستراتيجية. وقد عززت فرنسا حضورها في سوق الرعاية الصحية الإماراتي، إذ احتلت عام 2024 المرتبة الرابعة كأكبر مورّد للأدوية للدولة بصادرات بلغت 298.5 مليون دولار أمريكي، في ارتفاع لافت مقارنة بالسنوات السابقة.

التعاون الفرنسي الإماراتي: تحالف استراتيجي متجدد في مجال الابتكارات الصحية

يواصل التعاون المؤسسي بين فرنسا ودولة الإمارات اتساعه عبر العديد من المسارات، حيث أكّد الحوار الاستراتيجي الإماراتي–الفرنسي السادس عشر الذي عُقد في أبوظبي في مايو 2024 التزام الجانبين بتعزيز الشراكة في القطاعات الاستراتيجية، ومن ضمنها الصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النووية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التعليم والبحث العلمي.وفي أبريل 2025، وخلال فعاليات "أيام الرعاية الصحية الفرنسية" المقامة ضمن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، شارك ستة من روّاد الابتكار الفرنسيين في الرعاية الصحية في جولات ميدانية تعريفية داخل منشآت طبية في أبوظبي، إلى جانب اجتماعات ثنائية (B2B) وجلسات استراتيجية مع دائرة الصحة – أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الوقائية، والشخصية، والشاملة.كما رسّخ الاجتماع السابع عشر للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي–الفرنسي الذي عُقد في باريس في مايو 2025 قطاع الصحة كأحد القطاعات الستة ذات الأولوية بين البلدين، مع وضع خطط لتطوير برامج أكاديمية مشتركة، ومشاريع بحثية متقدمة، وتعزيز التعاون في الصحة العامة.

ابتكارات فرنسية متكاملة لتعزيز الممارسة السريرية

يقدم الجناح الفرنسي في معرض الصحة العالمي في دبي للعام 2026 مجموعة متكاملة من التقنيات المصممة للارتقاء بدقة التشخيص، وفعالية العلاج، وكفاءة العمليات عبر مختلف مراحل الرعاية الصحية. وستستعرض شركتا DMS Imaging وDelmont Imaging منصات متطورة للأشعة السينية وتنظير الرحم، تتضمن تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الكشف المبكر وتسهيل التدخلات الجراحية طفيفة التوغل. أما شركة Nutrisens، فسوف تقدم حلولاً طبية غذائية مبنية على الأدلة العلمية، أساسية للرعاية المحيطة بالجراحة وإدارة الأمراض المزمنة، بنا يسهم في تحسين نتائج المرضى وتقليل المضاعفات. وتعرض شركة DessinTey أنظمة إعادة التأهيل مصممة لاستعادة الحركة الوظيفية وتسريع مسارات التعافي بعد الجراحة أو الإصابات. من جانبها تعمل شركة Nateosanté على دمج مفهوم الصحة البيئية ضمن سير العمل السريري من خلال مراقبة جودة الهواء المتصلة، مما ييقلل من مخاطر العدوى المكتسبة في المستشفيات ويُحسّن صحة الجهاز التنفسي. واستكمالاً لهذه الابتكارات السريرية، توفر شركة Praticima حلولاً لوجستية ذكية للمستشفيات تُبسط إدارة الأدوية وتخصيص الموارد، مما يُعزز سلامة المرضى ومرونة العمليات. تُجسد هذه التطورات مجتمعة التزام فرنسا بالطب الدقيق والتعاون متعدد التخصصات، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة.

بهذه المناسبة، صرح أكسيل بارو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس في منطقة الشرق الأوسط قائلا: "تُعرف فرنسا بمعاييرها الصارمة في الجودة، وأطرها التنظيمية المتقدمة، وثقافة الابتكار المبنية على البحث العلمي. وهذه الركائز تجعل من فرنسا شريكاً موثوقاً لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في بناء أنظمة صحية عالية الأداء. ومن خلال خبراتنا في الأبحاث السريرية، وهندسة المستشفيات، وتقنيات الصحة الرقمية، تواصل الشركات الفرنسية تقديم حلول تعزز الرعاية المتكاملة والبُنى التحتية المستدامة، بما يسهم في تحسين نتائج المرضى وتطوير أنظمة صحية أكثر مرونة على المدى الطويل."

وتأتي مشاركة فرنسا في معرض الصحة العالمي – دبي 2026 لتؤكد هذا الالتزام، إذ تعتمد على التميز البحثي والابتكار التطبيقي بوصفهما محركين رئيسيين للتعاون المشترك مع دولة الإمارات. ويجسد هذا الحضور طموح البلدين لبناء أنظمة صحية مستقبلية مرنة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والرعاية المرتكزة على المريض لعقود قادمة.

نبذة عن بيزنس فرانس

بيزنس فرانس هي وكالة استشارات عامة حكومية رائدة تُعنى بتعزيز التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي. تلتزم بيزنس فرانس بتحفيز النمو المُوجه نحو التصدير للشركات الفرنسية، إلى جانب تشجيع وتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا.

وهي تعمل على الترويج للشركات الفرنسية وصورتها التجارية وجاذبيتها كوجهة استثمارية، فضلا عن إدارة برنامج التدريب الدولي V.I.E

تتمتع بيزنس فرانس بشبكة واسعة تضم أكثر من 1400 موظف يعملون في فرنسا وخارجها بـ 55 دولة حول العالم.

في عام 2024، ساهم دعم بيزنس فرانس في تحقيق 1.8 مليار يورو من الإيرادات الإضافية للصادرات لصالح

الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم، مما أدى إلى خلق أو التخطيط لخلق أكثر من 31،010 وظيفة. كما دعمت بيزنس فرانس 66% من أصل 1،688 قراراً للاستثمار الأجنبي في عام 2024، وهو ما يمثل 69% من أصل 37،787 وظيفة سيتم خلقها أو الحفاظ عليها على مستوى البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة

نبذة عن فرانش هيلثكير

فرانش هيلثكير هي مبادرة مبتكرة تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتضمّ جهات فاعلة من منظومة الرعاية الصحية الفرنسية (شركات، وباحثين، ومتخصصين في الرعاية الصحية، وجهات حكومية، وغيرهم) لتعزيز أنشطتهم وخبراتهم وتقنياتهم على الصعيد الدولي. وتدعم هذه المبادرة الرؤية الفرنسية للصحة العالمية، القائمة على نهج محوره الإنسان وتوفير فرص متكافئة للحصول على منتجات وخدمات الرعاية الصحية.

