جاء النمو مدفوعاً بازدياد الطلب في السوق الأولي، مما يشير إلى ثقة قوية لدى المشترين منذ بداية العام.

تسجّل مبيعات العقارات على المخطط أعلى مستوياتها ضمن السوق الأولي، فيما يواصل الطلب على استئجار الشقق مستوياته المرتفعة، بما يعكس استمرار الزخم الذي ميّز سوق العقارات خلال عام 2025.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بداية قياسية لسوق العقارات في دبي مع بداية السنة الجديدة. وسجلت قيمة المعاملات زيادة بلغت 63% على أساس سنوي، وصولاً إلى 72.4 مليار درهم إماراتي، وهي الأعلى في تاريخ الإمارة، مدفوعة بقفزة بلغت 90% في قيم السوق الأولي، إلى جانب نمو بنسبة 38% في قيم السوق الثانوي.

وسجلت أحجام المعاملات زيادة سنوية بنسبة 23%، نتيجة ارتفاع بنسبة 42% في أحجام معاملات السوق الأولي، مما عوّض التراجع الطفيف البالغ 1% في أحجام معاملات السوق الثانوي.

بداية قوية في يناير مع تصاعد الطلب في شريحة العقارات على المخطط

ويشهد الطلب على العقارات على المخطط ارتفاعاً مستمراً في السوق الأولي، إذ أظهرت بيانات شهر يناير زيادة سنوية لافتة بلغت 128% في القيم، مقارنة بارتفاع لا يزال قوياً عند 49% في قيم العقارات الجاهزة. وفي المقابل، حافظ السوق الثانوي على متانته مع نمو سنوي إجمالي في القيم بنسبة 38%، رغم تسجيل تراجع بنسبة 9% في شريحة العقارات على المخطط ضمن هذا السوق. وتعكس القفزة في قيم العقارات على المخطط في السوق الأولي ثقة قوية لدى المستثمرين والمستخدمين النهائيين بجودة المشاريع الجديدة المرتقبة.

أظهر السوق الثانوي في دبي متانة ملحوظة خلال شهر يناير، حيث سجّل ارتفاعاً في القيم على الرغم من تراجع طفيف في أحجام المعاملات. وارتفعت قيمة معاملات السوق الثانوي بنسبة 38% على أساس سنوي، بفضل عوامل عديدة، في مقدمتها الأداء المستقر للعقارات الجاهزة.

ولا تزال العقارات الجاهزة الركيزة الأساسية للسوق الثانوي، إذ استحوذت على نحو 89% من إجمالي القيمة في هذا السوق. وقفزت قيم الوحدات الجاهزة بنسبة 48% على أساس سنوي، بالتوازي مع نمو أحجام المعاملات بنسبة 8%. وفي المقابل، شهد قطاع العقارات على المخطط ضمن السوق الثانوي حالة من التهدئة، مع تراجع القيم بنسبة 9% وانخفاض أحجام المعاملات بنسبة 27% على أساس سنوي.

إجمالاً، ورغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 1% في إجمالي أحجام معاملات السوق الثانوي، فإن الزيادة القوية في إجمالي القيم تعكس ارتفاع مستويات الأسعار واستمرار الطلب على الأصول التي توفّر جاهزية فورية للسكن أو عوائد إيجارية قوية.

المستهلكون يواصلون تفضيل السكن في الشقق

يواصل السكن في الشقق العملية وميسورة التكلفة استقطاب اهتمام المستأجرين والمشترين، امتداداً للاتجاه الذي برز خلال عام 2025. فبين المستأجرين، شكّلت الشقق 78% من عمليات البحث خلال شهر يناير، مقابل 22% للفلل ووحدات التاون هاوس. أما على صعيد المشترين، فقد فضّل 59% منهم سهولة ومرونة السكن في الشقق، في حين توجّهت 41% من عمليات البحث الشرائية نحو الفلل.

ورغم تنامي الحصة السوقية لشقق الاستوديو والوحدات المكوّنة من غرفة نوم واحدة، لا يزال 70% من مشتري الشقق يبحثون عن وحدات من غرفة أو غرفتي نوم. ويشير ذلك إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الإيجارات خلال العام الماضي دفعت الأفراد والعائلات الصغيرة إلى التوجّه نحو خيارات سكنية أصغر مساحة وأكثر ملاءمة للميزانية.

ومن بين مشتري الشقق، بحث نحو 70% عن وحدات مكوّنة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، ما يؤكّد تفضيلاً قوياً لمنازل متوسطة المساحة ومراعية للميزانية ضمن مجتمعات سكنية سهلة الوصول.

التركيبة الديموغرافية للمستهلكين تعكس ثقة السوق

شهد شهر يناير قفزة في طلبات الاهتمام الأولية الجديدة تجاوزت 25% مقارنة بديسمبر 2025، ما يشير إلى تجدّد تفاعل المشترين مع السوق. ويستند هذا الزخم إلى عوامل داعمة قوية لدى شرائح الدخل المتوسط إلى المرتفع.

وجاء أكثر من ثلثي الاستفسارات من أفراد يتجاوز دخلهم الشهري 40 ألف درهم إماراتي، ما يعكس ثقة واضحة لدى المشترين من ذوي الملاءة المالية العالية واستمرار الطلب على العقارات المتميزة، مع بروز الفلل ووحدات التاون هاوس خيارات مفضّلة ضمن هذه الشريحة. وفي المقابل، تُعدّ الشقق نقطة الدخول المفضّلة إلى سوق العقارات في دبي للمشترين الذين يقلّ دخلهم الشهري عن 40 ألف درهم إماراتي.

وتعزيزاً لهذا الاتجاه، تُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن أكثر من 80% من المعاملات المدعومة بالتمويل العقاري مضمونة بشقق سكنية، ما يسلّط الضوء على دورها المحوري بوصفها المسار الأكثر سهولة للدخول إلى السوق المموَّل، في حين يظلّ قطاع الفلل تنافسياً ويتّسم بمحدودية المعروض.

ويبقى السوق مُقاداً بشريحة المستخدمين النهائيين، إذ يشكّل المالكون المقيمون أكثر من 85% من إجمالي المعاملات. وبينما حافظ نشاط المستثمرين المموَّل على استقراره، يُتوقع أن تسهم موجة التسليمات المرتقبة في إعادة تنشيط هذا القطاع. كما يُرجّح أن تؤدي زيادة حقوق الملكية وإمكانات إعادة الاستثمار إلى استقطاب المستثمرين مجدداً، ولا سيما نحو الفرص العقارية على المخطط.

بيانات الرهن العقاري تكشف عن متانة السوق

يواصل سوق الرهن العقاري في دبي أداءه الطبيعي، مع تسجيل ارتفاع في الأحجام والقيم بنسبة 30% على أساس سنوي. ويستند هذا الزخم إلى تحسّن القدرة على تحمّل التكاليف، في ضوء تراجع متوسط سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (EIBOR) لثلاثة أشهر من 4.0% إلى 3.5%، ما عزّز قدرة المشترين على الاقتراض.

ومع توقّع تسليم عدد كبير من الوحدات العقارية خلال العام الجاري، سيظلّ استخدام التمويل العقاري محرّكاً رئيساً لنشاط السوق. إجمالاً، تبدو الآفاق إيجابية للغاية، مدعومة بمتانة الطلب من المستخدمين النهائيين وبيئة أسعار فائدة مواتية تُمكّن المشترين من الوصول إلى عقارات ذات قيم أعلى.

خلاصة المشهد في السوق

تعليقاً على هذا الموضوع، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "سجّل شهر يناير انطلاقة تاريخية للعام مع معاملات حققت مستويات قياسية، في دلالة واضحة على أن سوق العقارات في دبي لا يزال يستقطب مشترين جادّين وواثقين. ويبرز في هذا السياق استمرار الإقبال على المشاريع عالية الجودة على المخطط إلى جانب الطلب القوي على الإيجارات، ما يؤكد استمرار انجذاب المستثمرين والمقيمين للقيمة الحقيقية والإمكانات طويلة الأمد. ويعكس هذا المستوى من التفاعل عبر مختلف القطاعات وأنواع العقارات سوقاً ناضجاً ومتيناً، وقادراً على الحفاظ على زخمه مع التكيّف في الوقت ذاته مع أولويات المشترين المتغيّرة".

-انتهى-

لمحة حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستثمرين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

لاستكشاف المزيد وبدء رحلتكم في عالم العقارات، يمكنكم بزيارة www.propertyfinder.ae أو تنزيل تطبيق بروبرتي فايندر.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

توني سيدجويك

جامبت لإدارة العلاقات العامة

propertyfinder@gambit.ae

-انتهى-

#بياناتشركات