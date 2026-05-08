حصدت جائزة الجودة والمطابقة ضمن جوائز "اصنع في الإمارات 2026" تقديراً لجهودها في تطبيق أفضل معايير الجودة، والالتزام بأعلى معايير الامتثال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : اختتمت مجموعة "إمستيل" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL) ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة والمتكاملة في قطاع صناعة الحديد ومواد البناء في المنطقة، مشاركتها كشريك قطاع المعادن والتصنيع في "اصنع في الإمارات 2026"، والتي عكست دورها في دعم مسيرة التحول الصناعي وترسيخ مكانة أبوظبي كمركزاً عالمياً للابتكار الصناعي والشراكات الاستراتيجية والتنويع الاقتصادي. كما عززت المجموعة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني عبر توجيه 3.5 مليار درهم للسوق المحلي، تشكل حوالي 46% من إجمالي إنفاقها على المشتريات من الموردين المحليين في العام 2025، بما يدعم نمو الصناعة الوطنية ويعزز القيمة الوطنية المضافة.

وشهد جناح المجموعة إقبالاً واسعاً من مئات الزوار، بما يعكس الاهتمام المتزايد بما تقدمه "إمستيل" من حلول صناعية متقدمة وتقنيات تصنيع مستدامة وتطبيقات تكنولوجية حديثة تعزز كفاءة العمليات والإنتاج. ويأتي هذا التفاعل في ظل النمو المتسارع للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، والذي يواصل ترسيخ دوره كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي وداعم أساسي لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وخلال مشاركتها، فازت "إمستيل" بجائزة الجودة والمطابقة تقديراً لتميزها في اعتماد أعلى معايير الجودة، وأفضل ممارسات الاستدامة، عبر تطبيق المواصفات والمعايير التنظيمية، والتطوير المتواصل في هذا الشأن. ويعكس هذا التكريم التزام المجموعة بالحفاظ على أعلى المعايير التشغيلية العالمية، ودعم تطوير منظومة صناعية تنافسية وأكثر مرونة.

كما استثمرت "إمستيل" منصة "اصنع في الإمارات" لتوقيع ست شراكات استراتيجية تدعم توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي، وتسهم في تسريع جهود إزالة الكربون وتعزيز استدامة قطاع صناعة الحديد. وفي هذا الإطار، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "جلف كرايو" المتخصصة في الغازات الصناعية بالشرق الأوسط لاستكشاف حلول احتجاز الكربون واستخدامه ضمن عملياتها التشغيلية، بما يدعم خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية المستدامة.

وفي إطار تعزيز قدراتها في مجال التصنيع الذكي، وقعت "إمستيل" اتفاقيتين شراكة مع شركة "زيالوجيكس" الرائدة والمتخصصة في تقديم حلول التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي للشركات في مختلف القطاعات لتطوير منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر تحليلات فورية، وتدعم التنبؤ بالأعطال، وتسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية. وبموجب الاتفاقية الثانية، سيقوم الطرفان بالعمل على تطوير إطار استراتيجي يركز على تحسين كفاءة الطاقة ورقمنة إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات، وذلك من خلال توظيف تقنيات التوأم الرقمي في عدد من العمليات الإنتاجية الرئيسية.

كما وقعت المجموعة اتفاقية مع شركة "ميكروبوليس"، وهي من الشركات الوطنية الرائدة المتخصصة في تطوير وتصنيع الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي لإطلاق مشروع تجريبي لمركبات نقل ذاتية القيادة وخالية من الانبعاثات، في خطوة تهدف إلى استبدال المركبات العاملة بالديزل، وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية والاستدامة ضمن عملياتها الصناعية.

كما وقعت "إمستيل" أيضاً مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة "موانئ أبوظبي"، الممكن العالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية المتكاملة وحلول النقل متعدد الوسائط، بما في ذلك الربط بين السكك الحديدية والموانئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. وفي السياق ذاته وقع الطرفان اتفاقية أخرى سيتم بموجبها العمل على تأسيس أول تحالف لبناء السفن في دولة الإمارات بقيادة مجموعة "موانئ أبوظبي"، بهدف دعم القدرات الوطنية في قطاع بناء السفن وتعزيز توريد الحديد البحري محلياً.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "تعكس مشاركتنا كشريك قطاع في "اصنع في الإمارات 2026" التزام "إمستيل" بدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق مستهدفاته التنموية على المدى البعيد. وتمثل الشراكات التي أعلنا عنها خلال هذا الحدث خطوة استراتيجية نحو تعزيز التصنيع المستدام، وتسريع جهود إزالة الكربون، وبناء منظومة صناعية أكثر مرونة وتنافسية. ونواصل التركيز على توفير منتجات حديد ومواد بناء عالية الجودة تدعم القطاعات الحيوية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركزاً عالمياً للابتكار والتعاون في مجال الصناعات المتقدمة والمتطورة."

وتعكس مشاركة "إمستيل" في "اصنع في الإمارات 2026" دورها الحيوي والمتواصل في دعم مشاريع البنية التحتية وتطوير حلول للحديد المستدام، بما يسهم في تسريع تحول دولة الإمارات نحو قطاع صناعي أكثر تطوراً وتنافسية واعتماداً على التكنولوجيا، وجاهزية لمتطلبات المستقبل.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 14 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.emsteel.com

