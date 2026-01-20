5 مليارات درهم قيمة توقعات الصفقات العقارية خلال المعرض

حجز كامل مساحة المعرض التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع

أكثر من 200 مشروع عقاري متنوع

إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية في إمارة الشارقة

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق غداً الأربعاء بمركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة الجديدة من معرض الشارقة العقاري –"إيكرس 2026"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة وليدر لتنظيم المعارض، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة هي الأكبر في تاريخ المعرض، وسط توقعات بتسجيل صفقات عقارية تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم خلال أيامه الأربعة.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة غير مسبوقة لأكثر من 120 شركة ومؤسسة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري، والبنوك، والمؤسسات التمويلية، وشركات إدارة المشاريع والعقارات، والتكنولوجيا العقارية، حيث تم حجز كامل مساحة المعرض التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في مؤشر واضح على المكانة التي يتمتع بها المعرض والزخم المتنامي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

مشاريع سكنية وأراضٍ استثمارية

ويقدم العارضون خلال الحدث أكثر من 200 مشروع عقاري متنوع، تشمل مشاريع سكنية بمواصفات حديثة، ومجمعات سكنية متكاملة، وعقارات تجارية وصناعية، وأراضٍ استثمارية في مواقع استراتيجية، إلى جانب مشاريع مستدامة تواكب التوجهات المستقبلية للتطوير العمراني، ويُطرح عدد كبير من هذه المشاريع للمرة الأولى في إمارة الشارقة، ما يعزز من جاذبية المعرض كمنصة لإطلاق المشاريع العقارية النوعية.

تسهيلات حكومية

ويحظى المشاركون في المعرض بحزمة تسهيلات حكومية، في مقدمتها القرار الذي أقره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، بتخفيض 50% على رسوم التسجيل العقاري على معاملات البيع والشراء التي تتم خلال فترة المعرض، وذلك في إطار مبادرات داعمة تهدف إلى تنشيط حركة التداول العقاري، وتحفيز الإقبال على الاستثمار، وتعزيز تنافسية السوق العقاري في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

أول حساب ضمان للمشاريع العقارية

كما يشهد «إيكرس 2026» الإعلان عن إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تنظيم عمليات التطوير العقاري من خلال إيداع أموال المشترين في حسابات بنكية مستقلة، لا يتم الصرف منها إلا وفق نسب الإنجاز المعتمدة للمشاريع، بما يعزز حماية حقوق المستثمرين والمشترين، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري.

جلسات نقاشية

ويقدم المعرض برنامجاً معرفياً شاملاً يضم أكثر من 30 فعالية مجانية، تشمل جلسات نقاشية وورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، باللغتين العربية والإنجليزية، تتناول أبرز القضايا المرتبطة بصناعة العقار، مثل تحولات السوق، وآليات الاستثمار، واتجاهات الطلب، والتقنيات الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في التطوير العقاري، كما يشهد الحدث إطلاق النسخة الأولى من «إيكرس بودكاست»، الذي يقدم سلسلة من الحلقات الحوارية المسجلة والمباشرة مع خبراء ومتخصصين في القطاع العقاري والاستثماري، في مبادرة تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز الوعي العقاري.

خصومات نوعية

وتتنافس الشركات المشاركة في تقديم خصومات نوعية، وحوافز استثمارية، وخطط سداد مرنة، تستهدف مختلف شرائح المستثمرين، في وقت يشهد فيه السوق العقاري في الشارقة نشاطاً متسارعاً ونمواً ملحوظاً حيث سجلت الإمارة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تداولات عقارية تجاوزت 44.3 مليار درهم، محققة نمواً لافتاً تجاوز 58%، إلى جانب ارتفاع عدد معاملات البيع إلى أكثر من 24 ألف معاملة، واستقطاب مستثمرين من أكثر من 120 جنسية.

الشركاء الاستراتيجيون

ويحظى المعرض الذي يستقبل زواره أيام الأربعاء والخميس والسبت من الساعة 10 صباحاً ولغاية 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 عصراً ولغاية 9 مساء، برعاية عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية وهي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، دائرة إسكان الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الشريك الاستراتيجي للمعرض مجموعة ألف والراعي البلاتيني مجموعة الثريا العقارية والرعاة الذهبيين للمعرض شركة بيئة العقارية والراسخون للعقارات والراعي الفضي للمعرض ريبورتاج العقارية، وبرعاية أكاديمية من معهد إنوفيشن إكسبرتس العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري، ومركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم المعرض، وسايت جلوبال راعي الإعلانات الخارجية للمعرض.

