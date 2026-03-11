القاهرة، يواصل بنك البركة – مصر تعزيز ريادته في القطاع المصرفي الإسلامي، مختتمًا عام 2025 بسلسلة من الإنجازات الاستراتيجية والأداء المالي القوي، بعدما نجح خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق نمو تراكمي غير مسبوق بلغت نسبته 400%، مع تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة 4,02 مليار جنيه بنهاية 2025 بزيادة 33.5% مقارنةً بعام 2024. تأتي هذه النتائج تماشيًا مع رؤية البنك الطموحة التي تركز على النمو المستدام، والتحول الرقمي، وتعميق الأثر التنموي في الاقتصاد الوطني، ما رسّخ مكانته كشريك رئيسي في مسيرة النهضة الاقتصادية الوطنية.

الانتشار الدولي والتوسع الجغرافي

يُصنَّف بنك البركة ضمن المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في السوق المصري، مستندًا إلى خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود، نجح خلالها في تقديم مجموعة شاملة من الحلول والمنتجات المصرفية التي تخدم احتياجات شرائح متنوعة من العملاء. ويعمل البنك تحت مظلة مجموعة البركة المصرفية، التي تمتد عملياتها إلى أكثر من 13 دولة حول العالم. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، نفّذ البنك خطة استراتيجية توسعية أسهمت في تعزيز حضوره الجغرافي، حيث ارتفع عدد فروعه من 32 فرعًا بنهاية عام 2021 إلى 44 فرعًا حاليًا، إلى جانب التواجد لأول مرة في محافظات صعيد مصر، بما يعكس التزامه بدعم الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء الجمهورية. ويستكمل البنك تنفيذ استراتيجيته للنمو خلال المرحلة المقبلة، مستهدفًا ترسيخ مكانته في السوق المصري وتوسيع نطاق أنشطته.

التطور الرقمي

واصل البنك استثماراته في البنية التحتية الرقمية بأكثر من 500 مليون جنيه، ما أسهم منذ عام 2022 في تسجيل أكثر من 10.47 مليون معاملة بقيمة 81.79 مليار عبر القنوات الرقمية المختلفة، بنسبة 30 % مستخدم نشط و نسعى في بنك البركة إلى زيادة هذا النمو ورفع نسبة العملاء النشطين على القنوات الرقمية لتصل إلى 70% بحلول عام 2027، من خلال تطوير المنصات الرقمية وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في مختلف التعاملات المصرفية.

وتتيح قنوات البنك الرقمية خدمات Chat Bot و WhatsApp for Business للعملاء تمكنهم من التواصل المباشر والفوري مع ممثلي خدمة العملاء على مدار الساعة، بما يعزز مستوى الكفاءة وسرعة الاستجابة، حيث استفاد من هذه الخدمات عدد كبير من المستخدمين وصل إلى 55 ألف مستخدم بنهاية عام 2025.

وفي السياق ذاته، واصل البنك التوسع في الفروع الإلكترونية والقنوات الرقمية، من خلال تطوير تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكي بشكل مستمر مع الوصول بعدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 230 ماكينة بنهاية 2025، كما افتتح البنك أول فرع إلكتروني متكامل له في مقره الرئيسي بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، ويستهدف إطلاق فرع إلكتروني آخر بجانب خدمة كشف الحساب الإلكتروني.

التمويلات المشتركة والاستثمارات

مع استمرار بنك البركة – مصر في تعزيز دوره كشريك مالي موثوق، شهدت محفظة الشركات زيادة وصلت إلى 40.9 مليار بنهاية عام 2025 مقارنةً بـ 32.3 مليار في عام 2024، بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 27%.

كما شهدت محفظة التمويلات المشتركة نموًا قياسيًا بلغ 62%، لترتفع إلى أكثر من 12 مليار جنيه بنهاية العام مقارنة بـ7.4 مليار جنيه في 2024، مسجلة أحد أعلى معدلات النمو في السوق. هذا النمو لم يكن مجرد رقم، بل تجلّى في أثر ملموس على التأثير الاقتصادى، حيث شارك البنك في 16 صفقة تمويلية استراتيجية بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات جنيه، موجهة نحو قطاعات حيوية مثل العقارات والسياحة والبتروكيماويات والمقاولات، لتعزيز الاستدامة والتنوع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، قام البنك بالاستحواذ على شركة أملاك، وهي شركة رائدة في توفير مجموعة واسعة من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تستهدف الأفراد والشركات ومطوري العقارات.

التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية

واصل بنك البركة أدائه القوي في 2025 من خلال باقة متميزة من المنتجات و برامج تمويلات التجزئة المصرفية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء، حيث يقدم بنك البركة مجموعة متنوعة من بطاقات الائتمان و بطاقات الخصم المباشر مثل بطاقات تيتانيوم و بلاتينيوم وبطاقة وورلد الائتمانية والخصم المباشر بالإضافة إلى بطاقة الخصم المباشر بالدولار الأمريكى، و أيضًا أطلق بنك البركة خلال عام 2025 بطاقة الائتمان الخاصة بالشركات و بطاقة الخصم المباشر الخاصة بالشركات لكي تخدم هذه الشريحة من العملاء. أما بالنسبة إلى الأوعية الإدخارية يقدم بنك البركة باقة متنوعة من الحسابات والشهادات والأوعية الإدخاريه الأخرى لتناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء والتي تتماشى مع متغيرات السوق. كما أضاف مجموعة متميزة من الحسابات خلال 2025 مثل حساب التوفير الرقمي "I-Save" بعائد يومي تنافسي للأفراد، كما أطلق الحساب الجاري يومي بلس للأفراد و الشركات و الذي يتميز بإضافة العائد يومياً.

وكان بنك البركة - مصر أول بنك على مستوى السوق المصري يطلق برنامج للتأمين البنكي بعملة الدولار الأمريكي بالتعاون مع شركة جي أي جي – مصر ، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى برنامج Level-Life Plus للتأمين على الحياة والخاص بعملاء شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستكمالاً لخطة البنك للوصول إلى أعلى مستوى من رضا العملاء، فقد تم إطلاق خدمة ثراء لكبار العملاء عام 2023 تتواجد في 30 صالة مخصصة لكبار العملاء بالفروع، مما انعكس على نمو محفظة كبار العملاء الأفراد بنهاية عام 2025 والذي يعكس بدوره جودة المنتجات والخدمات المقدمة لشرائح العملاء المختلفة و التي تلبي احتياجات عملاء بنك البركة.

وعلى صعيد آخر، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لمنتجات تحويل المرتبات الموجهة للشركات عن طريق تقديم باقات مصرفية متنوعة تلائم كافة الشركات وموظفيها، هذا إلى جانب خدمة تحويل المرتبات لحظيًا من جانب الشركات عن طريق خدمات الإنترنت البنكي على مدار الساعة. واستمرارًا في تقديم خدمات مميزة للشركات أطلق البنك باقة "تميز" المصممة خصيصا لكبرى الشركات والتي توفر حلول مصرفية متكاملة تساعد الشركات في إدارة أعمالها وتنمية مدخراتها بكفاءة واحترافية.

وفي إطار جهود البنك لربط الخدمات المصرفية باحتياجات وأنماط حياة متنوعة، أطلق البنك مبادرة بالتعاون مع سينما فوكس (VOX Cinemas)، تهدف إلى تشجيع استخدام البطاقات الائتمانية من خلال منح العملاء الجدد دعوات لمشاهدة مباريات البطولة الأفريقية داخل قاعات السينما، مع إتاحة فرصة حصرية لأعلى العملاء إنفاقًا للسفر إلى المغرب وحضور المباريات مباشرة من المدرجات.

كما أطلق البنك خلال 2025 خدمة Web Booking الجديدة والتي تمكن العملاء من حجز المواعيد إلكترونيًا قبل حضورهم إلى الفرع.

شراكات استراتيجية وتمويل أخضر من أجل مستقبل مستدام

يولي بنك البركة – مصر أهمية قصوى للتمويل المستدام، حيث بلغ إجمالي التمويلات الموجهة لمشروعات التنمية المستدامة نحو 14.25 مليار جنيه، كما نجح البنك في تأمين تمويل بقيمة 80 مليون دولار أمريكي عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية مرموقة مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، كما وقّع اتفاقيتين مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) بقيمة إجمالية 100 مليون دولار أمريكي لدعم التمويل الإسلامي للتجارة والمشروعات المستدامة. وفيما يتعلق بالمبادرات، انضم البنك إلى مبادرة Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) ليصبح أول بنك إسلامي في مصر يلتزم بقياس الانبعاثات المموّلة باستخدام منهجيات معتمدة عالميًا، إضافة إلى شراكته مع برنامج Cool Up Programme التابع للمبادرة الدولية للمناخ لتعزيز الحلول المبتكرة في كفاءة الطاقة والتبريد المستدام.

تقديرًا لريادته في مجال الاستدامة والتمويل المسؤول، حصل البنك على جائزتين دوليتين مرموقتين لعام 2025 ، ليؤكد مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية القادرة على قيادة التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر شمولاً في مصر والمنطقة، حيث فاز البنك بجائزة “أكثر بنك إسلامي مستدام في مصر لعام 2025” من Global Excellence Chronicle Magazine Awards 2025 وجائزة “أفضل بنك إسلامي للتمويل المستدام في مصر والشرق الأوسط لعام 2025” من The Digital Banker -Global Sustainable Finance Awards 2025.

الشمول المالي وتمكين الشباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واستمرارًا في دعم الشمول المالي قام بنك البركة مصر بعقد عدة فعاليات و ندوات تثقيفية على مدار عام 2025 في العديد من المحافظات لنشر الوعي عن الخدمات المالية وغير المالية والمنتجات المتاحة لجميع الفئات. فقد نظم البنك ورشة عمل توعوية بالتعاون معYouth Hub Egypt ، استهدفت مجموعة من الطلاب لتعريفهم بمفهوم الشمول المالي والمنتجات البنكية مثل أنواع الحسابات وبطاقات الدفع الإلكترونية.

وفي نفس الإطار وقع بنك البركة مصر مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، في خطوة تعكس التزام البنك بتمكين الشباب. وفي إطار دعم ذوي الهمم وتمكينهم ماليًا واجتماعيًا، يحرص البنك على تيسير المعاملات لهم من خلال تجهيز عدد من الفروع بمرافق داعمة وتضم أكبر عدد من ماكينات الصراف الآلي لخدمة ذوي الهمم ، مع تدريب موظفين الفروع على لغة الإشارة. وقد قام بنك البركة برعاية يوم رياضي بالتعاون مع مؤسسة العاصم للتنمية الشاملة والتطوير وبحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة بالزمالك. شملت الفعالية أنشطة ومسابقات رياضية متنوعة، بالإضافة إلى جلسة توعوية لتعريف المشاركين بالخدمات المصرفية دمج أصحاب الهمم في المنظومة المالية.

وعلى صعيد تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجاوزت تمويلات هذا القطاع دعم 835 مشروعًا متنوعًا، إلى جانب الحصول على تمويل بقيمة 200 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات (MSMEDA) لإعادة تمويل المشروعات ورواد الأعمال كما تم اطلاق منتج ازدهار الذى يضم مجموعة من المنتجات التمويلية ,مستهدفا تلبية جميع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مختلف القطاعات .

المسؤولية المجتمعية

شهد صندوق الزكاة بالبنك نموًا ملحوظًا في مساهماته، حيث ارتفعت إلى 50 مليون جنيه، ووُجهت لدعم أهداف المسؤولية المجتمعية. ففي سياق دعمه المتواصل للتعليم التطبيقي وبناء الكفاءات، قدم البنك تبرعًا بقيمة 5 ملايين جنيه لدعم مدرسة الشيخ صالح كامل الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، كما وقع اتفاقية تعاون مع جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) لتقديم منح دراسية بقيمة 20 مليون جنيه لصالح 104 طالب على مدار أربع سنوات.

وخلال شهر رمضان لعام 2025، أطلق البنك قافلة طبية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، كما تعاون البنك مع مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر لتوفير 13،000 كرتونة غذائية للأسر المستحقة في مختلف محافظات الجمهورية لنصل بذلك لأكثر من 60 ألف مستفيد.

وعلى صعيد القطاع الصحي، استمر البنك في تقديم الدعم لمؤسسات مجدي يعقوب، ومستشفى الناس، ومستشفى القصر العيني القديم حرصاً منه على ضمان تقديم خدمات صحية عالية المستوى للمواطنين بدون تحمل أي أعباء مادية.

وشارك بنك البركة مصر في حملة لتشجير مدرسة الشهيد ناجي شهود بالعبور، بالتعاون مع مؤسسة شجرها، دعمًا للاستدامة البيئية وحرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

الجوائز والتكريمات

وتتويجًا لما حققه البنك من نجاحات في مختلف أنشطته وقطاعاته خلال عام 2025، حصد بنك البركة – مصر عددًا من الجوائز والتكريمات المرموقة وصلت إلى 35 جائزة دولية ومحلية، بما يعكس نجاحه في كافة مجالات الاستثمار الإسلامي، وتمويل الصفقات الكبرى، ودعم المشروعات التنموية، والاستدامة، أبرزها جائزة "المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر تأثيراً لعام 2025" من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، تقديرًا لدوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التمويل الإسلامي للتجارة. واستمرارًا لتميزه المالي، تم إدراج البنك ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 50 شركة في مصر للعام الثالث على التوالي.

كما حصد البنك ثلاث جوائز أخرى من World Business Outlook Awards هي: أفضل بنك إسلامي في مصر 2025، وأفضل خدمة عملاء في القطاع المصرفي – مصر 2025، وأفضل برنامج للمسؤولية المجتمعية الإسلامية – مصر 2025. كما نال من Global Excellence Chronicle Magazine Awards 2025 جوائز أسرع بنك إسلامي نموًا في مصر، وأفضل بنك إسلامي في مصر، وأفضل بنك لخدمات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، والبنك الإسلامي الأكثر استدامة.

وفي مجال الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فاز البنك بجائزة أفضل منتج جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – منتجات إسلامية ضمن Global SME Banking Innovation Awards 2025 من The Digital Banker. وقد فاز البنك بجوائز أخري من Global Retail Banking Innovation Awards 2025 - The Digital Banker، كأفضل بطاقة ائتمان إسلامية لعام 2025 – مصر.

كما فاز بعدد من الجوائز المرموقة من EMEA Finance شملت: أفضل صفقة تمويل هيكلي في أفريقيا (أقل من 500 مليون دولار)، أفضل تمويل مشترك في شمال إفريقيا ، أفضل صفقة توريق أصول ذات بعد اجتماعى في منطقة EMEA، وأفضل صفقة نشاط بحري في إفريقيا.

كذلك نال بنك البركة – مصر جائزة أفضل المنتجات المصرفية الإسلامية في مصر 2025 من World Union of Arab Bankers، وجائزتي أسرع بنك إسلامي نموًا في مصر 2025، وأفضل بنك لإصدار الصكوك في مصر 2025، وأفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة من International Business Magazine Awards 2025، إضافة إلى جائزة أسرع بنك إسلامي نموًا في مصر 2025 من The International Finance Awards، بما يعكس مكانته المتقدمة وريادته المتواصلة في الصيرفة الإسلامية بالسوق المصري.

هذا إلى جانب جائزتي من The Global Economics بعنوان: أفضل عروض بطاقات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية – مصر ، والبنك الإسلامي الرائد في المسئولية المجتمعية.

-انتهى-

#بياناتشركات