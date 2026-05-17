تدفقات نقدية حرة إيجابية من قطاع السيارات خلال النصف الثاني بلغت 112 مليار ينّ

خطة التعافي Re:Nissan تسير وفق الأهداف المرسومة لتحقيق الالتزامات

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة اليوم نتائجها المالية للعام الكامل والربع الرابع من السنة المالية 2025، والمنتهية في 31 مارس 2026. وفي ظل بيئة تشغيل عالمية تأثرت بارتفاع التكاليف الناتج عن التضخم، والرسوم الجمركية، وتفاوت أداء الأسواق، واصلت نيسان تنفيذ خطة Re:Nissan، مع العمل على تعزيز قاعدة أعمالها وتحسين أدائها التشغيلي.

النتائج المالية للعام الكامل

حققت نيسان خلال العام الكامل أرباحًا تشغيلية بلغت 58.0 مليار ين، بهامش تشغيلي وصل إلى 0.5%، مدعومًا بالانضباط في التنفيذ وضبط التكاليف. كما بلغت المبيعات العالمية 3.15 مليون وحدة، ووصلت الإيرادات الموحّدة إلى 12.0 تريليون ين، فيما سجّل صافي الدخل خسارة قدرها 533.1 مليار ين.

وسجّل التدفق النقدي الحر لقطاع السيارات عجزًا بلغ 480.8 مليار ين على مستوى السنة المالية كاملة، إلا أن الأداء تحسّن خلال النصف الثاني من العام، مع عودة التدفق النقدي الحر إلى المستوى الإيجابي وتسجيله 112 مليار ين، بما يشير إلى بداية تحسن في الأداء.

وبنهاية السنة المالية، بلغ صافي النقد في قطاع السيارات 1.17 تريليون ين، فيما وصلت النقدية وما يعادلها إلى 2.2 تريليون ين. ومع إضافة 1.4 تريليون ين من القروض المقدمة إلى شركات تمويل المبيعات، حافظت الشركة على إجمالي سيولة قدره 3.6 تريليون ين، بما يدعم مرونتها في التعامل مع المتغيرات التشغيلية والاقتصادية.

أبرز النتائج المالية للربع الرابع

في الربع الرابع من السنة المالية 2025، بلغت الإيرادات الموحّدة 3,429.9 مليار ين، فيما وصل الربح التشغيلي الموحّد إلى 68.1 مليار ين، بهامش ربح تشغيلي بلغ 2.0% أما صافي الدخل خلال الربع الرابع، فسجّل خسارة قدرها 282.9 مليار ين.

توقعات نيسان للسنة المالية 2026

ومع التطلع إلى السنة المالية 2026، ترجّح نيسان استمرار التحديات في بيئة الأعمال، في ظل تصاعد المنافسة، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع التكاليف، فضلًا عن المتغيرات الجيوسياسية القائمة. وفي ضوء ذلك، تواصل الشركة تنفيذ مبادرات Re:Nissan، مع التزامها بتحقيق ربح تشغيلي إيجابي وتدفق نقدي حر إيجابي في قطاع السيارات بحلول نهاية السنة المالية 2026، من دون احتساب أثر الرسوم الجمركية.

التقدم المحرز في تنفيذ خطة Re:Nissan

وخلال السنة المالية 2025، واصلت الشركة تنفيذ المبادرات الأساسية ضمن خطة Re:Nissan عبر ثلاثة محاور رئيسية، شملت خفض التكاليف، وإعادة صياغة إستراتيجية المنتجات والأسواق، وتعزيز الشراكات.

أحرزت الشركة تقدمًا ملموسًا نحو هدف خفض التكاليف البالغ 500 مليار ين، بما في ذلك 200 مليار ين من التكاليف الثابتة و 55 مليار ين من التكاليف المتغيرة.

مليار ين، بما في ذلك مليار ين من التكاليف الثابتة و مليار ين من التكاليف المتغيرة. كما واصلت تحسين كفاءة عمليات الإنتاج، مع الإعلان عن خطط لتقليص شبكة مواقع التصنيع العالمية من 17 موقعًا إلى 10 مواقع، فيما بدأ تنفيذ هذه الخطوة في سبعة مواقع، بما يشمل نقل بعض العمليات الإنتاجية.

موقعًا إلى مواقع، فيما بدأ تنفيذ هذه الخطوة في سبعة مواقع، بما يشمل نقل بعض العمليات الإنتاجية. وفي مجال البحث والتطوير، خفّضت الشركة تكلفة الهندسة لكل ساعة بنسبة 18% ، في تقدم متواصل نحو مستهدف 20% ، من دون التأثير في سير المشاريع.

، في تقدم متواصل نحو مستهدف ، من دون التأثير في سير المشاريع. كما تواصل الشركة خفض المصروفات العمومية والإدارية وفق الخطة المعتمدة.

وتحسّن أداء الأعمال في الولايات المتحدة من خلال التركيز على مبيعات التجزئة، فيما دعمت عمليات الإطلاق المركّزة المبيعات في اليابان، واعتمدت الشركة في الصين نهجًا أكثر تركيزًا تقوده مركبات الطاقة الجديدة، بما يعزز انضباطها في التعامل مع السوق.

كما أسهمت الإدارة المنضبطة للمخزون، واتباع نهج أكثر انتقائية في القنوات، ورفع دقة الأنشطة التسويقية، في تعزيز التركيز، ومواءمة القرارات مع الأولويات التجارية، ودعم تنفيذ أكثر اتساقًا.

وتمثل السنة المالية 2026 بالنسبة إلى نيسان مرحلة انتقالية تنتقل فيها الشركة من ترسيخ الأسس إلى بناء أعمال أكثر قوة على المستوى الهيكلي في إطار خطة Re:Nissan.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي إيفان إسبينوزا: "شكّلت السنة المالية 2025 مرحلة محورية في تنفيذ خطة Re:Nissan، حيث ركزنا خلالها على تعزيز أسس أعمالنا وبدأنا في تسجيل مؤشرات ملموسة على تحسن الأداء المالي. وفي موازاة ذلك، وضعنا توجهنا طويل المدى من خلال رؤية "تنقل ذكي للحياة اليومية". واليوم، انتقلت نيسان من مرحلة التعافي إلى مرحلة جديدة ترتكز على النمو وبناء أعمال أكثر جاهزية للمستقبل".

وخلال السنة المالية 2026، تواصل نيسان البناء على ما تحقق عبر إدارة منضبطة للتكاليف وتسريع وتيرة تنفيذ المنتجات، بما يعزز نمو المبيعات وتحسين الأرباح، ويدعم تنفيذ التزاماتها ضمن خطة Re:Nissan. كما تواصل الشركة تطوير تجربة العملاء بما ينسجم مع هذه الرؤية.

حول شركة نيسان موتور المحدودة

نيسان شركة تصنيع سيارات عالمية تبيع مجموعة كاملة من السيارات تحت العلامات التجارية لنيسان وإنفينيتي وداتسون. يدير المقر العالمي الرئيسي للشركة في يوكوهاما اليابانية العمليات في أربع مناطق هي اليابان- رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والصين، والأمريكيتين، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والهند، وأوروبا وأوقيانوسيا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

nissan-global.com/EN/IR/FINANCIAL/

وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا والتزامنا بالتنقّل المستدام، يُرجى زيارة:

nissan-global.com

كما يمكنكم متابعة نيسان عبر Facebook وInstagram وX وLinkedIn، والاطلاع على أحدث الفيديوهات عبر YouTube.

التواصل الإعلامي

هتون بوشناق

مدير عام الاتصالات المؤسسية

شركة نيسان العربية السعودية المحدودة

البريد الإلكتروني hatoun.bushnaq@nissan-me.ae

فيصل غوث

نائب مدير عام الاتصالات المؤسسية

شركة نيسان العربية السعودية المحدودة

البريد الإلكتروني faisal.ghouth@nissan-me.ae

نايف الشهراني

رئيس إدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية

إيدلمان العربية السعودية

البريد الإلكتروني naif.alshahrani@edelman.com

-انتهى-

#بياناتشركات