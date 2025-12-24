المنامة، مملكة البحرين : كرّمت المحافظة الجنوبية بيت التمويل الكويتي – البحرين ضمن الجهات الداعمة لفعاليات وبرامج المحافظة الجنوبية لعام 2025، وذلك خلال الحفل الذي نظمته المحافظة برعاية وحضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين، ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها البنك في دعم وإنجاح المبادرات والبرامج الاجتماعية والتنموية التي نفذتها المحافظة على مدار العام.

وتأتي مساهمة بيت التمويل الكويتي – البحرين في دعم برامج وأنشطة المحافظة الجنوبية في إطار الشراكة القائمة والتعاون المستمر مع المحافظة، من خلال تنفيذ مبادرات تخدم المجتمع المحلي وتعزز التنمية الاجتماعية، بما ينسجم مع استراتيجية البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعمه للمبادرات الوطنية.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: "نعتز بهذا التكريم، والذي يعكس متانة الشراكة والتعاون القائم بين بيت التمويل الكويتي - البحرين والمحافظة الجنوبية، ويجسد الجهود المشتركة التي بُذلت خلال عام 2025م لدعم الفعاليات والاحتفالات الوطنية والبرامج الاجتماعية والتنموية التي تخدم أهالي المحافظة".

وأضاف "يحرص بيت التمويل الكويتي – البحرين على دعم مبادرات وأنشطة المحافظة الجنوبية انطلاقاً من إيمانه بأهمية العمل المشترك مع الجهات الرسمية، وبما ينسجم مع التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتعزيز التنمية المجتمعية وترسيخ الشراكة الوطنية".

واختتم د.زهران تصريحه بالقول "نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، على هذا التكريم، الذي نعده حافزاً لنا لمواصلة تعزيز التعاون ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع، وتترجم التزام البنك بدوره الوطني ومسؤوليته تجاه الوطن والمواطنين".

