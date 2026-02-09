حقق مشروع Eastvale الذي أطلقته الشركة أواخر 2025 نجاحاً هائلًا، ولاقي طلبًا استثنائيًا مما ساهم في ترسيخ مكانة سوديك بمنطقة شرق القاهرة

القاهرة : أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية المجمعة عن العام المالي 2025 والمنتهي في 31 ديسمبر 2025.

أهم أرقام العمليات التشغيلية والنتائج المالية خلال 2025:

إجمالي المبيعات المتعاقد عليها : 48.4 مليار جنيه

مليار جنيه إيرادات النشاط: 21.26 مليار جنيه مصري، بنمو 118%

21.26 مليار جنيه مصري، بنمو 118% صافي المتحصلات النقدية : 21.1 مليار جنيه

مليار جنيه التسليمات : 2,083 وحدة بمشروعات الشركة

: 2,083 وحدة بمشروعات الشركة مجمل الربح : 7,63 مليار جنيه بزيادة 41٪، وبهامش مجمل ربح 36٪

: 7,63 مليار جنيه بزيادة 41٪، وبهامش مجمل ربح 36٪ أرباح التشغيل: 5,55 مليار جنيه بزيادة 68٪، وبهامش أرباح تشغيل 26٪

5,55 مليار جنيه بزيادة 68٪، وبهامش أرباح تشغيل 26٪ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة : 4,49 مليار جنيه بزيادة 77٪ وبهامش صافي ربح 21٪

: 4,49 مليار جنيه بزيادة 77٪ وبهامش صافي ربح 21٪ التوسّع بمحفظة أراضي الشركة بنحو 1,500 فدان (ما يقارب 6.3 مليون متر مربع)، تشمل 1,000 فدان بغرب القاهرة بالشراكة مع رُلى لاستصلاح الأراضي، و500 فدان بشرق القاهرة بالشراكة مع ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، بمدينة مدى، بما يدعم خطط التطوير المستقبلية .

الأداء التشغيلي خلال 2025

قامت سوديك ببيع 1,788 وحدة خلال 2025، مقارنة بـ 1،270 وحدة خلال العام الماضي وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 48.4 مليار جنيه.

وقد تنوع إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال العام بين مشروعات سوديك في أسواقها الرئيسية، وكانت مشروعات الشركة في شرق القاهرة من أهم محفزات النمو التي شهدتها مبيعات العام، حيث ساهمت وحدها بحوالي 52% من إجمالي مبيعات العام مدفوعة بالطلب القوي على مشروع Eastvale الذي أطلقته سوديك مؤخرًا في شرق القاهرة، وحقق وحده مبيعات متعاقد عليها بقيمة 21 مليار جنيه، وهو ما يمثل 44% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها للشركة خلال 2025. من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات سوديك في غرب القاهرة والساحل الشمالي بنسبة 21% و27% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال العام على التوالي، خاصة مع استمرار المبيعات القوية لمشروع أوجامي الذي ساهم وحده بنسبة 17% من مبيعات سوديك.

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الفترة 20.1 مليار جنيه، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 15 مليار جنيه تم تسجيلها العام الماضي.

قامت سوديك بتسليم حوالي 2,083 وحدة خلال 2025، منها 395 وحدة في مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة 1,486 وحدة، ومشروعات الساحل الشمالي 202 وحدة، مقارنة بـ 1,045 وحدة تم تسليمها العام الماضي.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال العام 11 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.5 مليار جنيه تم إنفاقها خلال 2024.

كما وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 106 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ87 مليار جنية في 2024، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

الأداء المالي خلال 2025

بلغت إيرادات النشاط 21.26 مليار جنيه خلال العام المالي 2025، مقارنة بإيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال العام الماضي ووصلت إلى 9.75 مليار جنيه. جاءت هذه الإيرادات القوية خلال العام المالي الحالي بدافع من عمليات التسليم التي تمت بمشروعات غرب القاهرة، حيث ساهمت بنسبة 69.4٪ من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم التي قامت بها سوديك خلال العام. وساهم مشروع الـ 464 فدان بمنطقة غرب القاهرة وحده بنسبة 41% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال العام، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 20.3%، ومشروعات الساحل الشمالي بنسبة 10.3% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم على مدار العام، على التوالي.

وصل مجمل الربح إلى 7.63 مليار جنيه بهامش مجمل ربح 36٪، وبزيادة 41% مقارنة بالعام الماضي.

سجلت أرباح التشغيل خلال العام 5.55 مليار جنيه، وبهامش أرباح تشغيل 26٪، وبزيادة نسبتها 68٪ مقارنة بالعام الماضي.

كما سجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 4.49 مليار جنيه وبهامش صافي الربح 21٪، ووصل نصيب السهم من الأرباح 3.47 جنيه.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 4.4 مليار جنيه.

ظلت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى0.61x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 9.7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025.

بلغ رصيد أوراق القبض 100.2 مليار جنيه، منها 19.96 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 13.5 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 86.7 مليار جنيه.

أهم التطورات على مستوى الشركة

11 مارس: أعلنت سوديك عن توقيع اتفاقية تسهيل بقيمة 2.45 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي ( CIB ) لتمويل العمليات الإنشائية لمشروع June .

أعلنت سوديك عن توقيع اتفاقية تسهيل بقيمة 2.45 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي ( ) لتمويل العمليات الإنشائية لمشروع . 12 مايو: أعلنت سوديك عن توقيع عقد شراكة مع شركة رُلى لاستصلاح الأراضي، وذلك لتطوير قطعة أرض بمساحة 1000 فدان بمدينة سفنكس الجديدة بمنطقة غرب القاهرة.

أعلنت سوديك عن توقيع عقد شراكة مع شركة رُلى لاستصلاح الأراضي، وذلك لتطوير قطعة أرض بمساحة 1000 فدان بمدينة سفنكس الجديدة بمنطقة غرب القاهرة. 17 يونيو: أعلنت سوديك عن التسليم المبكر لمشروع VYE ، الجيل الجديد من مشروعات الشركة الرائدة بزايد الجديدة قبل الموعد المحدد بستة أشهر.

أعلنت سوديك عن التسليم المبكر لمشروع ، الجيل الجديد من مشروعات الشركة الرائدة بزايد الجديدة قبل الموعد المحدد بستة أشهر. 14 يوليو: أعلنت شركة سوديك عن التسليم المبكر لأولى وحدات مشروع June ، وجهتها الشاطئية النابضة بالحياة بالساحل الشمالي، والمستوحاة من شواطئ ميامي.

أعلنت شركة سوديك عن التسليم المبكر لأولى وحدات مشروع ، وجهتها الشاطئية النابضة بالحياة بالساحل الشمالي، والمستوحاة من شواطئ ميامي. 12 أكتوبر: وقّعت سوديك على اتفاقية مشاركة في الإيرادات مع ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير قطعة أرض بمساحة 500 فدان داخل مدينة "مدى" بشرق القاهرة.

23 نوفمبر: إطلاق مشروع Eastvale ، أحدث مشروعات شرق القاهرة والذي يقع داخل مدينة "مدى".

، أحدث مشروعات شرق القاهرة والذي يقع داخل مدينة "مدى". 26 نوفمبر: أعلنت سوديك عن توقيع تسهيلاً ائتمانياً دوار مع بنك مصر بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليار جنيه بمدة تصل الي أربعة سنوات.

وتعليقًا على نتائج سوديك خلال العام، صرّح أيمن عامر، المدير العام لمجموعة شركات سوديك: "تفخر سوديك بالنتائج الاستثنائية والمتميزة التي حققناها خلال العام المالي 2025، حيث نما صافي الربح والإيرادات بنسبة 77% و118% على التوالي. في الوقت نفسه، حقق Eastville، مشروعنا الجديد بمنطقة شرق القاهرة، مبيعات متعاقد عليها تجاوزت 21 مليار جنيه. من ناحية أخرى استطاعت سوديك مضاعفة عدد الوحدات التي تم تسليمها مقارنة بالعام الماضي، ضمن التزام الشركة الدائم لخلق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا. ومع استمرارنا في تنفيذ خطط نمونا الاستراتيجية نتطلع لاستكمال هذا النجاح وتحقيق نتائج متميزة خلال 2026".

نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com

-انتهى-

#بياناتشركات