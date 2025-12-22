برنامج تدريبي متميز للموظفين في مجال الصيرفة الإسلامية بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية

في عامٍ زاخرٍ بالتحديات والفرص، نجح بنك الخليج في ترسيخ موقعه الريادي في القطاع المصرفي الكويتي، عبر حزمة من المبادرات النوعية والإنجازات المؤثرة التي عززت دوره في دعم الاقتصاد والمجتمع، لتظل رسالته واضحة وراسخة في خدمة العملاء، ودعم المجتمع، وتمكين الموظفين.

وشهد عام 2025 احتفال بنك الخليج بمرور 65 عاماً على تأسيسه، في محطة تاريخية تبرز تاريخه الطويل في الشراكة مع المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني. كما حصل البنك على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزامه بتحقيق قيمة مضافة لعملائه. وباشر البنك استيفاء متطلبات بنك الكويت المركزي من خلال برنامج تدريبي متخصص للموظفين في مجال الصيرفة الإسلامية، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية.

تطوير الفروع والمقر الرئيسي

قطع بنك الخليج شوطًا طويلاً في تنفيذ خطته الاستراتيجية الطموحة لتحويل فروعه إلى فروع صديقة للبيئة، وذلك ضمن إطار التزامه طويل الأمد بالاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الموارد، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال المباني الخضراء. وقد شملت هذه الجهود تحديث البنية التحتية للفروع، واعتماد حلول ذكية موفرة للطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي لدى الموظفين والعملاء على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أنجز البنك مشروع تطوير مقره الرئيسي، في خطوة تعكس حرصه على تحقيق توازن مدروس بين الحفاظ على القيمة المعمارية والتراثية للمبنى من جهة، وتحديثه وفق أعلى معايير الاستدامة والمباني الخضراء من جهة أخرى. وقد تم تنفيذ المشروع بما يضمن بيئة عمل أكثر كفاءة واستدامة، تسهم في تحسين تجربة الموظفين وتعزز من كفاءة العمليات اليومية.

برنامج نقاط الخليج

أعلن بنك الخليج عن خطوة استراتيجية نوعية تمثلت في انضمام بطاقة red Plusالمخصصة للشباب إلى برنامج نقاط الخليج، في إطار حرصه على تعزيز القيمة المقدمة لهذه الشريحة الحيوية من المجتمع. وبموجب هذه الخطوة، أصبحت بطاقة red Plus البطاقة الأكثر مكافأة في القطاع المصرفي الكويتي لفئة الشباب، حيث تتيح لحامليها الاستفادة من مزايا تنافسية وتجربة مصرفية أكثر تميزًا ومرونة، تتماشى مع أسلوب حياتهم وتطلعاتهم المتغيرة..

مسابقة "الداتاثون"

بمشاركة أكثر من 500 متسابق من الشباب والمواهب الكويتية، أعلن بنك الخليج عن الفرق الفائزة في ختام النسخة الرابعة من مسابقة «الداتاثون»، التي تُعد المنصة الأولى من نوعها في الكويت والمتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات المتقدمة. وقد استقطبت المسابقة نخبة من المتخصصين في علوم البيانات، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات والمهتمين بالمسارات المهنية المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا.

الحفاظ على البيئة

أطلق بنك الخليج سلسلة من المبادرات النوعية الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتعزيز الممارسات المسؤولة داخل المجتمع، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، حيث أطلق مبادرة إعادة تدوير الإعلانات التجارية في الشوارع وتحويلها إلى حقائب قابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع مصنع «إبره»، أحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تشغيل أفراد من الأسر المتعففة، في نموذج يجمع بين الأثر البيئي والبعد الاجتماعي ودعم الاقتصاد المحلي. كما واصل البنك حضوره الفاعل في القضايا البيئية من خلال تنظيم والمشاركة في عدد من الحملات الميدانية، من بينها حملة تنظيف بر المطلاع، وحملة تنظيف مياه وشواطئ جزيرة قاروه، دعمًا لأهداف حماية الحياة البرية والحياة تحت الماء.

وفي سياق متصل، نظم البنك دورة تدريبية في مزرعة سدير لتعريف المشاركين بمفاهيم الزراعة الصديقة للبيئة والتطبيقات العملية المرتبطة بها، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات المستدامة. وتجسد هذه المبادرات التزام بنك الخليج بمسؤوليته المجتمعية والبيئية.

تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم

عزز بنك الخليج دعمه لتمكين المرأة والشباب، كما دعم جمعيتي «إنجاز» و«لوياك» من خلال فعاليات وبرامج متعددة. ففي مسابقة برنامج «الشركة» لعام 2025، التي تنظمها جمعية إنجاز برعاية بنك الخليج، تم تكريم أفضل المشاريع الطلابية، بما يعكس مساهمة البنك في تطوير قدرات الشباب الكويتي وتمكينه اقتصاديًا.

وفي إطار التزامه المستمر بتمكين المرأة وتعزيز بيئة عمل شاملة، واصل البنك تنظيم سلسلة من الفعاليات ضمن برنامج تمكين الموظفات، بحضور مميز من القياديات وموظفات البنك، بهدف دعم المرأة على الصعيدين المهني والشخصي.

وتقديراً لجهوده في تعزيز العدالة والشمول بين الموظفين، ودوره الرائد في تمكين ذوي الهمم، زار وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بنك الخليج، وكرّم عددًا من موظفي البنك المتميزين من هذه الفئة، كما قامت الإدارة التنفيذية بتكريمهم في احتفال منفصل.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واصل بنك الخليج جهوده المتكاملة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من إيمانه بأهمية هذا القطاع الحيوي ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. ويهدف البنك من خلال هذه الجهود إلى تمكين رواد الأعمال الشباب، وتوفير الأدوات والحلول المالية التي تسهم في تطوير أعمالهم، وتعزيز جاهزيتهم للنمو والتوسع في مختلف مراحل مشاريعهم.

عوايدنا دوم تجمعنا

كعادته في شهر رمضان المبارك من كل عام، جسّد بنك الخليج خلال رمضان 2025 معاني العطاء والتكافل الاجتماعي من خلال إطلاق حملة «عوايدنا دوم تجمعنا»، التي جاءت امتدادًا لالتزامه الراسخ بدعم المجتمع وترسيخ القيم الإنسانية الأصيلة التي يتميز بها الشهر الفضيل. وقد شملت الحملة باقة متكاملة من المبادرات الخيرية والاجتماعية والرياضية، صُمّمت لتلامس احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزز روح التلاحم والمشاركة، بدعم من فريق بنك الخليج التطوعي «سواعد الخليج» وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وتكاملت أنشطة الحملة مع إطلاق الإعلان الرمضاني الخاص بالبنك، الذي عكس برسالته ومحتواه روح الحملة وقيمها، مسلطًا الضوء على العادات والتقاليد التي تجمع أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل. وقد حظي الإعلان بتفاعل واسع، لما حمله من رسائل إنسانية قريبة من الناس.

تشجيع الرياضة والرياضيين

واصل بنك الخليج دوره الريادي في دعم الحركة الرياضية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، من خلال تنظيم النسخة الحادية عشرة من ماراثون بنك الخليج، الذي شهد مشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق من مختلف الفئات العمرية. ويُعد الماراثون الحدث الرياضي الأول والوحيد في الكويت المصنف عالميًا، ما يعكس مكانته المرموقة على خريطة الفعاليات الرياضية الدولية، إلى جانب إدراجه ضمن منصة Visit Kuwait كأحد أبرز الفعاليات التي تسهم في تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز الحضور المجتمعي.

وفي إطار جهوده المستمرة لدعم الرياضات الشبابية ورياضة المحركات، أعلن بنك الخليج مشاركته راعيًا رسميًا في الموسم الثالث من كأس GR Yaris الكويت، الذي تنظمه مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده. وذلك تأكيدًا على التزام البنك بدعم المواهب الوطنية، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتعزيز ثقافة المنافسة الآمنة والاحترافية.

التوعية المالية وحماية العملاء

واصل بنك الخليج دعمه لحملة «لنكن على دراية»، بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز فهم العملاء لحقوقهم وواجباتهم المصرفية، وسبل تجنب الاحتيال المالي، وذلك عبر مختلف القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى شرائح المجتمع كافة.

حملات ترويجية تفاعلية

أطلق البنك على مدار العام عددًا من الحملات التسويقية التفاعلية الناجحة، وشارك في أبرز المعارض والفعاليات، مؤكدًا حضوره القوي في المشهدين المالي والمجتمعي. ومن أبرز هذه الحملات: حملة «ابدأ صح» لحساب الراتب للكويتيين، لتشجيعهم على تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج والاستفادة من مزايا مالية متعددة، إضافة إلى حملة «red ما يردك» لحساب red للشباب وبطاقة red Plus مسبقة الدفع.

الموظفون… سر النجاح

يؤمن بنك الخليج بأن موظفيه يشكلون الركيزة الأساسية لنجاحه واستدامة نموه، وانطلاقًا من هذا الإيمان، يحرص البنك على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تعزز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. وفي هذا الإطار، قام البنك بتخفيض ساعات العمل اليومية بنصف ساعة، في خطوة مدروسة لاقت ترحيبًا واسعًا من الموظفين، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز مستويات الرضا الوظيفي والرفاه، بما انعكس إيجابًا على الإنتاجية والأداء المؤسسي.

كما واصل بنك الخليج تنفيذ برامجه المتقدمة لتدريب وتطوير الكفاءات، من خلال شراكات استراتيجية مع نخبة من المؤسسات التعليمية والجامعات المرموقة محليًا وعالميًا، بهدف تنمية المهارات القيادية والتقنية، وبناء قدرات تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وتطور القطاع المصرفي. ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تضع الاستثمار في رأس المال البشري في صميم أولويات البنك، كما أطلق البنك النسخة الثالثة من مسابقة «فكرتي» لعام 2025، في إطار التزامه المستمر بتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع الداخلي.

وتأكيدًا على ثقافة التقدير والتميز، نظم بنك الخليج حفل التكريم السنوي لموظفيه المتميزين لعام 2025، وهو حدث مؤسسي نوعي احتفى بموظفي البنك من 15 إدارة مختلفة، تقديرًا لالتزامهم وتميزهم في الأداء، واستنادًا إلى تجسيدهم لقيم البنك الجوهرية المتمثلة في: الطموح، والموظفين، وتحمل المسؤولية، والسهولة.

كادر

12 جائزة عالمية

كان عام 2025 عاماً استثنائياً لبنك الخليج، حيث حصد 12 جائزة عالمية وهي كالتالي:

جائزة “الأكثر ابتكاراً في الخدمات المصرفية الإلكترونية في الكويت من International Business Magazine.

جائزة “أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في الكويت” من World Finance

جائزتا "أفضل علامة مصرفية " و" الأكثر تميزاً في مبادرات المسؤولية الاجتماعية " من مجلة Global Brands

جائزة "أفضل برنامج للجيل القادم" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، من مجلة MEED العالمية

العالمية أربع جوائز من مجلة Global Finance في مجالات التميز الرقمي لعام 2025وهي:

في مجالات التميز الرقمي لعام 2025وهي: أفضل بنك رقمي للشركات في الكويت

أفضل تطبيق مصرفي عبر الموبايل في الكويت

الأفضل في خدمات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط

الأفضل في خدمات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت

جائزة "أفضل تجربة عميل في الخدمات المصرفية الخاصة "، ضمن جوائز Private Banker International Global Wealth Awards 2025

جائزة أفضل مبادرة استدامة لعام 2025 من Asian Banking Finance

من جائزة "أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الموبايل"، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجلة MEED

