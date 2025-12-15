الفعالية الإعلامية الأكبر على مستوى العالم وفرت لزوارها فرصة استكشاف منظومة سوني الكاملة من حلول التصوير والإعلام وتقنيات الإنتاج الفني، وتضمنت استعراض كاميرا ألفا 7 إم 5 لأول مرة في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن مجموعتها الواسعة من التقنيات الإعلامية وحلول صناعة المحتوى خلال قمة "بريدج" 2025، أكبر فعالية في العالم مخصصة لصنّاع الأفلام والمذيعين والمصورين وصنّاع المحتوى الرقمي والمتخصصين في شؤون الإعلام، والتي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 8 حتى 10 ديسمبر الجاري.

واستعرضت سوني كامل منظومتها المخصصة لدعم عملية صناعة المحتوى، بدءاً من مرحلة التصوير ووصولاً إلى التسليم النهائي، حيث أتاحت للزوار فرصة استكشاف شاشات CLED، وحضور جلسات بودكاست مباشرة، بالإضافة إلى التعرف على أحدث الحلول الإعلامية المصممة خصيصاً لبيئات البث والإنتاج الفني. وقد جسّدت هذه العروض فهم سوني العميق لسير العمليات السينمائية، وإدراكها لمتطلبات الإبداع لدى صُنّاع الأفلام والمحتوى والفرق الإعلامية المتنوعة.

واستمرت الفعالية على مدار ثلاثة أيام، وفرت سوني خلالها برنامجاً مكثفاً من ورش العمل التي تهدف إلى إلهام المبدعين من مختلف المستويات وتطوير مهاراتهم. وشارك الحضور في جلساتٍ متنوعة شملت تصوير اللقطات السريعة خلال الفعاليات الرياضية، والسرد القصصي خلال السفر، والتصوير السينمائي لحفلات الزفاف والمناظر الطبيعية، وإنتاج فيديوهات المحتوى التجاري، وفن التقاط الصور الشخصية، إضافةً إلى جلسة لتعلّم أساسيات صناعة المحتوى، وورشٍ متخصصة في الجوانب التجارية وتحقيق الدخل في المهن الإبداعية.

وأقيمت هذه الورش التفاعلية بإشراف مجموعة من الخبراء البارزين، بمن فيهم أمير دي ليون ونِك بوثما وجيديون نيوفنهويزن وجاك وريمون وتيم وفاطمة المطر، حيث قدم كل منهم تحليلات وأفكار مستمدة من التجارب العملية، وعروضاً واقعية ومفاهيم إبداعٍ شخصية، لاقت بمجملها أصداءً إيجابية واسعة لدى الجمهور.

كما شهدت الفعالية دخول الضيوف إلى منطقة تفاعلية تضمنت بث تسجيلات بودكاست مباشرة، وجلساتٍ لبث الألعاب، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من التجارب العملية لمنتجات سوني، مما أتاح لهم اختبار أحدث ابتكارات الشركة ضمن بيئات إنتاجٍ حقيقية. كما شارك الزوار المسجّلون في عالم ألفا بسحبٍ حصري للفوز بكاميرا من سوني، ما أضفى على جناح الشركة مزيداً من الحماس وعزز مستويات المشاركة.

وتضمنت الفعاليات البارزة في القمة عرض كاميرا ألفا 7 إم 5 من سوني لأول مرة في المنطقة، بالتزامن مع إطلاقها عالمياً. وحظي الزوار بفرصة فريدة للتعرف على الأداء المحسّن وقدرات التصوير الاستثنائية للكاميرا، إلى جانب خصائصها المصممة لصُنّاع المحتوى، مما جعلها محط اهتمامٍ واسع لدى مجتمع التصوير والإنتاج الرقمي طوال أيام القمة.

ومن جانبه، قال جوبين جوجو، المدير الإداري لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: "أتاحت لنا المشاركة في قمة بريدج فرصة التواصل مباشرة مع صناع المحتوى والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، وتكوين فهم أعمق للمتطلبات المتنامية لسير عملياتهم والاستمرار في تلبيتها. كما أسهمت هذه المشاركة في تعزيز الروابط التي تجمعنا مع المبدعين وصنّاع المحتوى، وأكّدت التزامنا بتوفير التقنيات التي تمكّنهم من إنتاج محتوى متميز وعالي الجودة."

للاطّلاع على أحدث الفعاليات وورش العمل، يُرجى التسجيل على منصة عالم ألفا، المخصصة لتوفير الإلهام والمعلومات اللازمة لمجتمع المبدعين وصنّاع المحتوى.

نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا:

شركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا (FZE) هي شركة مملوكة بالكامل بنسبة 100% لشركة سوني كوربوريشن، وتُعد المقر الإقليمي لعمليات الشركة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. تنشط الشركة في مجالات الإلكترونيات الاستهلاكية، والإلكترونيات المحمولة (أنظمة الصوت للسيارات)، ومنتجات البث والحلول الاحترافية، بالإضافة إلى منتجات الترفيه التفاعلي (بلايستيشن)، وذلك في أكثر من 40 دولة في المنطقة.

وبالإضافة إلى عمليات التخزين في منطقة جبل علي الحرة في دبي، تقود سوني الشرق الأوسط وأفريقيا تنفيذ مجموعة واسعة من أنشطة الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلان وخدمات العملاء، بالتعاون مع شركائها التجاريين. ويعزز حضور سوني في الأسواق الرئيسية بالمنطقة وجود 353 مركز خدمة معتمد تابع لطرف ثالث.

