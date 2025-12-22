القاهرة: حصدت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، جائزتين مرموقتين لعام 2025 من مؤسسة International Business Magazine، تأكيدًا على ريادتها وتميزها في القطاع. فقد فازت شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، التابعة لتحالف سانلام أليانز بجائزة "أفضل شركة لإدارة المحافظ الاستثمارية في مصر لعام 2025" تقديرًا لاستراتيجيتها الطموحة وخبرتها المميزة في إدارة الاستثمارات. وفي إنجاز آخر، نالت الشركة جائزة "أفضل حملة تسويقية مبتكرة لعام2025" للعام التالي على التوالي عن النسخة الثانية من حملتها التوعوية والتي أُطلقت في سبتمبر 2025 بالتعاون مع أحمد الغندور (الدحيح)، تقديرًا لنهجها الإبداعي في تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة.

تؤكد جائزة "أفضل شركة لإدارة المحافظ الاستثمارية في مصر لعام 2025" الأداء الاستثماري القوي لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، حيث سجلت محفظة الأسهم نموًا بنسبة40.50% خلال عام 2024، متفوقة على مؤشرEGX30 الذي بلغ 19.5%. كما حققت محفظة الدخل الثابت عائدًا قدره21.50% مقابل19.488% في مؤشر EGX T-Bond لمدة 1–3 سنوات (صافي الضريبة). هو ما جاء توافقاً مع استراتيجية الشركة الطموحة وخبرتها الاستثمارية وقدرتها على تأمين مستقبل مالي طويل الأمد وأكثر استقرارًا لعملائها في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، من خلال إدارة محافظ استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة.

وعلى صعيد آخر، تعمل شركة أليانز بمصر على نشر الوعي التأميني بين مختلف شرائح المجتمع من خلال مبادرات تهدف إلى تبسيط مفهوم التأمين وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله. ويعد فوز الشركة للمرة الثانية بجائزة "أفضل حملة تسويقية مبتكرة لعام 2025" عن النسخة الثانية من حملتها التوعوية، استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في عام 2024، والتي فازت بها الشركة أيضًا العام الماضي، دليلًا على قدرتها على توظيف أدوات التواصل الإبداعي لنشر رسالتها بفاعلية، وتطوير صناعة التأمين، ودعم نموها المستدام في السوق المصري.

تعكس هذه الجوائز التزام شركة أليانز بمصر بتعزيز مكانتها كشريك موثوق ومستثمر مسؤول، من خلال دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الريادة في قطاع التأمين، وخلق قيمة حقيقية للعملاء، وتعزيز الثقة مع الموظفين والشركاء، بالإضافة إلى دعم مبادئ الشمول التأميني والمبادرات المجتمعية.

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني: https://www.allianz.com.eg/

